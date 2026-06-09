Pallapugno: il punto su tutti i campionati

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Serie A Banca d’Alba - Nona giornata
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4
Roero Isolamenti Canalese-Gottasecca 5-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2-9
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8-9
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 2-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 9; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Gottasecca 6; Terre del Barolo Albese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 5; Alta Lang, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 4; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.
Serie B - Undicesima giornata
Centro Incontri Us Gallese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3
Alusic Merlese-Benese 4-9
Castiati Neivese-Speb 8-9
Valle Bormida-Prodeo Chiusavecchia 0-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Amici del Castello 6-9
Pieve di Teco-Officine Pesce Bubbio 9-5
Riposa: Virtus Langhe
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia 7; Speb Pieve di Teco e Valle Bormida 6; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Amici del Castello 5; Benese 4; Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.
Serie C1 - Ottava giornata
Subalcuneo-Ceva sospesa per pioggia sul 6-6 prosegue il 15 giugno ore 21
Pro Paschese-Duseu 9-5
San Biagio-Gottasecca 3-9
Don Dagnino-Ricca 7-9
Castiati Castagnole-Bormidese 7-9
Monticellese-Virtus Langhe 9-4
Nona giornata
Bormidese-Ceva 5-9
Virtus Langhe-Pro Paschese 2-9
Don Dagnino-Subalcuneo 9-6
Martedì 9 giugno ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
a Gottasecca: Gottasecca-Castiati Castagnole
a Dolcedo: Duseu-San Biagio
Classifica: Gottasecca 8; Pro Paschese, Monticellese, Ceva e Ricca 6; Castiati Castagnole 4; Duseu, Don Dagnino e Virtus Langhe 3; San Biagio, Bormidese 2; Subalcuneo 1.
Serie C2 Girone A - Prima ritorno
Pieve di Teco-Valle Bormida 9-7
Augusto Manzo-Taggese 9-4
Abrigo Croma Ricca-Global Sped Neivese 5-9
Riposa: Pro Spigno
Classifica: Global Sped Neivese 7; Pro Spigno 5; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 4; Pieve di Teco 2; Taggese e Valle Bormida 1.
Serie C2 Girone B - Quarta giornata
Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-2
Peveragno-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9
Benese-Valle Grana Caraglio 9-5
Classifica: Monastero Dronero 4; Benese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
Femminile - Seconda giornata
Canalese B-Amici del Castello 3-9
Gymnasium Albese-San Leonardo 5-9
Riposa: Canalese A
Classifica: Amici del Castello 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese e Canalese B 0.
Under 21 - Settima giornata
Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-4
Albese-Merlese 9-6
Bubbio-Virtus Langhe B 9-2
San Leonardo-Cortemilia 9-3
Martedì 9 giugno ore 18.30
a Dogliani: Virtus Langhe A-Subalcuneo
Classifica: Bubbio 6; San Leonardo e Pro Paschese 5; Subalcuneo 4; Merlese, Albese, Araldica Castagnole e Cortemilia 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Settima giornata
Pro Paschese A-Amici del Castello 8-4
Speb-San Leonardo 8-2
Ricca-Subalcuneo B 8-1
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Speb 5; Ricca e San Leonardo 4; Don Dagnino 3; Pro Paschese A e Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.
Allievi Girone B - Quarta giornata
Araldica Castagnole-Bormidese 2-8
San Biagio-Subalcuneo A 0-8
Mercoledì 10 giugno ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ceva
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 3; Bormidese e Ceva 2; San Biagio 1; Araldica Castagnole 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Recupero sesta giornata
Neivese A-Valle Bormida 7-0
Settima giornata
Alta Langa-Neivese A 7-5
Valle Bormida-Pro Paschese B 0-7
Ceva-San Leonardo 0-7
Araldica Castagnole-Merlese B 2-7
Riposa: Ricca
Classifica: Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 5; Alta Langa 4; Neivese A 3; Merlese B e Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
Esordienti Girone B - Settima giornata
Albese A-Neivese C 7-1
Pro Paschese A-Cortemilia 3-7
Albese B-Neivese B 0-7
Mercoledì 10 giugno ore 18
a Diano Castello: Amici del Castello-Don Dagnino
Riposa: Merlese A
Classifica: Cortemilia 6; Merlese A 5; Neivese B e Albese A 4; Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Sesta giornata
Gottasecca-Merlese 7-3
Don Dagnino-San Leonardo 1-7
Speb-Pro Paschese 4-7
Ricca-Duseu 7-0 forfait
Classifica: San Leonardo 6; Pro Paschese e Speb 4; Don Dagnino e Ricca 3; Merlese e Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)
Pulcini Girone B - Sesta giornata
Monastero Dronero B-Canalese 7-0
Monastero Dronero A-Albese 7-2
Ceva-San Biagio 6-7
Augusto Manzo-Cortemilia 2-7
Classifica: Monastero Dronero A 6; Monastero Dronero B 5; Albese 4; Ceva e Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio un punto di penalizzazione)
Promozionali Girone E - Prima giornata ad Alba
Ricca A-Albese 5-1
Ricca B-Ricca C 5-2
Ricca A-Ricca B 5-0
Ricca C-Albese 5-4
Albese-Ricca B 5-2
Ricca A-Ricca C 5-0
Classifica: Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4
Roero Isolamenti Canalese-Gottasecca 5-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2-9
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8-9
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 2-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 9; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Gottasecca 6; Terre del Barolo Albese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 5; Alta Lang, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 4; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.
