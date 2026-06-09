Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba - Nona

giornata

Classifica

Serie B - Undicesima giornata

Classifica

Serie C1 - Ottava giornata

Nona giornata

Classifica

Serie C2 Girone A - Prima ritorno

Classifica

Serie C2 Girone B - Quarta giornata

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Coppa Italia Serie C2 Girone Blu

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Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso

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Femminile - Seconda giornata

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Under 21 - Settima giornata

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Allievi Girone A - Settima giornata

Classifica

Allievi Girone B - Quarta giornata

Classifica

Coppa Italia Allievi Girone Blu

Coppa Italia Allievi Girone Rosso

Classifica

Esordienti Girone A - Recupero sesta giornata

Settima giornata

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Esordienti Girone B - Settima giornata

Classifica

Pulcini Girone A - Sesta giornata

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Pulcini Girone B - Sesta giornata

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Promozionali Girone E - Prima giornata ad Alba

Classifica

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo SubalcuneoBcc Pianfei Pro Paschese-Olivieri Opere Edili DuseuRoero Isolamenti Canalese-GottaseccaAcqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-IM-EL Osasio Galvanotecnica MonticelleseAraldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni CevaTerre del Barolo Albese-Alta Langa: Acqua San Bernardo Subalcuneo 9; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Gottasecca 6; Terre del Barolo Albese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 5; Alta Lang, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 4; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.Centro Incontri Us Gallese-Fbc Sabbiature Augusto ManzoAlusic Merlese-BeneseCastiati Neivese-SpebValle Bormida-Prodeo ChiusavecchiaCastiglia Costruzioni Bormidese-Amici del CastelloPieve di Teco-Officine Pesce Bubbio: Virtus Langhe: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia 7; Speb Pieve di Teco e Valle Bormida 6; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Amici del Castello 5; Benese 4; Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.Subalcuneo-CevaPro Paschese-DuseuSan Biagio-GottaseccaDon Dagnino-RiccaCastiati Castagnole-BormideseMonticellese-Virtus LangheBormidese-CevaVirtus Langhe-Pro PascheseDon Dagnino-Subalcuneoa Ricca: Ricca-Monticellesea Gottasecca: Gottasecca-Castiati Castagnolea Dolcedo: Duseu-San Biagio: Gottasecca 8; Pro Paschese, Monticellese, Ceva e Ricca 6; Castiati Castagnole 4; Duseu, Don Dagnino e Virtus Langhe 3; San Biagio, Bormidese 2; Subalcuneo 1.Pieve di Teco-Valle BormidaAugusto Manzo-TaggeseAbrigo Croma Ricca-Global Sped Neivese: Pro Spigno: Global Sped Neivese 7; Pro Spigno 5; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 4; Pieve di Teco 2; Taggese e Valle Bormida 1.Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa CevaPeveragno-Acqua San Bernardo SubalcuneoBenese-Valle Grana Caraglio: Monastero Dronero 4; Benese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.Canalese B-Amici del CastelloGymnasium Albese-San Leonardo: Canalese A: Amici del Castello 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese e Canalese B 0.Pro Paschese-Araldica CastagnoleAlbese-MerleseBubbio-Virtus Langhe BSan Leonardo-Cortemiliaa Dogliani: Virtus Langhe A-Subalcuneo: Bubbio 6; San Leonardo e Pro Paschese 5; Subalcuneo 4; Merlese, Albese, Araldica Castagnole e Cortemilia 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.Pro Paschese A-Amici del CastelloSpeb-San LeonardoRicca-Subalcuneo B: Don Dagnino: Speb 5; Ricca e San Leonardo 4; Don Dagnino 3; Pro Paschese A e Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.Araldica Castagnole-BormideseSan Biagio-Subalcuneo Aa Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ceva: Subalcuneo A e Pro Paschese B 3; Bormidese e Ceva 2; San Biagio 1; Araldica Castagnole 0.: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.Neivese A-Valle BormidaAlta Langa-Neivese AValle Bormida-Pro Paschese BCeva-San LeonardoAraldica Castagnole-Merlese B: Ricca: Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 5; Alta Langa 4; Neivese A 3; Merlese B e Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.Albese A-Neivese CPro Paschese A-CortemiliaAlbese B-Neivese Ba Diano Castello: Amici del Castello-Don Dagnino: Merlese A: Cortemilia 6; Merlese A 5; Neivese B e Albese A 4; Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.Gottasecca-MerleseDon Dagnino-San LeonardoSpeb-Pro PascheseRicca-Duseu: San Leonardo 6; Pro Paschese e Speb 4; Don Dagnino e Ricca 3; Merlese e Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)Monastero Dronero B-CanaleseMonastero Dronero A-AlbeseCeva-San BiagioAugusto Manzo-Cortemilia: Monastero Dronero A 6; Monastero Dronero B 5; Albese 4; Ceva e Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio un punto di penalizzazione)Ricca A-AlbeseRicca B-Ricca CRicca A-Ricca BRicca C-AlbeseAlbese-Ricca BRicca A-Ricca C: Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.