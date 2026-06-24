Basket Torino: presentato il nuovo proprietario Bruno Palombella 

Si è tenuta nella giornata di ieri la conferenza stampa di presentazione di Bruno Palombella , nuovo proprietario di Basket Torino , a seguito dell'acquisizione del 100% delle quote societarie del club gialloblù. All'incontro hanno preso parte il nuovo proprietario Palombella, insieme all’Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino Domenico Carretta e al capo allenatore Paolo Moretti , confermato alla guida tecnica della prima squadra insieme al direttore generale Giorgio Bottaro , che continuerà a ricoprire il proprio ruolo di guida operativa all'interno della società.

La conferenza è stata l'occasione per presentare il nuovo corso societario, fondato sulla volontà di rafforzare il legame tra Basket Torino e il territorio, coinvolgendo sempre più una comunità ricca di realtà sportive, scuole, famiglie e aziende in un progetto incentrato sulla condivisione di una passione comune, quella per i colori gialloblù.

A portare il saluto della Città di Torino è stato l'Assessore Domenico Carretta: «Si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della pallacanestro nella nostra città, che preserverà la continuità e il legame col territorio. Ringraziamo la dirigenza uscente per il lavoro svolto in questi anni e in particolare per la disponibilità dimostrata nel voler garantire la continuità e il radicamento territoriale di una storia sportiva fatta di passione, sacrifici e senso di appartenenza e diamo il benvenuto alla nuova dirigenza. Questa notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla conferma a Torino della quinta edizione consecutiva della Final Eight di Coppa Italia, dimostrazione di quanto il basket sia centrale e strategico per la nostra città. Come amministrazione continueremo a supportare il mondo cestistico torinese affinché possa continuare a svilupparsi e consolidarsi, raggiungendo i palcoscenici che ha dimostrato di meritare».

Particolarmente emozionato Bruno Palombella, che ha raccontato il significato personale di questo momento e le motivazioni che lo hanno portato a intraprendere questa nuova avventura: «Quello di oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. La pallacanestro torinese rappresenta qualcosa che porto dentro da quando ero bambino, quando giocavo all’oratorio e venivo al palazzetto da tifoso e sognavo di vedere questa città vivere grandi emozioni attraverso la pallacanestro. Oggi ho la possibilità di contribuire in prima persona a questo progetto ed è una responsabilità che affronto con entusiasmo, passione e gratitudine».

«Affronto questa sfida con massima apertura nei confronti di tutto il tessuto territoriale. Vorrei che Basket Torino fosse sempre più un luogo di incontro e di coinvolgimento. Il nostro obiettivo è costruire una comunità ancora più grande, capace di coinvolgere scuole, famiglie, società sportive, aziende e tutti coloro che hanno a cuore il futuro della pallacanestro torinese. Credo fortemente nel valore e nella capacità dello sport di unire le persone. Vogliamo che sempre più persone si sentano parte del mondo gialloblù».

Nel corso dell'incontro è stata inoltre confermata la continuità dell'area sportiva con la permanenza di Paolo Moretti nel ruolo di capo allenatore e di Giorgio Bottaro come direttore generale, primi tasselli della programmazione della stagione 2026/27.

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema della programmazione sportiva. Coach Paolo Moretti ha confermato che, insieme al direttore generale Giorgio Bottaro, il lavoro per la costruzione della squadra in vista della stagione 2026/27 è iniziato. Il primo punto fermo del roster è Federico Massone, già sotto contratto per la prossima stagione. Sotto contratto anche Robert Allen, protagonista di un'annata di altissimo livello, la cui situazione sarà però valutata alla luce delle opzioni di uscita in favore del giocatore, previste dall'accordo in essere.

La conferenza ha rappresentato il primo passo ufficiale di una nuova fase della storia di Basket Torino, che guarda al futuro con entusiasmo e volontà di consolidare ulteriormente il proprio ruolo all'interno del panorama sportivo cittadino e nazionale.