Pallapugno: il punto su tutti i campionati 

SERIE A Banca d’Alba
- Undicesima giornata (ultima di andata)
Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 5-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Alta Langa 9-3
Gottasecca-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-5
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9
Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4
Roero Isolamenti Canalese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 6-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 11; Gottasecca 8; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Roero Isolamenti Canalese 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2.
SERIE B
Classifica: Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Speb e Pieve di Teco 8; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Valle Bormida 6; Benese e Amici del Castello 5; Castiglia Costruzioni Bormidese e Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2.
SERIE C1 - Recupero ottava giornata
Subalcuneo-Ceva 9-6
Classifica: Gottasecca 9; Ricca 8; Monticellese e Ceva 7; Pro Paschese 6; Duseu 5; Castiati Castagnole e Virtus Langhe 4; Don Dagnino e Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2.
SERIE C2 Girone A - Posticipo seconda ritorno
Pro Spigno-Pieve di Teco 9-1
Anticipo terza ritorno
Augusto Manzo-Global Sped Neivese 2-9
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 7; Abrigo Croma Ricca e Augusto Manzo 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B
Classifica: Monastero Dronero 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 4; Benese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 23 giugno ore 21
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca
Mercoledì 24 giugno ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu - Prima ritorno
Monastero Dronero-Peveragno rinviata a lunedì 22 giugno ore 21
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso - Prima ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese 9-3
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello e San Leonardo 2; Canalese A e Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Nona giornata
Virtus Langhe B-Araldica Castagnole 2-9
Albese-San Leonardo 7-9
Bubbio-Merlese 9-0 forfait medico
Pro Paschese-Subalcuneo 9-7
Mercoledì 17 giugno ore 20.30
a Dogliani: Virtus Langhe A-Cortemilia
Classifica: Bubbio 8; San Leonardo e Pro Paschese 7; Subalcuneo 6; Cortemilia e Araldica Castagnole 4; Albese e Merlese 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A
Classifica: Speb 6; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 4; Bormidese 3; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu - Prima ritorno
Bormidese-Pro Paschese B 7-8
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso - Prima ritorno
Ceva-Araldica Castagnole 8-2
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Posticipo ottava giornata
Pro Paschese B-Alta Langa 5-7
Anticipo nona giornata
San Leonardo-Merlese B 7-4
Classifica: Ricca e San Leonardo 7; Pro Paschese B e Alta Langa 5; Neivese A e Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Posticipo ottava giornata
Albese A-Don Dagnino 7-6
Classifica: Cortemilia 7; Neivese B, Merlese A e Albese A 5; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.
PULCINI Girone A - Anticipo prima ritorno
Duseu-Merlese 0-7
Classifica: San Leonardo 7; Pro Paschese 5; Speb, Don Dagnino e Ricca 4; Merlese 3; Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)
PULCINI Girone B
Classifica: Monastero Dronero A 7; Monastero Dronero B 6; Albese 5; Ceva e Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 0; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Prima giornata a Mondovì
Merlese-Castellettese 5-2
Pro Paschese-Peveragno 5-2
Merlese-Peveragno 5-2
Pro Paschese-Castellettese 5-0
Merlese-Pro Paschese 5-3
Peveragno-Castellettese 2-5
Classifica: Merlese 3; Pro Paschese 2; Castellettese 1; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Gottasecca 3; Ceva 2; Alta Langa A 1; Alta Langa B 0.