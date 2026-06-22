Presentata la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre: sport, territorio e turismo protagonisti

Ospiti dell'Assessore della Regione Piemonte allo Sport e Turismo Paolo Bongioanni , si è tenuta al Grattacielo Regione Piemonte la conferenza stampa di presentazione della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre - Strade Bianche della Via Lattea, progetto che racchiude grandi eventi di ciclismo su strada, gravel e mountain-bike dal 3 al 5 luglio 2026 , confermando Sestriere, l'Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea e l’Alta Val di Susa e Chisone come uno dei poli più importanti dell’outdoor alpino. La presentazione ha voluto coinvolgere il territorio con la partecipazione di numerosi Sindaci che sostengono e credono nel ciclismo e nel suo potenziale turistico.

Nella presentazione, l’Assessore Bongioanni ha sottolineato il valore strategico del progetto Strade Bianche della Via Lattea che ha le sue fondamenta nelle antiche vie militari piemontesi: «Le strade bianche piemontesi sono antiche vie militari e commerciali che si sviluppano per centinaia di chilometri di sterrato in altura, spesso oltre i 2.000 metri, e si aprono su scenari naturali incomparabili». Un patrimonio che, aggiunge, «rappresenta una ricchezza straordinaria per l’economia e un’opportunità di sviluppo per le comunità locali soprattutto attraverso le Granfondo di ciclismo, strade che ho voluto per primo recuperare scrivendo la legge per il loro ripristino e rilancio. La Regione c’è e riconfermerà la presenza nel mondo Granfondo anche il prossimo anno».

Bongioanni ha ricordato inoltre la presenza della Regione nel week-end delle Strade Bianche della Via Lattea con il progetto “Evento verticale outdoor 2025–2026” e il talk dedicato al cicloturismo femminile Orizzonti Bike: donne a ruota libera, con Paola Gianotti, Alessandra Fior, Justine Mattera e Timothy Ormezzano.

L’organizzazione gli ha consegnato la maglia ufficiale della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, che sarà disponibile per tutti gli iscritti, confermando che: «Abbiamo la fortuna di avere un territorio magnifico in grado di offrire tantissimo alla bici da strada e all'off road: il Colle delle Finestre è per antonomasia l'espressione del ciclismo epico che ci riporta allo spirito più vero di questo sport, tra polvere e sudore delle strade bianche. Aspettiamo oltre 2.000 ciclisti a Sestriere, andando a rafforzare la valenza turistica di questi eventi. Dobbiamo credere sempre di più nelle granfondo e nelle proposte del territorio: il nostro potenziale è enorme e vogliamo esprimerlo attraverso delle grandi manifestazioni sportive il 3, 4 e 5 luglio».

Il presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto ha ringraziato sponsor e volontari: «Non parliamo solo di sport: questi eventi sono un volano per il territorio, un modo diverso per scoprire le sue eccellenze».

Per la Città Metropolitana di Torino, il vicesindaco Jacopo Suppo ha evidenziato l’impegno sulla manutenzione delle strade: «È un’occasione per far conoscere un luogo eccezionale come Sestriere. Le strade dove si pedala sono di competenza della Città Metropolitana: investiamo quasi 300.000 euro l’anno per mantenerle in condizioni ottimali, con un fondo spettacolare».

Presenti anche i sindaci Giovanni Cesare Poncet (Sestriere), Daniele Mazzoleni (Cesana), Cristina Cappelletti (Usseaux) e Massimo Marchisio (Pragelato), uniti in un’unica visione di territorio.

«Sarà un weekend fantastico che inizierà con i più giovani, il nostro futuro, impegnati nella Baby Cup. Il gran finale sarà per tutti l’arrivo al Colle del Sestriere, dove sarà allestito il traguardo di questa magnifica corsa» ha dichiarato il sindaco di Sestriere Gianni Poncet, sottolineando «la straordinaria collaborazione tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, forze dell’ordine, associazioni e volontari».

Il sindaco di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni ha confermato l’importanza della partenza dal suo Comune: «Per il secondo anno consecutivo Cesana ha il privilegio di ospitare la partenza della Granfondo Sestriere–Colle delle Finestre. Un’opportunità che sarà un volano per attrarre appassionati di ciclismo che troveranno in Cesana un punto di riferimento fondamentale».

Massimo Marchisio (Pragelato) ha sottolineato l'impegno della sua amministrazione verso il ciclismo, ricordato anche i progetti futuri: «Abbiamo una pista da fondo favolosa e nei prossimi anni costruiremo il nuovo stadio di biathlon. Lavoriamo in gruppo perché il nostro territorio lo merita davvero».

Cristina Cappelletti (Usseaux) ha aggiunto: «Sono sindaco da due anni e ne sono molto orgogliosa. Amo essere in trincea durante gli eventi. Vi invito a esserci per questa manifestazione».

A chiudere la carrellata istituzionale, il vicesindaco di Meana di Susa Ivo Cotterchio: «Il paese ha avuto un grande sviluppo, grazie anche al cicloturismo in espansione. Abbiamo bellezze importanti da valorizzare».

Il presidente di Federciclismo Piemonte Massimo Rosso ha concluso: «È un ciclismo importante per tutti. Un grazie all'organizzazione per rendere possibile tutto questo. Sestriere è da sempre sede dei ritiri della nazionale. Alcune gare rendono iconici certi passi: per i francesi è un business, ogni anno milioni di ciclisti vanno a ripercorrere le salite dei grandi campioni».