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Arturs Strautins esce dal contratto con la Bertram

L’atleta lascia la Bertram Derthona Tortona dopo aver esercitato l’opzione di uscita prevista dal contratto
1 min
Arturs Strautins esce dal contratto con la Bertram © Ciamillo-Castoria

 

Derthona Basket comunica che l’atleta Arturs Strautins ha esercitato l’opzione di uscita dal contratto che l’avrebbe legato anche nella prossima stagione alla Bertram Derthona Tortona.

Arrivato in bianconero nell’estate 2023, l’ala lettone di formazione italiana chiude così la sua esperienza al Derthona dopo 3 stagioni e un totale di 96 partite ufficiali giocate tra campionato e coppe con 892 punti segnati.

Il Club intende rivolgere i più sinceri ringraziamenti ad Arturs per la sua avventura con la canotta dei Leoni ed augurargli il meglio per il proprio futuro professionale e non solo.

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