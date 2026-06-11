BEA Chieri: sport e solidarietà protagonisti alla 17ª edizione del Torneo Amici di Enrico

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, BEA Chieri e Trofarello Sec hanno organizzato e ospitato la 1 7esima edizione del torneo Amici di Enrico . Anche quest’anno, la manifestazione è stata un grande successo. Per due giorni, circa 800 atleti e atlete da tutto il Piemonte hanno giocato a pallacanestro nelle strutture di quattro diversi Comuni : Chieri, Cambiano, Moncalieri e Trofarello.

L’evento è dedicato ad Enrico Airaldi, atleta dei Leopardi classe 1999, scomparso alcuni anni fa. A lui, è intitolata anche l’associazione benefica Amici di Enrico, che ha gestito il punto ristoro del torneo e a cui è stata destinata parte dei proventi dell’iniziativa. La manifestazione ha sostenuto anche il progetto solidale Basket Beats Borders Torino-Shatila, con cui BEA Chieri e altri soggetti sostengono la squadra di pallacanestro femminile di alcune ragazze di un campo profughi in Libano. Qui tutti i dettagli.

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Esordienti maschile e femminile), grazie alla collaborazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro, il torneo Amici di Enrico ha ospitato nuovamente la Festa Provinciale Scoiattoli FIP, quest’anno dedicata alle categorie Scoiattoli Big e Small. Inoltre, grazie alla partnership con US Acli, il programma ha incluso la nuova edizione del Trofeo 3×3 Under 15 e Under 17 US Acli. Parallelamente, si sono svolti tornei di pallacanestro giovanile Under 14 maschile e Under 15 femminile.

Commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne:

«Anche quest’anno, il nostro torneo si conferma una delle manifestazioni più partecipate in Piemonte e non solo. Siamo contenti di ricordare Enrico e continuare a sostenere le attività dell’associazione che gli è stata dedicata, oltre al nostro nuovo progetto Basket Beats Borders Torino-Shatila. Ringraziamo lo staff e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione. Da anni, investiamo molto nel minibasket: questa iniziativa è per tutti gli atleti un’ottima occasione per vivere un’esperienza di gioco, crescita e relazione con la squadra a trecentosessanta gradi».

Commenta Paolo Airaldi, papà di Enrico e presidente dell’associazione Amici di Enrico:

«Tutti gli anni, ricordare Enrico così è davvero un’emozione. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato, le loro famiglie e chi ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Con l’incasso del torneo dello scorso anno, abbiamo acquistato una pergola bioclimatica per un asilo di Moncalieri. La nostra associazione continuerà a realizzare progetti benefici per supportare il territorio e i ragazzi».

Commenta Giuseppe Messina, assessore del Comune di Moncalieri:

«Da tanti anni, il torneo Amici di Enrico fa base anche a Moncalieri. Ne siamo contenti perché iniziative di questo tipo danno risalto non solo alla memoria di un ragazzo del territorio, ma anche alla pratica e alla disciplina sportiva. Vedere tanti ragazzi così felici dà subito conto del successo della manifestazione, che Moncalieri è pronta a ospitare anche l’anno prossimo».

RISULTATI

Torneo Aquilotti Big: Torneo Aquilotti Big: 1° Lo.Vi. Borgaro, 2° BEA Chieri Arancio, 3° BEA Chieri Nero, 4° Derthona Basket;

Torneo Esordienti maschile: 1° Derthona Bianco, 2° Beinaschese, 3° Derthona Nero, 4° BEA Chieri Arancio, 5° Victoria Bianco, 6° Moncalieri, 7° Cinque Pari Torino, 8° Victoria Nero, 9° BEA Chieri Nero;

Torneo Esordienti femminile: 1° BEA Leopardi, 2° Lapolismile, 3° Polisportiva Pasta;

Torneo Under 14 maschile: 1° BEA Chieri, 2° Basket San Paolo, 3° Basket Settimo, 4° Tam Tam Basket;

Torneo Under 15 Femminile: 1° BEA Chieri Arancio, 2° Oleggio, 3° BEA Chieri nero, 4° Basket Pegli;

Trofeo 3×3 Under 15 US Acli: 1° TRM, 2° Reita Mentality, 3° Real Madrink, 4° Cacciatori di rame, 5° Bar della valle, 6° Palle perse United, 7° John Deer, 8° Gli Errico;

Trofeo 3×3 Under 17 US Acli: 1° Peveroni di Carmagnola, 2° Barciolona, 3° Skibidi, 4° I tortellini, 5° Buckets, 6° TRM, 7° Chicago Bobi, 8° Gli Zoccolini, 9° I Chiarina, 10° Triple Threat, 11° Blackout, 12° Baguette.

ORGANIZZAZIONE

BEA Chieri e Trofarello SEC.

PARTNER

Associazione Amici di Enrico, US Acli, FIP Piemonte;

Comutensili , Stockwell & Co., Erowa System Solution, Tabaccheria Fiorino, Electrical Motive , PH Laboratories, Alessio Carena, Riabilitando, Freesport Moncalieri.

PATROCINIO

Comuni di Cambiano, Moncalieri e Trofarello.

STRUTTURE

PalaWojtyla – Cambiano, via Campi Rotondi (angolo via D’Ovia)

Centro sportivo San Silvesro – Chieri, strada San Silvestro 35

PalaGialdo – Chieri, strada San Silvestro 35

Piazza Argiroupoli – Moncalieri, piazza Argiroupoli.

PalaPertini – Trofarello, piazzale Berlinguer 3

Playground Enrico Airaldi – Trofarello, via Nenni.