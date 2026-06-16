SIM Immobiliare Streetgames 2026: l'edizione n°20 è pronta fra novità e un ricco programma

L'estate in città inizia con un giorno di anticipo! Tutto pronto per l'edizione numero 20 di SIM Immobiliare Streetgames 2026: festa in centro città dal 20 al 28 giugno con un programma ricco di appuntamenti. Una tappa speciale, che celebra un solido capitolo di storia dell'associazione resa possibile grazie a tutti i protagonisti, dentro e fuori dal campo!

La nuova location

A proposito di campi, come accennato qualche settimana fa, SIM Immobiliare Streetgames sarà itinerante e avrà tre cuori pulsanti: piazza Castello con il campo da basket 3v3 e il palco principale; piazza Puccini con la Comoli Ferrari Padel arena; viale Turati con i campi da beach volley, calcio, arti marziali, area multisport, atletica, boxe, atletica e un secondo palco per animare e intrattenere anche quell’area della manifestazione. Punti ristoro e chiringuito saranno presenti in tutte e tre le aree.

La serata inaugurale

Tutto inizierà ufficialmente con la sfilata di apertura delle associazioni sportive e federazioni. Il ritrovo è fissato per le 21.30 in piazza Matteotti con arrivo alle 22.00 in piazza Puccini: qui si svolgerà il Gran Galà di apertura, un viaggio nel tempo nei vent'anni di Streetgames, fra luci, colori e altre sorprese. E sarà occasione anche per un'altra sorpresa... musicale!

Le principali attività

I tornei saranno: basket 3v3 maschile U18; basket 3v3 maschile; basket 3v3 maschile over 30; basket 3v3 femminile, basket 3v3 femminile U14; beach volley 2v2 maschile, beach volley 2v2 femminile; calcio 5b5; padel 2v2 misto. E durante la settimana saranno tantissime le società sportive che si susseguiranno per momenti dimostrativi e competizioni.

Durante la settimana come d'abitudine le strutture sportive ospiteranno Streetgames for Children: circa 1.200 bambini dei Grest e centri estivi comunali novaresi proveranno varie discipline grazie alle società sportive locali.

Gli appuntamenti speciali per i 20 anni di storia!

Come sempre Streetgames unisce tradizione a novità e per spegnere 20 candeline gli appuntamenti speciali sono davvero tanti.

Domenica 21 giugno si assisterà a un meraviglioso connubio fra arte e sport con l'evento FLASHNOW grazie alla collaborazione con Novara Sviluppo: la mostra Superheroes infatti uscirà dalle mura del Castello di Novara per attraversare la città con “Flash Novv”, una camminata e una corsa ludico-motoria non competitiva per dimostrare che i supereroi esistono davvero. Appuntamento alle 18.30.

Mercoledì 24 giugno protagonista sarà la pallacanestro, lo sport da cui Streetgames di fatto è partito. In Castello sul palco principale, alle 21 ci sarà un talk che vedrà ospiti di grande caratura, il giornalista Alessandro Mamoli (con un passato cestistico novarese) e l'ex giocatore oggi telecronista Matteo Soragna. A moderare la serata un altro personaggio di grande importanza nel panorama a spicchi e sportivo in generale, il talento tutto novarese Lorenzo Pinciroli.

Giovedì 25 giugno doppio appuntamento: dalle 18 alle 21 la quarta edizione di Formid@bile che coinvolge atleti normodotati e diversamente abili, quest'anno nel baskin, atletica e tennis.

Alla Comoli Ferrari Padel Arena invece si svolgerà il primo Celebrity Game a partire dalle 20.30 con due stelle del calcio come gli ex calciatori Alessio Tacchinardi e Cristian Zaccardo. Sarà una passerella e palcoscenico con momenti indimenticabili.

Per tutti e nove i giorni la manifestazione accoglierà per la prima volta il Palco della solidarietà con title sponsor il partner Geco che ha rinnovato ancora una volta la sua preziosa presenza. Sul Palco ogni sera ci saranno associazioni che fanno della solidarietà uno fra i loro punti chiave. Presenti Ella Aps - riflessioni divergenti, Admo Piemonte Valle d'Aosta Aps, Lilt Novara Odv Lega italiana per la lotta contro i tumori, Cst Ets Novara Vco, Giocatori dalle risaie Aps, Associazione dei Club Alcologici Territoriali Novarese odv.

I commenti

Simonetta Bacchiega e Valter e Veronica Feston, SIM Immobiliare: «Giugno per noi è Streetgames, come per tanti novaresi. Se ogni anno riconfermiamo la nostra partecipazione come Title Sponsor è perché è un evento che amiamo, fatto da persone in cui crediamo. SIM Immobiliare Streetgames è gioia, divertimento, spirito di squadra, comunità. È un evento che porta le persone in centro e crea momenti che diventano ricordi bellissimi. E noi, che amiamo essere parte dei ricordi delle persone, non potremmo essere altrove. Quest'anno poi è ancora più speciale, Streetgames compie vent'anni e, per rimanere in tema, 'cambia casa'. Nuovo palcoscenico, stessa energia. Non vediamo l'ora di esserci, di rivedere i nostri clienti e conoscere persone nuove. E per chi ha in mente di vendere o comprare casa, è l'occasione perfetta per unire una bella passeggiata in centro a una chiacchierata sui propri progetti immobiliari!».

Ivan De Grandis, vice sindaco di Novara: «La ventesima edizione di Streetgames rappresenta un traguardo straordinario. In vent’anni questa manifestazione è cresciuta fino a diventare uno degli eventi sportivi e aggregativi più importanti del territorio, capace di coinvolgere quasi due milioni di spettatori, quasi ventimila atleti e oltre seicento società sportive. Numeri che testimoniano la forza di un progetto nato dalla passione e dalla capacità di fare squadra. Streetgames ha saputo trasformare le nostre piazze in luoghi di sport, inclusione, socialità e divertimento, offrendo opportunità ai giovani, alle famiglie e alle associazioni sportive di vivere la città in modo positivo e partecipato. È un esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di crescita, educazione e coesione sociale. Vent’anni sono un punto d’arrivo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare a far crescere una manifestazione che è ormai parte integrante dell’identità e dell’estate novarese».

Michele Belletti presidente di Streetgames : «Vent’anni, un traguardo che mi emoziona e mi riempie d’orgoglio; vent’anni passati con un gruppo speciale che ha saputo fare scelte coraggiose, con entusiasmo e visione, attraversando anche momenti difficili, senza mai disunirsi e senza mai perdere lo spirito di sacrificio. Vent’anni fa sembrava impossibile poter allestire un campo da beach-volley in piazza, poi è stata una sfida pazzesca il primo mapping visto a Novara nel 2013, come anche quella dell’organizzazione del concerto degli Eiffel 65 durante una serata di Streetgames, oppure pensare di installare un campo da Padel temporaneo in centro a Novara. Per questa ventesima edizione, abbiamo provato a organizzare “lo Streetgames più bello” di sempre, in una nuova location e con tante iniziative legate alla celebrazione dei vent’anni. Vi aspettiamo numerosi, per festeggiare con noi l’inizio dell’estate e questo incredibile traguardo».