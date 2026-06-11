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BEA Chieri: sport e solidarietà protagonisti alla 17ª edizione del Torneo Amici di Enrico

La manifestazione ha coinvolto per due giorni circa 800 cestisti provenienti da tutto il Piemonte sui campi di Chieri, Cambiano, Moncalieri e Trofarello
6 min
BEA Chieri: sport e solidarietà protagonisti alla 17ª edizione del Torneo Amici di Enrico

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, BEA Chieri e Trofarello Sec hanno organizzato e ospitato la 17esima edizione del torneo Amici di Enrico. Anche quest’anno, la manifestazione è stata un grande successo. Per due giorni, circa 800 atleti e atlete da tutto il Piemonte hanno giocato a pallacanestro nelle strutture di quattro diversi Comuni: Chieri, Cambiano, Moncalieri e Trofarello.

L’evento è dedicato ad Enrico Airaldi, atleta dei Leopardi classe 1999, scomparso alcuni anni fa. A lui, è intitolata anche l’associazione benefica Amici di Enrico, che ha gestito il punto ristoro del torneo e a cui è stata destinata parte dei proventi dell’iniziativa. La manifestazione ha sostenuto anche il progetto solidale Basket Beats Borders Torino-Shatila, con cui BEA Chieri e altri soggetti sostengono la squadra di pallacanestro femminile di alcune ragazze di un campo profughi in Libano. Qui tutti i dettagli.

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Esordienti maschile e femminile), grazie alla collaborazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro, il torneo Amici di Enrico ha ospitato nuovamente la Festa Provinciale Scoiattoli FIP, quest’anno dedicata alle categorie Scoiattoli Big e Small. Inoltre, grazie alla partnership con US Acli, il programma ha incluso la nuova edizione del Trofeo 3×3 Under 15 e Under 17 US Acli. Parallelamente, si sono svolti tornei di pallacanestro giovanile Under 14 maschile e Under 15 femminile. 

Commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne
«Anche quest’anno, il nostro torneo si conferma una delle manifestazioni più partecipate in Piemonte e non solo. Siamo contenti di ricordare Enrico e continuare a sostenere le attività dell’associazione che gli è stata dedicata, oltre al nostro nuovo progetto Basket Beats Borders Torino-Shatila. Ringraziamo lo staff e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione. Da anni, investiamo molto nel minibasket: questa iniziativa è per tutti gli atleti un’ottima occasione per vivere un’esperienza di gioco, crescita e relazione con la squadra a trecentosessanta gradi»

Commenta Paolo Airaldi, papà di Enrico e presidente dell’associazione Amici di Enrico
«Tutti gli anni, ricordare Enrico così è davvero un’emozione. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato, le loro famiglie e chi ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Con l’incasso del torneo dello scorso anno, abbiamo acquistato una pergola bioclimatica per un asilo di Moncalieri. La nostra associazione continuerà a realizzare progetti benefici per supportare il territorio e i ragazzi». 

Commenta Giuseppe Messina, assessore del Comune di Moncalieri
«Da tanti anni, il torneo Amici di Enrico fa base anche a Moncalieri. Ne siamo contenti perché iniziative di questo tipo danno risalto non solo alla memoria di un ragazzo del territorio, ma anche alla pratica e alla disciplina sportiva. Vedere tanti ragazzi così felici dà subito conto del successo della manifestazione, che Moncalieri è pronta a ospitare anche l’anno prossimo»

RISULTATI
Torneo Aquilotti Big: Torneo Aquilotti Big: 1° Lo.Vi. Borgaro, 2° BEA Chieri Arancio, 3° BEA Chieri Nero, 4° Derthona Basket;
Torneo Esordienti maschile: 1° Derthona Bianco, 2° Beinaschese, 3° Derthona Nero, 4° BEA Chieri Arancio, 5° Victoria Bianco, 6° Moncalieri, 7° Cinque Pari Torino, 8° Victoria Nero, 9° BEA Chieri Nero; 
Torneo Esordienti femminile: 1° BEA Leopardi, 2° Lapolismile, 3° Polisportiva Pasta; 
Torneo Under 14 maschile: 1° BEA Chieri, 2° Basket San Paolo, 3° Basket Settimo, 4° Tam Tam Basket; 
Torneo Under 15 Femminile: 1° BEA Chieri Arancio, 2° Oleggio, 3° BEA Chieri nero, 4° Basket Pegli; 
Trofeo 3×3 Under 15 US Acli: 1° TRM, 2° Reita Mentality, 3° Real Madrink, 4° Cacciatori di rame, 5° Bar della valle, 6° Palle perse United, 7° John Deer, 8° Gli Errico;
Trofeo 3×3 Under 17 US Acli: 1° Peveroni di Carmagnola, 2° Barciolona, 3° Skibidi, 4° I tortellini, 5° Buckets, 6° TRM, 7° Chicago Bobi, 8° Gli Zoccolini, 9° I Chiarina, 10° Triple Threat, 11° Blackout, 12° Baguette. 

ORGANIZZAZIONE
BEA Chieri e Trofarello SEC.

PARTNER
Associazione Amici di Enrico, US Acli, FIP Piemonte;
Comutensili , Stockwell & Co., Erowa System Solution, Tabaccheria Fiorino, Electrical Motive , PH Laboratories, Alessio Carena, Riabilitando, Freesport Moncalieri. 

PATROCINIO
Comuni di Cambiano, Moncalieri e Trofarello.

STRUTTURE
PalaWojtyla – Cambiano, via Campi Rotondi (angolo via D’Ovia) 
Centro sportivo San Silvesro – Chieri, strada San Silvestro 35
PalaGialdo – Chieri, strada San Silvestro 35
Piazza Argiroupoli – Moncalieri, piazza Argiroupoli.
PalaPertini – Trofarello, piazzale Berlinguer 3
Playground Enrico Airaldi – Trofarello, via Nenni.

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