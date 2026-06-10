La notte dell’Hitball: tutto pronto per un grande venerdì sera all’Arena

L’Hitball Arena di corso Lombardia 174 a Torino si prepara a vivere una serata che potrebbe entrare nella storia. Venerdì 12 giugno andranno infatti in scena, dopo gli ultimi atti dei tornei giovanili, la finalissima del campionato femminile tra Smaronne e LevuoiqueiKiwi e Gara 2 delle Finals di Serie A1 tra Red Devils ed Evolution.

Dopo il successo degli Evo nel primo atto della serie, la squadra Polaris avrà il primo match point scudetto della propria storia. I Red Devils, invece, saranno chiamati a reagire per allungare la finale alla decisiva Gara 3.

Per prenotarsi per la serata di venerdì questo è il link: https://www.tickettailor.com/events/hitballarena/2167640

Nell’attesa, andiamo a rivivere quanto accaduto nelle semifinali femminili e in Gara 1 delle Finals.

FINALI PLAYOFF A1: AGLI EVO IL PRIMO ATTO

Gli Evo partono forte nella serie e si portano avanti con un successo pesante, maturato in un palazzetto gremito, vibrante e perfettamente diviso tra le due tifoserie. L’atmosfera delle grandi occasioni ha spinto entrambe le squadre a una partita di intensità altissima, dove ogni possesso ha avuto un peso specifico enorme.

L’avvio è segnato dalle difese, protagoniste assolute della prima fase. Gli Evo erigono un muro praticamente invalicabile, mentre i Red Devils riescono inizialmente a trovare qualche varco in più e a capitalizzare le prime incertezze avversarie. Il loro attacco gira, colpisce e costruisce un vantaggio che vale il 25-18 del primo tempo.

Poi la partita cambia volto. Gli Evolution alzano ulteriormente la pressione difensiva, guidati da una prestazione monumentale di Naggi, capace di spegnere sul nascere molte delle iniziative avversarie. In attacco si accende Biglino, che trascina gli Evo con una prova da leader assoluto: 35 punti, ritmo, personalità e una presenza costante in ogni momento chiave. Il secondo tempo si chiude con gli Evo che rientrano e sorpassano, fissando il parziale sul 25-22.

Il terzo tempo diventa il punto di rottura definitivo. I Red iniziano ad arrancare, soffrono sulle sponde, faticano nei contatti e soprattutto non trovano più fluidità offensiva nei momenti decisivi. Gli Evo, invece, crescono possesso dopo possesso, mostrando lucidità, compattezza e brillantezza. Negli ultimi due minuti arriva lo strappo che chiude la gara e manda in visibilio la metà verde del palazzetto.

Il 37-26 dell’ultimo parziale racconta perfettamente l’inerzia del finale: Evolution più freschi, più concreti e più incisivi, mentre i Red Devils, pur generosi, non riescono a trovare soluzioni quando la partita si fa pesante. Il tabellone finale dice 80-73 per gli Evolution, un risultato che vale il primo punto della serie.

Ora tutto si deciderà in Gara 2, venerdì sempre in Arena, quando i Red Devils saranno chiamati a reagire per non lasciare scappare una finale che promette ancora scintille. L'eventuale bella fissata per lunedì 15/06 alle 21.