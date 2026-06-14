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I Giaguari Torino passano contro Ferrara e volano in semifinale

La vittoria proietta i torinesi verso la semifinale di domenica a Parma contro i Panthers, in una sfida che promette intensità e grande significato per il prosieguo della corsa playoff
2 min
I Giaguari Torino passano contro Ferrara e volano in semifinale© Monica Audoglio

I Giaguari Torino hanno trasformato la sfida di wild card in una serata da ricordare, imponendosi sulle Aquile Ferrara con un eloquente 42-10 e conquistando l’accesso alla semifinale della IFL 2026. Una vittoria netta, costruita fin dai primi minuti e mai davvero in discussione, che riporta il club torinese tra le prime quattro del campionato dopo 35 anni.

L’avvio è stato tutto di marca giallonera: nel primo quarto Greenfield ha aperto le marcature con una corsa da 5 yard, subito seguito dal touchdown su passaggio di Duranti per Colangelo da 3 yard, entrambi trasformati da Salsa. Nel secondo quarto la pressione torinese è cresciuta ancora, con la corsa vincente di Tenconi da 12 yard per il 21-0, prima della risposta emiliana con il touchdown di Wright per Pozzebon che ha fissato il 21-7. Ma i Giaguari non hanno rallentato: Duranti ha trovato ancora il varco giusto con una corsa da 28 yard, poi Greenfield ha firmato il suo secondo touchdown personale con una nuova segnatura da 5 yard, portando il punteggio sul 35-7 all’intervallo.

Nel terzo quarto le Aquile hanno accorciato con un field goal da 36 yard di Barbaro, ma senza mai riaprire davvero la gara. Nell’ultimo periodo i Giaguari hanno chiuso definitivamente i conti con il touchdown su passaggio di Duranti per Giuliani da 12 yard, fissando il risultato finale sul 42-10.

La vittoria proietta ora Torino verso la semifinale di domenica a Parma contro i Panthers, in una sfida che promette intensità e grande significato per il prosieguo della corsa playoff. 

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