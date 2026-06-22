Giaguari a testa alta, ma è Parma a festeggiare nella semifinale IFL

L’avvio è di marca Panthers: il quarterback Fuller trova in profondità Lamamra per 47 yard e, con il calcio di Neri, fissa il 7-0. I Giaguari reagiscono immediatamente, affidandosi alla corsa di Greenfield che trova l’end zone da 8 yard, con Salsa preciso per il 7-7.

Dopo un secondo quarto senza segnature, il terzo periodo si trasforma in un susseguirsi di botta e risposta. Fuller riporta avanti i padroni di casa con un passaggio da 3 yard per Ghelfi (14-7, Neri a segno), ma Greenfield replica ancora su corsa da 4 yard, trasformata da Salsa per il 14-14. I Panthers allungano con un nuovo pass per Fiscelli da 15 yard (20-14, trasformazione non a segno), ma i Giaguari sorpassano con la corsa di Tenconi da 7 yard più il calcio di Salsa per il 20-21.

Il finale di quarto vede però un’ulteriore accelerazione dei Panthers: Fuller trova ancora Fiscelli, questa volta per 26 yard, e Neri trasforma per il 27-21. In apertura di ultimo quarto, i Giaguari rimettono il naso avanti con la corsa di Duranti da 4 yard (27-28, Salsa a segno), ma è l’ultimo vantaggio piemontese. Titi Mpoko spezza l’equilibrio con una corsa da 19 yard trasformata da Neri (34-28), poi i Panthers riconquistano il possesso grazie ad un onside kick recuperato. Fuller colpisce di nuovo Ghelfi su 24 yard e completa la trasformazione da due punti su Lamamra per il 42-28 portando a due possessi il vantaggio dei padroni di casa.

Torino non molla e resta in corsa fino all’ultimo: Duranti trova De Moura Piola con un pass da 38 yard e Salsa accorcia sul 42-35, ma l’ultimo assalto giallonero non basta a riaprire il match. I Panthers possono così festeggiare l’accesso alla loro dodicesima finale scudetto, mentre per i Giaguari la corsa si ferma a un passo dall’Italian Bowl.

La stagione 2026 dei Giaguari Torino li ha visti confermarsi tra le realtà di vertice della Italian Football League, chiudendo la regular season con un record di 5 vittorie e 3 sconfitte e il terzo posto in classifica generale. Il percorso è stato caratterizzato da una crescita costante, dopo un esordio complicato contro i campioni d’Italia dei Guelfi Firenze, e da successi di prestigio contro avversarie dirette per i playoff.

Già nelle prime giornate la squadra di coach Kurt Ramler aveva mandato segnali importanti, dominando in trasferta i Warriors Bologna (0-39) e imponendosi con autorità sui Dolphins Ancona per 27-0 in casa propria. Nel prosieguo della stagione è arrivata anche la vittoria interna sui Rhinos Milano e soprattutto l’impresa in casa dei Panthers Parma, battuti 23-21 in regular season in una partita che ha consolidato il posizionamento playoff dei torinesi.

Il 5-3 finale, con 243 punti segnati e 183 subiti, ha confermato l’equilibrio tra un attacco produttivo e una difesa solida, permettendo ai Giaguari di chiudere davanti a Dolphins, Frogs e Aquile in una classifica molto corta alle spalle dei dominanti Guelfi Firenze. La crescita del nucleo italiano, unita al contributo degli import player, in particolare nel gioco di corsa con Greenfield e nella regia di Duranti, ha dato continuità al progetto tecnico impostato già nella stagione precedente.

Il cammino playoff dei Giaguari si è aperto con la convincente vittoria nella Wild Card contro le Aquile Ferrara: al Centro Sportivo Totta i torinesi si sono imposti 42-10, indirizzando la partita già nel primo tempo con un attacco implacabile e una difesa capace di limitare l’offense estense. Quel successo ha riportato i Giaguari tra le prime quattro d’Italia, a coronamento di una stagione in cui la squadra ha battuto avversarie di alto livello e ha dimostrato di potersela giocare alla pari anche con le grandi tradizionali del campionato, come dimostrato dai due confronti ravvicinati proprio con i Panthers Parma. La semifinale di Colorno, persa di misura dopo una lunga battaglia punto a punto, chiude dunque un’annata positiva, che pone basi solide per il futuro e conferma il ruolo dei Giaguari Torino tra le protagoniste della IFL.