Sci Club Sauze d’Oulx: la nuova stagione si apre con importanti riconoscimenti

Le prime uscite estive sul ghiacciaio e l’avvio della preparazione atletica segnano, per le Tigri di Sauze d’Oulx , l’inizio di una nuova e appassionante stagione agonistica. Anche se il debutto ufficiale è ancora lontano, l’entusiasmo e la determinazione sono già quelli dei grandi appuntamenti. Nel frattempo sono già arrivate le prime, importanti soddisfazioni. La FISI ha, infatti, ufficializzato la composizione delle squadre giovanili di sci alpino per la stagione 2026/27, premiando ancora una volta il lavoro, la crescita e il talento che si respirano in casa Sauze d’Oulx. Tra le notizie più belle spicca la riconferma di Tomas Deambrogio nella squadra Nazionale C maschile, guidata dall’allenatore Paolo Boldrini , all’interno del gruppo delle discipline veloci.

Per l’atleta classe 2006 si tratta di un riconoscimento di grande valore, conquistato in un contesto altamente competitivo, dove nulla può essere dato per scontato. Costanza, sacrificio, lavoro quotidiano in palestra e sulla neve, ma anche una passione autentica e la voglia di continuare a divertirsi, hanno premiato ancora una volta Tomas. Un traguardo importante, che rappresenta soprattutto una nuova partenza all’interno di un percorso lungo, impegnativo ed entusiasmante.

Le soddisfazioni per lo Sci Club Sauze d’Oulx non finiscono qui. Anche il Comitato FISI Alpi Occidentali ha recentemente ufficializzato la composizione delle squadre regionali di sci alpino per la prossima stagione, confermando ancora una volta la fiducia nel lavoro portato avanti dai tecnici Nicola Andreani per il settore maschile ed Emanuele Roux per quello femminile.

In campo femminile è arrivata la riconferma di Anita Ochrymowicz, a cui si aggiunge l’inserimento di Martina Mis tra le aggregate. Nel settore maschile, sempre tra gli aggregati, ci sarà anche Giacomo Landolina. Una “tripletta” che riempie d’orgoglio tutto l’ambiente e lascia intravedere prospettive davvero incoraggianti per il futuro del club.

«La convocazione di Tomas in Nazionale e l’inserimento dei tre atleti nella squadra del Comitato rappresentano per noi una grandissima soddisfazione – afferma il Presidente dello Sci Club, Dario Tisserand – ma sono anche la conferma concreta che il lavoro svolto nelle ultime stagioni ha dato e continua a dare ottimi frutti. Siamo sulla strada giusta, anche se sappiamo bene che c’è ancora tanto da costruire. Per tutto il nuovo Consiglio Direttivo, eletto all’inizio dell’anno e che ho l’onore di presiedere, questi risultati sono una spinta preziosa per affrontare con energia, fiducia e ambizione tutte le sfide che ci attendono».

Il messaggio, insomma, è chiaro: le Tigri di Sauze d’Oulx sono pronte a ruggire ancora. Con entusiasmo, talento e grande voglia di crescere, il club guarda alla nuova stagione con ambizione e con la determinazione di chi vuole continuare a lasciare il segno.