Pallapugno: il punto su tutti i campionati 

SERIE A Banca d’Alba - Prima di ritorno
Roero Isolamenti Canalese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-6
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Alta Langa 9-6
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 3-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Terre del Barolo Albese 9-6
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 12; Gottasecca 9; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2.
SERIE B - Prima di ritorno
Pieve di Teco-Benese 9-0
Centro Incontri Us Gallese-Amici del Castello 9-3
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Alusic Merlese 0-9
Valle Bormida-Castiati Neivese 9-6
Castiglia Costruzioni Bormidese-Speb 5-9
Virtus Langhe-Prodeo Chiusavecchia 3-9
Riposa: Officine Pesce Bubbio
Classifica: Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 9; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 7; Virtus Langhe 6; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Castiglia Costruzioni Bormidese 3; Officine Pesce Bubbio 2.
SERIE C1 - Undicesima giornata (ultima di andata)
Duseu-Ceva 9-0
Subalcuneo-Monticellese 8-9
Virtus Langhe-Castiati Castagnole 2-9
Ricca-San Biagio 9-0
Gottasecca-Bormidese 9-4
Don Dagnino-Pro Paschese 9-2
Classifica: Gottasecca 10; Ricca 9; Monticellese 8; Ceva 7; Pro Paschese e Duseu 6; Castiati Castagnole 5; Don Dagnino e Virtus Langhe 4; Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2.
SERIE C2 Girone A - Terza ritorno
Augusto Manzo-Global Sped Neivese 2-9
Abrigo Croma Ricca-Pro Spigno 1-9
Taggese-Valle Bormida 9-0
Riposa: Pieve di Teco
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 8; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Prima di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 2-9
Benese-Peveragno 9-1
Classifica: Monastero Dronero 6; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 23 giugno ore 21
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca
Mercoledì 24 giugno ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu - Recupero prima ritorno
Lunedì 22 giugno ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Peveragno
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE - Quarta giornata
Amici del Castello-San Leonardo 9-2
Gymnasium Albese-Canalese A 2-9
Riposa: Canalese B
Classifica: Amici del Castello 3; Canalese A e San Leonardo 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Posticipo nona giornata
Virtus Langhe A-Cortemilia 3-9
Prima di ritorno
Pro Paschese-San Leonardo 8-9
Bubbio-Subalcuneo 9-7
Virtus Langhe B-Virtus Langhe A 5-9
Lunedì 22 giugno ore 21
ad Alba: Albese-Cortemilia
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Merlese
Classifica: Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo 6; Cortemilia 5; Araldica Castagnole 4; Albese, Merlese e Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Seconda di ritorno
Subalcuneo B-Speb 3-8
Ricca-Pro Paschese A 8-3
Amici del Castello-Don Dagnino 3-8
Riposa: San Leonardo
Terza di ritorno
San Leonardo-Amici del Castello 8-4
Don Dagnino-Subalcuneo B 6-8
Martedì 23 giugno ore 18
a San Rocco Bernezzo: Speb-Ricca
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Speb 7; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B - Prima di ritorno
Ceva-Subalcuneo A 2-8
Araldica Castagnole-Pro Paschese B 3-8
Bormidese-San Biagio 8-2
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 5; Bormidese 4; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Nona giornata
San Leonardo-Merlese B 7-4
Ricca-Pro Paschese B 7-3
Neivese A-Araldica Castagnole 7-1
Alta Langa-Valle Bormida 7-1
Riposa: Ceva
Classifica: Ricca 8; San Leonardo 7; Alta Langa 6; Pro Paschese B 5; Neivese A 4; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Nona giornata
Albese B-Cortemilia 0-7
Neivese B-Don Dagnino 7-2
Merlese A-Neivese C 7-1
Pro Paschese A-Albese A 4-7
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Cortemilia 8; Neivese B, Merlese A e Albese A 6; Don Dagnino, Pro Paschese A e Neivese C 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.
PULCINI Girone A - Prima di ritorno
Duseu-Merlese 0-7
Don Dagnino-Speb 4-7
San Leonardo-Gottasecca 9-0 forfait
Martedì 23 giugno ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Classifica: San Leonardo 8; Speb e Pro Paschese 5; Don Dagnino e Ricca 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Prima di ritorno
San Biagio-Albese 4-7
Canalese-Augusto Manzo 6-7
Monastero Dronero B-Monastero Dronero A 7-5
Cortemilia-Ceva 6-7
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 7; Albese 6; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio e Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Seconda giornata a Peveragno
Peveragno-Merlese 1-5
Pro Paschese-Castellettese 5-1
Peveragno-Pro Paschese 0-5
Merlese-Castellettese 5-0
Castellettese-Peveragno 5-4
Merlese-Pro Paschese 3-5
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E - Seconda giornata a Ricca
Ricca A-Ricca B 5-0
Albese-Ricca C 5-3
Albese-Ricca A 0-5
Ricca B-Ricca C 2-5
Albese-Ricca B 5-0
Ricca A-Ricca C 5-1
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Gottasecca 3; Ceva 2; Alta Langa A 1; Alta Langa B 0.
