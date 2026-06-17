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Fitarco Piemonte: Coppa Italia Master 2026

Il 14 giugno a Pavia nella splendida cornice del Campo CONI, si è scolta l’edizione 2026 della Coppa Italia Master
1 min
Fitarco Piemonte: Coppa Italia Master 2026

 

Nell’ARCO RICURVO classe 50-54 vittoria per l’arciere delle Alpi Marengo Roberto e 2° posto per Morando Ivano degli Arcieri Nizzarco.

Nella classe over 65 2° posto per Castelli Pietro della Compagnia Vercelli Archery Team.
Al femminile 1° posto per Pivaro Sara degli Arcieri Collegno nella classe 50-59

Nell’ARCO COMPOUND classe 50-54 2° posto per Casaroli Stefano degli Arcieri di Volpiano, al femminile classe over 60 2° posto per Botto Anna degli Arcieri delle Alpi.
Nell’ARCO NUDO 2° posto per Toffoli Fulvio Serafino nella classe 55-59 degli Arcieri Alpignano.

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