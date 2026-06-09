IFL, sfida decisiva tra Giaguari Torino e Aquile Ferrara

Sabato 13 giugno, con kickoff alle ore 18:00, il Centro Sportivo Totta di Borgaretto ospiterà la sfida di Wild Card del campionato IFL 2026 tra Giaguari Torino e Aquile Ferrara. L’incontro rappresenta un passaggio di grande rilievo nel percorso stagionale delle due formazioni, chiamate a contendersi l’accesso al turno successivo della post season.

La gara mette di fronte due realtà storiche del football americano italiano, protagoniste nel corso degli anni di confronti sempre significativi sul piano tecnico e agonistico. Il bilancio complessivo dei precedenti dal 1981 a oggi vede i Giaguari avanti per 10 vittorie a 6, con un pareggio, mentre nelle tre sfide disputate in post season le Aquile si sono imposte in due occasioni.

Il cammino stagionale dei Giaguari Torino ha evidenziato una crescita progressiva, con risultati di rilievo ottenuti nel corso della regular season, tra cui il successo casalingo per 29-14 proprio contro le Aquile Ferrara nel confronto del 28 marzo. Quel precedente costituisce un riferimento importante nell’avvicinamento alla Wild Card, pur nella consapevolezza che una gara da dentro o fuori presenta sempre dinamiche specifiche e margini di imprevedibilità maggiori rispetto alla stagione regolare.

Le Aquile Ferrara si presentano all’appuntamento dopo una stagione affrontata con una certa discontinuità. Dopo le prime due vittorie, gli estensi sono incappato in una striscia di cinque sconfitte consecutive prima di tornare alla vittoria (con fatica) con i Rhoinos, nella partita che è valsa la qualificazione per l’ultimo posto disponibile nei play off. La qualificazione alla post season, comunque, conferma il valore del percorso compiuto dalla formazione estense, chiamata ora a mettere in campo esperienza, solidità e qualità esecutiva in una sfida di assoluto spessore.

Il confronto di sabato si inserisce inoltre in una cornice particolarmente significativa per il movimento nazionale. FIDAF ha infatti annunciato l’ingresso di Alessandro Lazzaretto nella Hall of Fame 2026, della quale fanno parte ateti e tecnici che hanno scritto la satoria del football americano tricolore. Lazzaretto è il quinto Giaguaro ad essere inserito in questa lista dopo Giorgio Costa, Mauro Dho, Massimo Martinetti e Pietro Zoncari. Contestualmente, è stata annunciata la nascita della FIDAF Hall of Honors, un riconoscimento alla carriera destinato a tutte quelle figure che operano sui campi di gioco e che contribuiscono quotidianamente a rendere possibile l’attività sportiva federale, pur non essendo eleggibili per la Hall of Fame, nella quale è stato inserito Massimo Foglio. Sono, questi, due riconoscimenti che valorizzano il contributo di personalità che hanno lasciato un segno profondo nella storia e nello sviluppo del football americano italiano.

In questo contesto, la Wild Card tra Giaguari Torino e Aquile Ferrara assume un valore che va oltre il solo aspetto agonistico, richiamando tradizione, identità e patrimonio sportivo di due società che hanno contribuito in maniera importante alla crescita della disciplina nel nostro Paese. L’appuntamento di Borgaretto si presenta quindi come una serata di sport di alto profilo, all’insegna della competitività, del rispetto reciproco e della passione per il football americano.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE