Giaguari Torino: sale l'attesa per la semifinale contro i Panthers

Sale l’attesa per la semifinale del Campionato Italiano di Football Americano – Italian Football League (IFL) che domenica 21 giugno porterà a Colorno (PR) tra Panthers Parma e Giaguari Torino , due realtà di vertice del movimento nazionale pronte a giocarsi l’accesso all’Italian Bowl, la finale che assegna lo scudetto. La gara arriva al termine di una stagione intensa, in cui Panthers e Giaguari hanno saputo confermarsi tra le protagoniste della IFL 2026, e per entrambe le squadre la semifinale rappresenta il naturale sbocco di un percorso iniziato mesi fa, con l’obiettivo dichiarato di competere fino in fondo per un posto all’Italian Bowl e per il titolo di campioni d’Italia.

I Panthers si presentano all’appuntamento forti di una tradizione ormai consolidata, cercando di raggiungere la loro dodicesima finale (sette i titoli vinti), eventualità che li porterebbe al secondo posto della classifica di tutti i tempi per finali disputate.

Nella stagione 2026 i parmensi si sono distinti per un attacco esplosivo, capace di produrre punti in molteplici modi, e per una difesa che, pur messa alla prova in alcune sfide ad alto punteggio, ha saputo firmare giocate decisive nei momenti chiave. Il gruppo può contare su un nucleo di giocatori esperti, abituati a partite da dentro o fuori, e su uno staff tecnico che negli ultimi anni ha guidato la formazione verso risultati costantemente di vertice.

Dall’altra parte del campo ci saranno i Giaguari Torino, nuovamente protagonisti in Prima Divisione dopo un percorso di crescita graduale e costante, sostenuto da un progetto tecnico che punta sulla continuità.

In cabina di regia l’attacco è affidato al quarterback Riccardo Duranti (unico quarterback titolare italiano assieme a Fimiani dei Guelfi), chiamato a gestire un reparto che fa molto affidamento sul gioco di corsa dell’americano Greenfield e punta a sorprendere le difese avversarie con i bersagli nel gioco di passaggio rappresentati da ricevitori come Luciano Giuliani e Jacopo Salsa. Sul lato difensivo, i Giaguari possono contare sull’impatto dell'import statunitense Cameron Colangelo nel ruolo di defensive back, sulla profondità del front seven e su una secondaria guidata da giocatori di livello come il nazionale Paolo Lazzaretto.

Nel corso della stagione regolare 2026 i torinesi hanno collezionato vittorie convincenti che hanno permesso di consolidare la loro presenza nella parte alta della classifica IFL, confermando anche la capacità della squadra di rimanere competitiva fino all’ultimo possesso anche contro avversari di alto profilo.

Panthers e Giaguari si conoscono bene: le due squadre si sono già affrontate in stagione regolare, in occasione della sfida disputata allo Stadio Lanfranchi di Parma lo scorso 10 maggio, appuntamento che ha fornito una prima indicazione sui possibili equilibri del confronto. Quel precedente ha messo in luce da un lato la capacità dei Panthers di gestire le partite di cartello davanti al proprio pubblico e dall’altro la tenacia dei Giaguari, capaci di rimanere in partita anche su un campo tradizionalmente ostico, senza mollare fino all'ultimo e pronti a sfruttare ogni minimo errore degli avversari.

La semifinale di Colorno offrirà quindi una sorta di “atto secondo”, con entrambe le formazioni pronte ad apportare gli aggiustamenti necessari sul piano tattico e mentale per ribaltare o confermare quanto visto nel primo incrocio stagionale. L’esperienza accumulata in regular season, unita alla posta in palio, renderà la gara ancora più intensa e imprevedibile.

Dal punto di vista tecnico, ci si attende un confronto tra l’attacco ad alto ritmo dei Panthers, abituato a produrre drive esplosivi e a sfruttare l’inerzia delle partite, e la difesa fisica e aggressiva dei Giaguari, costruita per reggere l’urto contro i reparti offensivi più prolifici della lega. Allo stesso tempo, il gioco di corsa di Torino costringerà la difesa di Parma a mantenere alta la concentrazione su tutti i down, limitando i big play che hanno caratterizzato il cammino giallonero durante l’anno e cercando di non farsi sorprendere troppo sbilanciati a difendere le corse, perchè Duranti ha ben dimostrato, anche nella wild card contro le Aquile, di poter essere letale nel gioco aereo.

In una sfida a eliminazione diretta, saranno fondamentali anche i cosiddetti “dettagli nascosti”: gestione dei possessi, efficienza negli special team, riduzione dei falli e capacità di capitalizzare le opportunità in red zone. Entrambe le squadre hanno dimostrato nel corso della stagione di saper reggere la pressione nei finali punto a punto, un elemento che lascia prevedere una partita aperta fino all’ultimo possesso.

La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale IFL LIVE.

