Vehementia Tennis Team: ottimi risultati dai giovani

Il tennis giovanile è sempre più in primo piano alla VTT di Lagnasco (Cn) grazie all’impegno della dirigenza, dello staff tecnico e ovviamente dei ragazzi della Scuola Tennis che stanno ottenendo risultati in ogni dove e in tutte le categorie. Il personaggio del “mese” risponde al nome di Edoardo Pallo , che ha vinto il torneo di categoria under 12 nella tappa del circuito Dunlop disputata presso il Country Club Cuneo. Lo stesso atleta è salito in finale e sempre nell’under 12 della tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving organizzata sui campi dello Sporting Mondovì. Tornando al circuito Dunlop, al Country Cuneo è andata a segno un’altra allieva della Scuola Tennis VTT. Si tratta di Marta Bruna che ha conquistato il primo posto nella categoria under 14 .

Le soddisfazioni arrivano anche dalla categoria under 10, con Isotta Montanero che è giunta in finale nel torneo giovanile presso il Match Ball Bra. Nello stesso torneo finale tutta VTT a livello under 12 con la vittoria di Andrea Rivoira sul già citato Edoardo Pallo: 6-4 6-3 lo score.

Le gesta dei giovani della Scuola tennis sono state seguite dalla giocatrice di casa e professionista Camilla Rosatello. Un occhio speciale per i giovani locali che continuano a crescere e ben figurare.

Ha avuto successo (oltre 50 iscritti tra maschi e femmine) il torneo interno “Matinèe” che si è giocato tra le 8,30 e le 13: «Era una prima – sottolinea la dirigenza della VTT nella persona di Enrico Gramaglia – e contiamo di ripeterla, anche in ragione dell’ormai sempre più imminente raddoppio della struttura e del numero maggiore di campi che avremo a disposizione».

Sui campi del Tennistadium, struttura che ospita l’attività della VTT, si è disputato anche un torneo limitato 3.1, maschile e femminile. Tra gli uomini la vittoria, al termine di un derby tra giocatori VTT, è andata a Davide Tribaudino che in rimonta e in tre frazioni ha fermato Fabio Viti. Tra le donne Iris Viti, sorella di Fabio e tesserata VTT, è giunta in finale contro Camilla Dalmasso, portacolori del Momy Sport Village di Rivalta.

Impegno e risultati vanno dunque a braccetto e guardando al domani non possiamo che definire roseo il quadro generale dipinto in VTT.