Dai Fiöi alla SuperLega, Emanuele Barberio chiude il roster di Cuneo Volley

L’ufficializzazione questa sera durante la conferenza stampa di annuncio tenutasi presso la sede del partner biancoblù Sames Antincedio.

Il DS Paolo Brugiafreddo ha così introdotto la promozione di Emanuele: «Con Emanuele continua il processo di inserimento dei nostri Fiöi in prima squadra. Fisicamente ha grandi doti, se persevererà nel lavoro tecnico potrà diventare un profilo di assoluto interesse. Come per Giraudo e Colasanti, seguiremo il suo percorso nei prossimi anni».

Emanuele Barberio, attualmente impegnato con l’“Esame di Maturità” proprio a Cuneo, ha così descritto l’emozione provata nel ricevere la proposta di promozione: «Quando mi è stata proposta la promozione in prima squadra sono stato davvero molto felice, è un sogno che rincorro da tanto tempo e che accomuna tantissimi ragazzi che iniziano a giocare a pallavolo. Sapere che la società ha riposto fiducia in me mi ha reso molto orgoglioso e motivato, è sicuramente un grande traguardo, ma lo considero soprattutto un punto di partenza per continuare a crescere e migliorarmi ogni giorno».



Obiettivi per il prossimo anno?: «Dal punto di vista personale, il mio obiettivo è continuare a migliorare e diventare un centrale di alto livello, lavorando ogni giorno sui miei punti di forza e sugli aspetti in cui posso ancora crescere. Per quanto riguarda la squadra, voglio integrarmi al meglio nel gruppo, conoscere tutti i miei compagni e imparare il più possibile da loro. Hanno molta esperienza e sono sicuro che avranno tanto da insegnarmi durante questa nuova avventura».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?: «Mi aspetto soprattutto di imparare molto. Avrò la possibilità di allenarmi e confrontarmi con compagni di squadra di altissimo livello, oltre che con uno staff tecnico molto preparato. Voglio sfruttare questa opportunità per crescere sia come giocatore sia come persona e per avvicinarmi sempre di più a quello che significa essere un professionista a tutti gli effetti».

Nel frattempo, appena conclusa la Maturità, avrai già un impegno “azzurro” con la Nazionale di Beach Volley: «Sì, la mia prima convocazione in Nazionale di Beach Volley, arrivata a maggio di quest’anno è stata un’emozione fortissima, qualcosa che difficilmente dimenticherò. Vestire la maglia azzurra è un grandissimo onore, ma anche una grande responsabilità. Significa rappresentare il proprio Paese e questo richiede impegno, professionalità e dedizione ogni giorno».

LA SCHEDA

Emanuele Barberio

Nato a: Aosta

Nazionale: Italiana

Altezza: 202 cm

Ruolo: Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2024/2026: Cuneo Volley – Serie C e Under 19

2023/2024: Olimpia Aosta – Serie D e giovanili (alcune presenze in C)

TITOLI CON I CLUB

2025/2026: Finale Regionale Piemonte U19 – Oro

2024/2025: Finale Regionale Piemonte U19 – Argento