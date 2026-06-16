Cuneo Volley: Federico Giraudo prosegue in biancoblù il suo percorso di crescita

Una conferma di grande rilievo per il Cuneo Volley e il progetto cuneese; lo schiacciatore cuneese Federico Giraudo, dopo la promozione in prima squadra lo scorso anno dal settore giovanile biancoblù e l’esordio in SuperLega, ha deciso consapevolmente di proseguire il proprio percorso di crescita e formazione, tra le fila di Cuneo, nonostante le diverse proposte ricevute.

L’ufficializzazione è andata di scena stasera durante la conferenza stampa di rinnovo tenutasi in collaborazione con GT Sicurezza presso la sede di Confapi Cuneo.

Sulla conferma di Federico si è così espresso il DS Paolo Brugiafreddo: «Federico ha dimostrato, durante l'ultima stagione, di essere assolutamente di livello per il nostro contesto. Con lui abbiamo valutato bene quale potesse essere il miglior percorso di crescita ed abbiamo convenuto che la sua conferma sia la scelta più consona. Ci sarà di grande aiuto, oltre che ad essere un orgoglio cuneese».

Con altrettanta determinazione ha così commentato il proprio rinnovo Giraudo: «La SuperLega è un campionato dove ti confronti con il massimo livello della pallavolo e di conseguenza, un luogo dove puoi migliorare tantissimo giorno dopo giorno sia come giocatore che come persona. Penso che in questo momento per me sia la scelta più giusta rimanere in un campionato stimolante e di crescita come quello della SuperLega. Con il delinearsi della squadra, credo che la prossima stagione potremo toglierci qualche soddisfazione e allo stesso tempo divertirci molto. Il mio obiettivo principale sicuramente è di migliorare su alcuni aspetti tecnici e soprattutto di migliorare a livello fisico e mentale per essere pronto in caso di necessità».

LA SCHEDA

Federico Giraudo

Nato a: Cuneo

Nazionale: Italiana

Altezza: 198 cm

Ruolo: Schiacciatore

CARRIERA CON I CLUB

2025/2026: MA Acqua S.Bernardo Cuneo– SuperLega

2024/2025: Cuneo Volley – Serie C e giovanili / SuperLega (a referto in una gara, no esordio)

2022/2024: Cuneo Volley – Serie D e giovanili (alcune presenze in C)

2018/2022: Cuneo Volley – Giovanili

TITOLI CON I CLUB

2025/2026: Finale Regionale Piemonte U19 – Oro

2024/2025: Finale Regionale Piemonte U19 – Argento

2023/2024: Serie D Italiana Piemonte_Valle d’Aosta - Promozione

INDIVIDUALI

2025/2026: Finale Regionale Piemonte U19 – MVP

2024/2025: Finale Regionale Piemonte U19 – MVP