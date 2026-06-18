Rally Regione Piemonte 2026: presentato il programma

Il mese delle iscrizioni: Dal 1° al 24 luglio 2026, il portale online di ACI Sport raccoglierà le adesioni alla gara. Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio: Il fulcro operativo della gara prende vita ad Alba, presso il Palacongressi in Piazza Medford, con la distribuzione dei road book, delle targhe e dei numeri di gara, parallelamente alle prime verifiche sportive e alle ricognizioni ufficiali di tutte le prove speciali.