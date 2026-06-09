BEA Chieri: Leopardi 3x3, vittoria al torneo Master di Pavia

Grandi successi per Leopardi 3×3 , il team di basket 3×3 di BEA Chieri che partecipa al circuito federale Elite, nel fine settimana del 6 e 7 giugno 2026. Gli Arancioni (Alberto Del Prete, Valerio Maria Longo, Manolo Luigi Parella e Niccolò Piccionne) hanno trionfato al torneo Master, massimo livello nazionale, di Pavia (7 giugno), dopo aver chiuso alle semifinali la loro partecipazione al torneo Open di Sanremo (6 giugno). In questo modo, avanzano ai vertici del ranking nazionale e, al primo anno nel mondo 3×3, strappano un pass per le finali nazionali in programma ad agosto a Riccione.

A Pavia, Leopardi 3×3 esordisce nel girone con TeamUp 3×3, rimediando l’unica sconfitta di giornata (16-22). Le successive vittorie con Era Heroes Black (9-21) e TiralaUnaBomba Evo (21-6) garantiscono l’accesso ai quarti di finale, con il nuovo successo contro Trilogy Milan (9-21). In un entusiasmante crescendo, gli arancioni accedono alla finalissima grazie alla vittoria in semifinale con I Blob (22-7). La gara per il primo posto è la rivincita con TeamUp 3×3, che i Leopardi portano a casa allo scadere con il punteggio di 20-21, dopo una gara ad altissima intensità.

A Sanremo, la corsa dei Leopardi si è conclusa nella semifinale con Era Heroes Black (20-21), che sono poi saliti sul gradino più grande del podio. Prima, nelle gare del girone, Leopardi 3×3 aveva chiuso il girone al primo posto.

Commenta il DS Stefano Piccionne: «Siamo molto soddisfatti della vittoria di Pavia e del risultato di Sanremo. Dimostrano il nostro impegno in questo nuovo Progetto. Crediamo tutti in questa squadra e nel 3×3. Aver pensato di dare vita alla nostra squadra estiva è stata una scelta vincente e, adesso, continueremo ad andare avanti nel percorso iniziato».