Roero Isolamenti Canalese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-6
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Alta Langa 9-6
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 3-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Terre del Barolo Albese 9-6
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 12; Gottasecca 9; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2.
SERIE B - Prima di ritorno
Pieve di Teco-Benese 9-0
Centro Incontri Us Gallese-Amici del Castello 9-3
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Alusic Merlese 0-9
Valle Bormida-Castiati Neivese 9-6
Castiglia Costruzioni Bormidese-Speb 5-9
Virtus Langhe-Prodeo Chiusavecchia 3-9
Riposa: Officine Pesce Bubbio
Classifica: Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 9; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 7; Virtus Langhe 6; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Castiglia Costruzioni Bormidese 3; Officine Pesce Bubbio 2.
SERIE C1 - Undicesima giornata (ultima di andata)
Duseu-Ceva 9-0
Subalcuneo-Monticellese 8-9
Virtus Langhe-Castiati Castagnole 2-9
Ricca-San Biagio 9-0
Gottasecca-Bormidese 9-4
Don Dagnino-Pro Paschese 9-2
Classifica: Gottasecca 10; Ricca 9; Monticellese 8; Ceva 7; Pro Paschese e Duseu 6; Castiati Castagnole 5; Don Dagnino e Virtus Langhe 4; Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2.
SERIE C2 Girone A - Terza ritorno
Augusto Manzo-Global Sped Neivese 2-9
Abrigo Croma Ricca-Pro Spigno 1-9
Taggese-Valle Bormida 9-0
Riposa: Pieve di Teco
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 8; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Prima di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 2-9
Benese-Peveragno 9-1
Classifica: Monastero Dronero 6; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 23 giugno ore 21
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca
Mercoledì 24 giugno ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu - Recupero prima ritorno
Lunedì 22 giugno ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Peveragno
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE - Quarta giornata
Amici del Castello-San Leonardo 9-2
Gymnasium Albese-Canalese A 2-9
Riposa: Canalese B
Classifica: Amici del Castello 3; Canalese A e San Leonardo 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Posticipo nona giornata
Virtus Langhe A-Cortemilia 3-9
Prima di ritorno
Pro Paschese-San Leonardo 8-9
Bubbio-Subalcuneo 9-7
Virtus Langhe B-Virtus Langhe A 5-9
Lunedì 22 giugno ore 21
ad Alba: Albese-Cortemilia
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Merlese
Classifica: Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo 6; Cortemilia 5; Araldica Castagnole 4; Albese, Merlese e Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Seconda di ritorno
Subalcuneo B-Speb 3-8
Ricca-Pro Paschese A 8-3
Amici del Castello-Don Dagnino 3-8
Riposa: San Leonardo
Terza di ritorno
San Leonardo-Amici del Castello 8-4
Don Dagnino-Subalcuneo B 6-8
Martedì 23 giugno ore 18
a San Rocco Bernezzo: Speb-Ricca
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Speb 7; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B - Prima di ritorno
Ceva-Subalcuneo A 2-8
Araldica Castagnole-Pro Paschese B 3-8
Bormidese-San Biagio 8-2
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 5; Bormidese 4; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Nona giornata
San Leonardo-Merlese B 7-4
Ricca-Pro Paschese B 7-3
Neivese A-Araldica Castagnole 7-1
Alta Langa-Valle Bormida 7-1
Riposa: Ceva
Classifica: Ricca 8; San Leonardo 7; Alta Langa 6; Pro Paschese B 5; Neivese A 4; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Nona giornata
Albese B-Cortemilia 0-7
Neivese B-Don Dagnino 7-2
Merlese A-Neivese C 7-1
Pro Paschese A-Albese A 4-7
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Cortemilia 8; Neivese B, Merlese A e Albese A 6; Don Dagnino, Pro Paschese A e Neivese C 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.
PULCINI Girone A - Prima di ritorno
Duseu-Merlese 0-7
Don Dagnino-Speb 4-7
San Leonardo-Gottasecca 9-0 forfait
Martedì 23 giugno ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Classifica: San Leonardo 8; Speb e Pro Paschese 5; Don Dagnino e Ricca 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Prima di ritorno
San Biagio-Albese 4-7
Canalese-Augusto Manzo 6-7
Monastero Dronero B-Monastero Dronero A 7-5
Cortemilia-Ceva 6-7
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 7; Albese 6; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio e Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Seconda giornata a Peveragno
Peveragno-Merlese 1-5
Pro Paschese-Castellettese 5-1
Peveragno-Pro Paschese 0-5
Merlese-Castellettese 5-0
Castellettese-Peveragno 5-4
Merlese-Pro Paschese 3-5
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E - Seconda giornata a Ricca
Ricca A-Ricca B 5-0
Albese-Ricca C 5-3
Albese-Ricca A 0-5
Ricca B-Ricca C 2-5
Albese-Ricca B 5-0
Ricca A-Ricca C 5-1
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Gottasecca 3; Ceva 2; Alta Langa A 1; Alta Langa B 0.
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