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Volley Parella Torino: comunicato della società 

Il progetto tecnico maschile per la stagione 2026/27 prevede che l’attività del settore maschile sia focalizzata esclusivamente sul settore giovanile agonistico e promozionale
3 min
Volley Parella Torino: comunicato della società 

La società Volley Parella Torino comunica che, a partire dalla prossima stagione sportiva, l’attività del settore maschile sarà focalizzata esclusivamente sul settore giovanile agonistico e promozionale: dopo tanti anni di militanza nei campionati nazionali abbiamo deciso di non provare a riacquistare i diritti in primis per la nostra volontà di rispettare il risultato sul campo - che riteniamo sempre fondamentale per la programmazione sportiva delle annate successive. 

Questa decisione nasce da una riflessione approfondita sul percorso, sull’identità e sugli obiettivi della nostra società. Da sempre crediamo che lo sport rappresenti uno straordinario strumento educativo e formativo, capace di incidere positivamente nella crescita personale e sportiva dei giovani atleti. Abbiamo deciso di ripartire dai giovani con un nuovo progetto fatto su misura per loro che si pone come obiettivo generale la promozione della crescita sportiva, educativa e sociale dei nostri atleti attraverso la pratica della pallavolo in un ambiente sano, inclusivo e formativo. 

Concentrare le nostre risorse sul settore giovanile agonistico ci permetterà di: 

  • garantire una maggiore qualità dell’allenamento, grazie a una programmazione tecnica più strutturata e continuativa; 
  • investire con ancora più efficacia nella formazione degli allenatori, elemento chiave per lo sviluppo dei ragazzi; 
  • offrire un percorso sportivo più completo, orientato alla crescita tecnica, fisica e mentale degli atleti; 
  • rafforzare i valori fondamentali dello sport, quali impegno, disciplina, spirito di squadra e rispetto; 
  • creare un ambiente stimolante e competitivo, in grado di valorizzare il talento e accompagnare ogni atleta nel proprio personale percorso. 

Siamo convinti che questa scelta rappresenti un passo importante per consolidare il ruolo del Volley Parella Torino come punto di riferimento per la pallavolo giovanile, con l’obiettivo di costruire un progetto solido, sostenibile e orientato al futuro per promuovere il lavoro di eccellenza che viene fatto nel settore maschile. 

Ringraziamo tutte le famiglie, gli atleti, i tecnici e i collaboratori che continuano a condividere con noi questo percorso e i valori che da sempre contraddistinguono la nostra società. 

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