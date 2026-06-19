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Paffoni Fulgor Basket, cambio alla direzione sportiva: arriva Picazio

La società comunica un importante cambio organizzativo: Pierpaolo Picazio promosso a Direttore Sportivo
1 min
Paffoni Fulgor Basket, cambio alla direzione sportiva: arriva Picazio

 

A partire da oggi, Pierpaolo Picazio - finora team manager della società - ricopre il ruolo di Direttore Sportivo. Una promozione interna che premia un ex capitano che conosce benissimo il DNA della Fulgor. 

Pierpaolo ha indossato la canotta con cuore e dedizione, ha respirato questa cultura, ha capito cosa significhi essere parte del branco. E da team manager ha già dimostrato dedizione e competenza.

Ora, dal ruolo di direttore, continuerà a portare avanti i valori rossoverdi con ancora più responsabilità.

Le parole di Pierpaolo
«Ringrazio davvero la società per la fiducia che mi ha dato di questo incarico. Sono pronto e motivato! Siamo già operativi per valutare giocatori al fine di creare la migliore squadra possibile»

Grazie Filippo!
Un ringraziamento speciale a Filippo Fanchini per l'impegno profuso in questi anni. Filippo ha scelto una nuova avventura professionale e gli auguriamo il meglio nel suo futuro.

Per il ruolo di Team Manager, la Paffoni Fulgor Basket ha già individuato una figura con cui sta dialogando. Auspichiamo che possa unirsi al nostro progetto nelle prossime ore. 

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