Cuneo Sitting Volley: Roberto Dalmasso convocato con la Nazionale Italiana 

Dalmasso ha infatti preso parte allo stage di preparazione degli azzurri svoltosi a Medjugorje, conclusosi il 4 giugno 2026, un importante momento di lavoro tecnico e tattico che ha permesso allo staff della Nazionale di proseguire il percorso di crescita del gruppo in vista dei prossimi impegni internazionali.

Al termine dello stage, Roberto Dalmasso ha tracciato un bilancio molto positivo dell’esperienza vissuta a Medjugorje: «La trasferta in Bosnia è stata davvero stimolante. La Nazionale della Bosnia ed Erzegovina è da anni una delle squadre più forti al mondo e allenarsi con loro rappresenta una grande opportunità di crescita. Lavorare fianco a fianco e poter contare sulla loro completa disponibilità ci ha permesso di svolgere sette allenamenti di altissimo livello. Nei 18 set disputati siamo riusciti anche a conquistarne uno, un risultato che testimonia il lavoro svolto nonostante la differenza tecnica tra le due squadre. Dal punto di vista tecnico è stata un’esperienza molto utile, che ci ha consentito di sperimentare e costruire gioco in vista delle prossime competizioni ufficiali. In conclusione, è stata un’esperienza incredibile».

La convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Cuneo Sitting Volley, che vede premiato il costante impegno del proprio atleta e il lavoro svolto quotidianamente dalla società nella promozione e nello sviluppo della disciplina. La presenza di Roberto Dalmasso nel gruppo azzurro testimonia la qualità del percorso sportivo portato avanti dal club cuneese e la sua capacità di formare atleti competitivi anche ai massimi livelli.

Il cammino della Nazionale proseguirà ora con un prestigioso torneo internazionale in programma ad Assen (Paesi Bassi) dal 19 al 21 giugno 2026, appuntamento che vedrà l’Italia confrontarsi con alcune delle più forti selezioni del panorama mondiale.

Il programma delle gare prevede, nella giornata di venerdì 19 giugno, le sfide contro Canada e Germania. Sabato 20 giugno gli azzurri affronteranno invece Stati Uniti e Polonia, mentre domenica 21 giugno si disputeranno le finali che definiranno la classifica conclusiva del torneo.

Per Roberto Dalmasso sarà un’ulteriore occasione per rappresentare i colori azzurri e portare in alto il nome di Cuneo in un contesto internazionale di assoluto prestigio.