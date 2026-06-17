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BEA Chieri: Leopardi 3x3 secondi al torneo Dat di Perugia, altro successo per il team arancione

Gli Arancioni hanno ottenuto punti preziosi in un torneo Master, mantenendosi ai vertici del ranking italiano in vista delle finali nazionali di Riccione
1 min
BEA Chieri: Leopardi 3x3 secondi al torneo Dat di Perugia, altro successo per il team arancione

 

Domenica 14 giugno 2026 Leopardi 3×3, il team di BEA Chieri che partecipa ai tornei del circuito federale Elite di basket tre contro tre, ha conquistato il secondo posto al torneo Dat di Perugia. Come il torneo di Pavia vinto la settimana prima, anche questo è di livello Master, il più alto in assoluto in Italia, e ha permesso agli Arancioni di ottenere punti importanti per rimanere ai primi posti del ranking italiano, in vista delle finali nazionali di Riccione.

I Leopardi, per l’occasione, sono scesi in campo con Alberto Del Prete, Giorgio Manna, Manolo Luigi Perella e Niccolò Piccionne. Archiviato il girone al primo posto, grazie alle vittorie con Zito 3×3 (21-11) e Team Up 3×3 (21-14), hanno strappato il pass per la semifinale vincendo ai quarti con Fbd 3×3 (20-15). Poi, i chieresi hanno superato anche Eka Heroes Red (16-21), accedendo alla finalissima del torneo. Qui, la sfida è stata di nuovo con gli All Star 3×3, già affrontati nella finalissima di Pavia. Questa volta, sono gli avversari ad avere la meglio (22-12). Per gli Arancioni arriva così il secondo posto in classifica, altro risultato di spessore al primo anno di partecipazione al circuito. 

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