Reale Mutua Torino '81 Iren e Rari Nantes Torino insieme al HaBaWaBa International Festival

La Reale Mutua Torino '81 Iren e la Rari Nantes Torino annunciano che parteciperanno al prossimo HaBaWaBa International Festival di Pallanuoto dal 14 al 21 giugno con una squadra composta da atleti provenienti dai settori giovanili delle due società. Questa partecipazione è frutto di un decennale rapporto di amicizia e di collaborazione tra due società storiche piemontesi nelle discipline natatorie.

HaBaWaBa è un acronimo che sta per Happy Baby Water Ball, parole che rimandano alla gioia di un bambino che prova il “gioco della palla in acqua”. La parola HaBaWaBa identifica dunque questo gioco – una pallanuoto con regole diverse da quella “dei grandi”, adattata alle esigenze dei bambini – ma anche l’universo di persone ed appuntamenti che da esso si è sviluppato nel corso degli anni, in tutto il mondo. A seguire l'elenco degli atleti che saranno seguiti da Matteo Aldi (Reale Mutua Torino '81 Iren ) e Luca Ghiano (Rari Nantes Torino): Ghiano Gabriele, Alberto Lorenzo, Leonzi ruggero, de Mitri Jacopo, Songia Ettore, Cane Federico, Ciccone Flavio, Di Filippo Davide, Audino Leonardo, Di Ciani Gabriele, Pinosa Andrea, Pitturru Mattia, Selva Alessandro e Roveto Davide Michele.