Serie B - Undicesima giornata
Centro Incontri Us Gallese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3
Alusic Merlese-Benese 4-9
Castiati Neivese-Speb 8-9
Valle Bormida-Prodeo Chiusavecchia 0-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Amici del Castello 6-9
Pieve di Teco-Officine Pesce Bubbio 9-5
Riposa: Virtus Langhe
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia 7; Speb Pieve di Teco e Valle Bormida 6; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Amici del Castello 5; Benese 4; Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.
Serie C1 - Ottava giornata
Subalcuneo-Ceva sospesa per pioggia sul 6-6 prosegue il 15 giugno ore 21
Pro Paschese-Duseu 9-5
San Biagio-Gottasecca 3-9
Don Dagnino-Ricca 7-9
Castiati Castagnole-Bormidese 7-9
Monticellese-Virtus Langhe 9-4
Nona giornata
Bormidese-Ceva 5-9
Virtus Langhe-Pro Paschese 2-9
Don Dagnino-Subalcuneo 9-6
Martedì 9 giugno ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
a Gottasecca: Gottasecca-Castiati Castagnole
a Dolcedo: Duseu-San Biagio
Classifica: Gottasecca 8; Pro Paschese, Monticellese, Ceva e Ricca 6; Castiati Castagnole 4; Duseu, Don Dagnino e Virtus Langhe 3; San Biagio, Bormidese 2; Subalcuneo 1.
Serie C2 Girone A - Prima ritorno
Pieve di Teco-Valle Bormida 9-7
Augusto Manzo-Taggese 9-4
Abrigo Croma Ricca-Global Sped Neivese 5-9
Riposa: Pro Spigno
Classifica: Global Sped Neivese 7; Pro Spigno 5; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 4; Pieve di Teco 2; Taggese e Valle Bormida 1.
Serie C2 Girone B - Quarta giornata
Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-2
Peveragno-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9
Benese-Valle Grana Caraglio 9-5
Classifica: Monastero Dronero 4; Benese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
Femminile - Seconda giornata
Canalese B-Amici del Castello 3-9
Gymnasium Albese-San Leonardo 5-9
Riposa: Canalese A
Classifica: Amici del Castello 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese e Canalese B 0.
Under 21 - Settima giornata
Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-4
Albese-Merlese 9-6
Bubbio-Virtus Langhe B 9-2
San Leonardo-Cortemilia 9-3
Martedì 9 giugno ore 18.30
a Dogliani: Virtus Langhe A-Subalcuneo
Classifica: Bubbio 6; San Leonardo e Pro Paschese 5; Subalcuneo 4; Merlese, Albese, Araldica Castagnole e Cortemilia 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Settima giornata
Pro Paschese A-Amici del Castello 8-4
Speb-San Leonardo 8-2
Ricca-Subalcuneo B 8-1
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Speb 5; Ricca e San Leonardo 4; Don Dagnino 3; Pro Paschese A e Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.
Allievi Girone B - Quarta giornata
Araldica Castagnole-Bormidese 2-8
San Biagio-Subalcuneo A 0-8
Mercoledì 10 giugno ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ceva
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 3; Bormidese e Ceva 2; San Biagio 1; Araldica Castagnole 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Recupero sesta giornata
Neivese A-Valle Bormida 7-0
Settima giornata
Alta Langa-Neivese A 7-5
Valle Bormida-Pro Paschese B 0-7
Ceva-San Leonardo 0-7
Araldica Castagnole-Merlese B 2-7
Riposa: Ricca
Classifica: Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 5; Alta Langa 4; Neivese A 3; Merlese B e Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
Esordienti Girone B - Settima giornata
Albese A-Neivese C 7-1
Pro Paschese A-Cortemilia 3-7
Albese B-Neivese B 0-7
Mercoledì 10 giugno ore 18
a Diano Castello: Amici del Castello-Don Dagnino
Riposa: Merlese A
Classifica: Cortemilia 6; Merlese A 5; Neivese B e Albese A 4; Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Sesta giornata
Gottasecca-Merlese 7-3
Don Dagnino-San Leonardo 1-7
Speb-Pro Paschese 4-7
Ricca-Duseu 7-0 forfait
Classifica: San Leonardo 6; Pro Paschese e Speb 4; Don Dagnino e Ricca 3; Merlese e Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)
Pulcini Girone B - Sesta giornata
Monastero Dronero B-Canalese 7-0
Monastero Dronero A-Albese 7-2
Ceva-San Biagio 6-7
Augusto Manzo-Cortemilia 2-7
Classifica: Monastero Dronero A 6; Monastero Dronero B 5; Albese 4; Ceva e Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio un punto di penalizzazione)
Promozionali Girone E - Prima giornata ad Alba
Ricca A-Albese 5-1
Ricca B-Ricca C 5-2
Ricca A-Ricca B 5-0
Ricca C-Albese 5-4
Albese-Ricca B 5-2
Ricca A-Ricca C 5-0
Classifica: Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.
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