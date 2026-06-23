Elegantia Ritmica protagonista a Rimini 2026

Si conclude nel migliore dei modi la trasferta di Rimini 2026 – Ginnastica in Festa per le ginnaste del gruppo agonistico Silver LE di Elegantia Ritmica, che hanno regalato alla società grandi emozioni e risultati di assoluto valore.

Tra sabato e domenica le “Elegantine” sono scese in pedana con determinazione e passione, dimostrando il grande lavoro svolto durante tutta la stagione. Tutte le ginnaste in gara sono riuscite a conquistare almeno un podio, confermando talento, costanza e spirito sportivo.

Le prime grandi soddisfazioni sono arrivate dalla classifica generale All Around, dove le atlete si sono distinte nelle rispettive categorie.

Sara Allegri (A5) conquista il titolo All Around, salendo sul gradino più alto del podio.

Emilie Marcellan (S1) ottiene un bellissimo 2° posto assoluto, laureandosi vicecampionessa nella sua categoria.

Martina Crisopulli (S1) sfiora il podio generale con un eccellente 4° posto, confermandosi tra le migliori ginnaste in gara.

Il medagliere si è poi arricchito nelle finali per attrezzo, dove le Elegantine hanno continuato a brillare.

Tra le Senior 1, grande protagonista Martina Crisopulli, che conquista due splendide medaglie d’oro alla palla e alle clavette. Sul gradino più alto del podio anche Emilie Marcellan, oro al cerchio e al nastro.

Nella categoria Allieve 5, Sara Allegri conferma gli ottimi risultati conquistando il primo posto alla palla e alle clavette.

Ottime prestazioni anche per Miryam Sahbani, che sale sul secondo gradino del podio nella specialità clavette, e per Marta Framarin, che conquista una brillante medaglia d’argento alla fune.