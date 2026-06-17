Pallapugno: il punto su tutti i campionati 

SERIE A Banca d’Alba - Undicesima giornata (ultima di andata) Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 5-9 Bcc Pianfei Pro Paschese-Alta Langa 9-3 Gottasecca-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-5 Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9 Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4 Roero Isolamenti Canalese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 6-9 Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 11; Gottasecca 8; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Roero Isolamenti Canalese 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2. SERIE B Classifica : Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Speb e Pieve di Teco 8; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Valle Bormida 6; Benese e Amici del Castello 5; Castiglia Costruzioni Bormidese e Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2. SERIE C1 - Recupero ottava giornata Subalcuneo-Ceva 9-6 Classifica : Gottasecca 9; Ricca 8; Monticellese e Ceva 7; Pro Paschese 6; Duseu 5; Castiati Castagnole e Virtus Langhe 4; Don Dagnino e Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2. SERIE C2 Girone A - Posticipo seconda ritorno Pro Spigno-Pieve di Teco 9-1 Anticipo terza ritorno Augusto Manzo-Global Sped Neivese 2-9 Classifica : Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 7; Abrigo Croma Ricca e Augusto Manzo 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B

Classifica : Monastero Dronero 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 4; Benese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione

Martedì 23 giugno ore 21

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca

Mercoledì 24 giugno ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo

COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione

Girone Blu - Prima ritorno

Monastero Dronero-Peveragno rinviata a lunedì 22 giugno ore 21

Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Girone Rosso - Prima ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese 9-3

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.



FEMMINILE

Classifica : Amici del Castello e San Leonardo 2; Canalese A e Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



UNDER 21 - Nona giornata

Virtus Langhe B-Araldica Castagnole 2-9

Albese-San Leonardo 7-9

Bubbio-Merlese 9-0 forfait medico

Pro Paschese-Subalcuneo 9-7

Mercoledì 17 giugno ore 20.30

a Dogliani: Virtus Langhe A-Cortemilia

Classifica : Bubbio 8; San Leonardo e Pro Paschese 7; Subalcuneo 6; Cortemilia e Araldica Castagnole 4; Albese e Merlese 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.



ALLIEVI Girone A

Classifica : Speb 6; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.

ALLIEVI Girone B

Classifica : Subalcuneo A e Pro Paschese B 4; Bormidese 3; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.



COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione

Martedì 7 luglio ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione

Girone Blu - Prima ritorno

Bormidese-Pro Paschese B 7-8

Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.

Girone Rosso - Prima ritorno

Ceva-Araldica Castagnole 8-2

Classifica : Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.



ESORDIENTI Girone A - Posticipo ottava giornata

Pro Paschese B-Alta Langa 5-7

Anticipo nona giornata

San Leonardo-Merlese B 7-4

Classifica : Ricca e San Leonardo 7; Pro Paschese B e Alta Langa 5; Neivese A e Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

ESORDIENTI Girone B - Posticipo ottava giornata

Albese A-Don Dagnino 7-6

Classifica : Cortemilia 7; Neivese B, Merlese A e Albese A 5; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.



PULCINI Girone A - Anticipo prima ritorno

Duseu-Merlese 0-7

Classifica : San Leonardo 7; Pro Paschese 5; Speb, Don Dagnino e Ricca 4; Merlese 3; Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)

PULCINI Girone B

Classifica : Monastero Dronero A 7; Monastero Dronero B 6; Albese 5; Ceva e Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 0; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



PROMOZIONALI Girone A

Classifica : Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B

Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.

PROMOZIONALI Girone C

Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D - Prima giornata a Mondovì

Merlese-Castellettese 5-2

Pro Paschese-Peveragno 5-2

Merlese-Peveragno 5-2

Pro Paschese-Castellettese 5-0

Merlese-Pro Paschese 5-3

Peveragno-Castellettese 2-5

Classifica: Merlese 3; Pro Paschese 2; Castellettese 1; Peveragno 0.

PROMOZIONALI Girone E

Classifica : Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.

PROMOZIONALI Girone G

Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.