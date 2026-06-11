Cuneo Volley: il centrale Nicolò Volpe è un nuovo giocatore biancoblù!

Sull’ingaggio di Nicolò si è così espresso il DS Paolo Brugiafreddo: «Quando si paventava all’orizzonte la rescissione con Copelli ovviamente ci siamo guardati attorno per cercare di capire quale potesse essere il profilo adatto al nostro gruppo e abbiamo subito pensato a Nicolò, un ragazzo che abbiamo seguito anche in passato. Personalmente l’ho seguito in “tenera età” quando era ancora in Piemonte e ho profonda stima nelle sue capacità; so che sicuramente per lui ci sarà bisogno di un periodo di adattamento ad un campionato che non ha mai affrontato, ma nella sua carriera ha sempre dimostrato che gli adeguamenti sono il suo forte perché è un ragazzo che saprà farsi trovare pronto in caso di necessità. Siamo decisamente consapevoli che sarà un elemento molto utile durante la settimana e durante la stagione nel suo complesso. Gli do un caloroso benvenuto, accompagnato da un “Finalmente ci siamo e lavoriamo insieme!».

Dal canto suo Volpe ha espresso grande gratitudine e zero incertezza nella scelta: «Sinceramente quando si è presentata l’offerta di Cuneo non ci ho pensato due volte, perché non capita spesso di avere l’opportunità di poter giocare in SuperLega. Sono grato per l’opportunità e non vedo l’ora di poter giocare al palazzetto davanti al nostro pubblico che ricordo essere molto caloroso, avendo già affrontato Cuneo negli anni passati in Serie A2».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

«Mi aspetto una stagione molto stimolante dove dovremmo affrontare avversari di altissimo livello, ma penso che la squadra costruita possa ottenere i migliori risultati possibili».

Dopo l’assaggio a Monza, che significato ha per te vestire la maglia di Cuneo e disputare il massimo campionato italiano?

«Sicuramente la prima partita vissuta in SuperLega con Monza è stata molto emozionante e mi ha fatto capire che il lavoro che stavo facendo era quello giusto per il mio percorso. Tornare in SuperLega oggi con Cuneo è sicuramente motivo di orgoglio per i sacrifici degli anni passati, ma deve essere solamente un punto di partenza per il mio futuro».

Quali sono i tuoi obiettivi personali e quali di squadra?

«Per quest’anno punto a migliorare sotto diversi aspetti tecnici per riuscire a dare il mio miglior contributo alla squadra a raggiungere i propri obbiettivi».

LA SCHEDA

Nicolò Volpe

Nato a: Ciriè (TO)

Nazionale: Italiana

Altezza: 202 cm

Ruolo: Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2025/2026: Sviluppo Sud Catania – Serie A2

2024/2025: Cosedil Acicastello – Serie A2

2022/2024: Conad Reggio Emilia – Serie A2

2021/2022: Vero Volley Monza – SuperLega (a referto in una gara, no esordio)

2019/2022: Vero Volley Monza - B e giovanili

2014/2019: Pallavolo Valli di Lanzo - Giovanili

TITOLI CON I CLUB

2022/2023: Junior League

PALMARES NAZIONALE

2024: Campionati Europei U22 – Argento

2023: Coppa del Mondo U21 – Argento

2022: Campionati Europei U20 – Oro

2020: Campionati Europei U18 – Oro

INDIVIDUALI

2022: Campionati Europei U20 – Miglior Centrale