Tutto pronto per la quinta edizione del Nivolet Bike Day

Dalle ore 9:00 alle 15:00 la strada che collega Ceresole Reale al Colle del Nivolet sarà infatti riservata esclusivamente ai ciclisti, offrendo un'esperienza immersiva nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Il percorso si sviluppa lungo 38 chilometri con circa 1.200 metri di dislivello, da Ceresole Reale al Colle del Nivolet, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi dell'alta Valle Orco, tra cui la Diga del Lago Serrù, traguardo della 13ª tappa del Giro d'Italia 2019.

Non è prevista una partenza unica: ogni partecipante potrà affrontare la salita in autonomia durante la fascia oraria di chiusura della strada. L'utilizzo del casco è obbligatorio e tutti i partecipanti dovranno attenersi al Codice della Strada e alle norme di tutela ambientale del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L'evento rappresenta una preziosa occasione per promuovere un modello di fruizione della montagna più sostenibile, consentendo a ciclisti, famiglie e appassionati di vivere uno dei luoghi più spettacolari delle Alpi in modo rispettoso dell'ambiente.

L’ultraciclista Paola Gianotti, co-organizzatrice dell'iniziativa, afferma: «Se penso a sei anni fa, quando abbiamo cominciato a sognare di poter chiedere la chiusura della strada che porta a quello che considero il colle più bello del mondo, mi sembrava qualcosa di irraggiungibile. Oggi quel sogno è una realtà bellissima, che per la quinta volta si realizza davanti ai nostri occhi. Vedere migliaia di ciclisti salire su quella che per me è la salita più bella al mondo, libera dalle auto, in silenzio, con solo il suono dei pedali e del vento, è qualcosa di incredibile ed emozionante ogni volta. Il Colle del Nivolet è una delle salite più straordinarie che abbia mai percorso. Ogni volta che si raggiunge la cima si ha la sensazione di entrare in un luogo dove la natura è la vera protagonista. Il Nivolet Bike Day permette a chiunque di vivere questa emozione in sicurezza, senza traffico e con un impatto minimo sull'ambiente. Invito tutti, dagli sportivi più allenati ai semplici appassionati, a cogliere questa opportunità e a scoprire quanto possa essere bello vivere la montagna pedalando nel pieno rispetto del territorio».

«Il Nivolet Bike Day è molto più di una semplice pedalata: è un'esperienza cicloturistica unica, che permette a tutti – appassionati, famiglie, visitatori – di vivere la montagna in modo autentico e rispettoso dell'ambiente. Cinque edizioni rappresentano un traguardo importante, segno che questo appuntamento ha trovato il suo posto nel cuore delle persone e nel calendario degli eventi del nostro territorio. Come GAL Valli del Canavese siamo orgogliosi di organizzare e sostenere finanziariamente questa iniziativa, perché crediamo che il cicloturismo sia uno strumento straordinario di sviluppo locale, capace di generare valore per le comunità e per l'economia montana. Un ringraziamento sentito va al Parco Nazionale del Gran Paradiso, partner imprescindibile di questa avventura: il loro sostegno è fondamentale per la riuscita dell'evento e testimonia una visione condivisa di valorizzazione del territorio nel pieno rispetto della natura», dichiara Giorgio Magrini, Direttore GAL Valli del Canavese.

La partecipazione è libera e gratuita. I primi 200 registrati tramite il form online riceveranno un gadget e una consumazione omaggio al Rifugio Savoia.

Gli organizzatori raccomandano di evitare il parcheggio nel territorio di Locana e invitano gli interessati a registrarsi per ricevere aggiornamenti sull'evento.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.bikinggal.eu/gran-paradiso-nivolet-bike-day-2026/

A proposito di Paola Gianotti

Classe 1981, laurea in Economia e Commercio, Paola Gianotti è una coach e speaker motivazionale, ultra-ciclista e 4 volte Guinness World Record, tra cui quello della donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bici. L’atleta porta avanti da anni una campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade. Investita da un’auto nel 2014, durante il suo giro del mondo, Paola ha riportato la frattura della 5^ vertebra cervicale. Al suo rientro, anche in collaborazione con Maurizio Fondriest e Marco Cavorso, che ha visto il figlio ciclista quattordicenne Tommy morire per un incidente stradale, ha fondato l’associazione “Io Rispetto il Ciclista”. Pedalando sulle strade del nostro Paese (Giro d’Italia nel 2018 e nel 2019, Giro del Piemonte e Giro della Toscana nel 2020, Giro della Calabria e della Sicilia nel 2021), Paola ha cercato di coinvolgere tutti i comuni italiani nell’installazione di cartelli che invitano a rispettare la distanza di 1,5m in fase di sorpasso di un ciclista. Ad oggi sono oltre 10.000 i cartelli sul territorio, installati in tutta Italia. Molte le iniziative a fini sociali o benefici, portate avanti dall’atleta fino ad oggi: da Bike The Nobel nel 2016, che l’ha vista pedalare da Milano a Oslo per candidare la bici per il Nobel per la pace, alla pedalata per regalare (104) biciclette alle donne Ugandesi, alla formazione di 35 meccanici di biciclette sempre in Uganda, fino al 2020 quando, in piena pandemia, ha pedalato per 12 ore sui rulli raccogliendo fondi per donare 10.600 mascherine agli ospedali Regina Margherita di Torino e Ospedale di Ivrea. Nel 2022, lancia il progetto Bike4Tree con il quale si impegna a piantumare 2022 alberi in Italia grazie allo spin-off dell’Università di Padova Wow Nature, e pedala per 2.200km da Stoccolma a Milano. Nel 2023 ha attraversato il Mato Grosso in Brasile in bici per documentare la deforestazione e proseguire il progetto di ripiantumazione degli alberi. Nel 2024 ha realizzato Cycling No Borders, una traversata in 18 tappe da Helsinki a Parigi per Rai Radio 2 per promuovere la mobilità sostenibile e monitorare la qualità dell’aria lungo il percorso. Oltre ad essere stata insignita del premio Don Puglisi, del premio Pulcheria, dell’Amelia Earhart, ha ricevuto un riconoscimento al Premio Brera. Ha tre libri all’attivo (“Sognando l’Infinito” ed. Piemme, “In Fuga Controvento” ed. Bradipo Libri, “La Svolta” ed. Feltrinelli) in cui racconta delle sue imprese, dei suoi giri e delle sue esperienze di vita, motivando e spronando al cambiamento.