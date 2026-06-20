Campionato Regionale Marathon all'Assietta Legend

Sarà lo scenario epico dell’Assietta Legend, la più longeva e iconica della mountain bike italiana, a ospitare l’edizione 2026 del Campionato Regionale Piemontese Marathon (XCM), che si disputerà in prova unica lungo i leggendari percorsi delle montagne olimpiche di Torino 2006.

Un riconoscimento importante, fortemente voluto dalla Commissione Fuoristrada del Comitato FCI Regionale Piemonte, per una manifestazione che, da quasi quattro decenni, rappresenta un punto di riferimento assoluto per gli appassionati delle ruote grasse. L’Assietta Legend non è soltanto una gara: è un viaggio nella storia della mountain bike, un’esperienza sportiva e umana che ogni anno richiama centinaia di atleti pronti a sfidare se stessi lungo tracciati spettacolari, tra natura incontaminata, alte quote e panorami mozzafiato.

La scelta di assegnare il titolo regionale XCM proprio all’Assietta Legend conferma il valore tecnico e organizzativo dell’evento, capace di coniugare tradizione, sicurezza e qualità del percorso marathon. I partecipanti si confronteranno su un tracciato esigente e selettivo, che metterà alla prova resistenza, strategia e capacità di gestione dello sforzo, elementi fondamentali per conquistare la maglia di Campione Piemontese.

La Strada dell’Assietta, a oltre 2.000 metri di altitudine, farà da cornice a una sfida che promette spettacolo e grande agonismo, con i migliori interpreti della disciplina pronti a contendersi il titolo in un contesto unico nel suo genere.

Accanto alla dimensione competitiva, l’evento mantiene intatto il suo spirito originario, fatto di passione, condivisione e amore per la montagna, valori che da sempre contraddistinguono l’Assietta Legend e l’intero movimento della mountain bike.

L’appuntamento è dunque a Sestriere per una giornata di grande sport, dove la leggenda continua a scrivere nuove pagine e dove verranno incoronati i nuovi Campioni Piemontesi Marathon.

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Assietta Legend & Gravel Race 2026 - Sabato 4 luglio, Sestriere (TO)

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Info: assiettalegend - gravelrace