BEA Chieri cede ad Area Pro e retrocede in DR1

LA GARA

L'avvio di partita è favorevole ai padroni di casa, che partono forte trovando subito buone soluzioni offensive con Beltramino e Spada, costringendo la panchina chierese al timeout nei primi minuti. Al rientro in campo, BEA si affida a capitan Drame: il centro arancione diventa un ostacolo complesso per la difesa locale, guadagnandosi numerosi viaggi in lunetta. Galluccio accorcia le distanze dalla lunga distanza, ma Viele risponde per mantenere Area Pro in vantaggio al termine della prima frazione. Nel secondo quarto, Drame continua a far valere la propria stazza vicino a canestro, mentre i padroni di casa iniziano a faticare a rimbalzo. L'inerzia passa progressivamente nelle mani dei Leopardi, che trovano il sorpasso grazie ai tiri liberi di Gatti. L'attacco di Area Pro va in stallo e BEA cerca l'allungo, spinta dalle iniziative di Possekel. Alla pausa lunga, i chieresi rientrano negli spogliatoi con un leggero margine di vantaggio.

Il terzo periodo si apre sulla falsariga del precedente. Drame è ancora una presenza costante nel pitturato, ma Area Pro trova i varchi giusti per restare a contatto. Bechis si rende protagonista di una striscia offensiva che riporta sotto i locali, costringendo coach Conti a fermare il gioco. La gara procede sul filo dell'equilibrio: Possekel e Spada si rispondono dall'arco dei tre punti, mentre nell'ultimo minuto un botta e risposta tra Cozzolino e Gatti permette a Chieri di conservare un singolo punto di vantaggio alla terza sirena. L'ultima frazione si apre con il break di Area Pro, firmato da Pomposelli e Spada. Un solido intervento offensivo di Bechis costringe nuovamente la panchina arancione al timeout. Al rientro, l'attacco di BEA fatica a produrre punti, mentre ancora Bechis allarga il divario dalla lunga distanza. Viggiano tenta di tenere viva la squadra con le sue conclusioni dall'arco, ma un rimbalzo offensivo convertito da Catozzi e una pesante tripla di Viele da lunga distanza allo scadere dei ventiquattro secondi indirizzano definitivamente l'incontro. Viggiano è l'ultimo ad arrendersi, ma la rimonta non si concretizza. Il suono della sirena fissa il punteggio sull'87-79.

IL COMMENTO

Questo il commento congiunto del General Manager Salvatore Morena e del Direttore Sportivo Stefano Piccionne al termine dell'incontro: «È stata una stagione incredibilmente complessa, martoriata dalle assenze dall'inizio alla fine. Basti pensare che fino a 29 secondi dal termine della stagione regolare eravamo virtualmente ai playoff, per poi trovarci a giocare le due serie di playout in piena emergenza: prima con 4 assenze importanti e poi addirittura con 6. Complimenti ai nostri avversari, che hanno lottato sul campo e hanno meritato la vittoria. Dopo 15 stagioni ricche di successi e record sul territorio, sappiamo che un inciampo fa parte dello sport. L'esito della prima squadra maschile non può e non deve cancellare i grandi risultati ottenuti dal nostro progetto in tutte le sue declinazioni: dal minibasket alle giovanili, fino a un settore femminile sempre più centrale, passando per il 3x3, il baskin e le tante iniziative solidali. Un movimento certificato dal fatto che, proprio quest'anno, ben 11 tra atlete e atleti cresciuti nella nostra formazione hanno disputato le finali scudetto di categoria. Proprio per questo, abbiamo già presentato ufficialmente domanda di ripescaggio: siamo consapevoli del nostro valore e sappiamo che, a prescindere dal verdetto di questa serie, i campionati interregionali sono la dimensione che ci appartiene. C'è grande amarezza per come è finita sul campo, inutile negarlo, ma anche la certezza che le nostre fondamenta sono più che mai solide. Ci metteremo subito al lavoro per continuare a crescere. Un ringraziamento e una menzione speciale vanno agli oltre 100 tifosi arancioni che ci hanno seguito anche in trasferta: la loro presenza è la testimonianza più bella del fatto che siamo una comunità unita, solida e viva».

AREA PRO 2020 - BEA CHIERI 87-79

Parziali (28-23, 42-45, 60-61)

AREA PRO: Spada 20, Bechis 17, Beltramino 11, Viele 10, Terzi 8, Catozzi 6, Cozzolino 5, Brentin 4, Pomposelli 3, Donnini D. 2, Jahier 1, Ilgrande. All. Persico, 1° Ass. D'Onofrio, 2° Ass. Baldovin.

BEA: Drame 27, Viggiano 14, Possekel 12, Galluccio 10, De Santis 6, Ruà 5, Gatti 4, Ferraresi 1, Dioum, Lo Buono NE. All. Conti, 1° Ass. D'Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone.