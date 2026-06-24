SETTORE MASCHILE Anche quella appena conclusa è stata un’annata ricca di ottimi risultati e grandi soddisfazioni per il Settore Giovanile maschile di BEA Chieri . Dentro e fuori dal campo, la crescita dei ragazzi resta uno dei capisaldi del Progetto BEA Leopardi , che si conferma una delle realtà più strutturate e competitive del Piemonte, e che si contraddistingue fortemente per l’attenzione data ad ogni atleta, dando a tutti la possibilità di vivere lo sport nel contesto ideale.

L’Under 19 Gold, sfiorato l’accesso alla Final Four per assegnare il massimo Titolo Regionale già conquistato l’annata precedente, ha proseguito la stagione fino alla finale di Coppa Piemonte. Anche il gruppo impegnato nei campionati Regionale e UISP, si è contraddistinto per una stagione positiva, sfiorando l’accesso ai Quarti di Finale per il Titolo Regionale, non raggiunto solo per differenza canestri, e arrivando fino alle Semifinali per il Titolo UISP.

L’Under 17 Eccellenza è stata protagonista di un ottimo percorso: nonostante un gruppo composto da molti ragazzi al primo anno di categoria, gli arancioni si sono adattati rapidamente al livello, lottando alla pari contro ogni avversario. L’Under 17 Gold ha vissuto un cammino tra luci e ombre, complice un pizzico di sfortuna nei risultati, ma ha dimostrato un’eccellente costanza nel lavoro in palestra, ed una crescita costante di tutti i ragazzi coinvolti. Sempre sul pezzo nonostante le difficoltà anche l’Under 17 Regionale, che ha sfiorato l’accesso prima alla Fese Top, quindi ai quarti di finale di Coppa Piemonte. Stagione in crescita anche per i ragazzi impegnati nel campionato UISP, che nonostante i tanti infortuni e assenze che ne hanno contraddistinto l’annata, sono stati bravi a compattarsi e migliorare di giorno in giorno.

Passando all’Under 15 Eccellenza, la squadra si è misurata con avversarie di altissimo livello in un’altalena di verdetti che ha però fruttato una costante crescita collettiva, preziosa in vista del prossimo anno. Splendido il percorso dell’Under 15 Regionale, capace di stupire tutti spingendosi fino alle semifinali di Coppa tra gli applausi e mettendosi in gioco con successo anche nel campionato Uisp.

Grande impatto anche da parte delle categorie più giovani. L’Under 14 Gold, esclusa dai quarti di finale per il titolo solo a causa della differenza canestri, ha mostrato netti miglioramenti sia individuali che di squadra. Traguardo importante anche per l’Under 14 Regionale, che ha centrato la seconda fase “Top” grazie alla voglia di tutti di superare i propri limiti tecnici e fisici, mentre l’Under 14 Uisp si è comportata egregiamente nonostante le oggettive difficoltà nell’affrontare un torneo con molti atleti anagraficamente più grandi.

Anche nel caso dell’Under 13 Gold solo la differenza canestri negli scontri diretti ha negato la gioia dei quarti di finale per il titolo; partito a settembre con ben altre premesse, il gruppo è cresciuto a dismisura, arrivando a tenere testa alle corazzate piemontesi. Un percorso analogo è stato compiuto infine dall’Under 13 Regionale, il cui cammino è culminato con lo splendido raggiungimento della finale di Coppa Piemonte: un ottimo segnale per il futuro, considerando i molti ragazzi sotto leva costantemente impiegati.

Commenta Nicolò Allisiardi, coordinatore tecnico del Settore Giovanile BEA Chieri: «Siamo molto soddisfatti della stagione del nostro Settore Giovanile. Tutti i ragazzi sono stati protagonisti in campo, autori di una crescita umana e tecnica. Per questo, ringraziamo di cuore il nostro staff per tutto il lavoro svolto. Abbiamo ricevuto feedback molto positivi e continueremo a lavorare in questa direzione».

SETTORE FEMMINILE

La stagione 2025-2026 ha rappresentato un nuovo, importante passo avanti nel percorso di crescita del Settore femminile di BEA Chieri, consolidando la presenza del Progetto Leopardi tra le realtà di riferimento del basket femminile piemontese.

La Prima Squadra, al suo primo anno nel campionato di Serie C femminile, ha visto numerose ragazze della categoria Under 19 vestire l’Arancione e iniziare qui il proprio percorso nel mondo senior. È stata una stagione lunga e impegnativa, caratterizzata inizialmente dalle difficoltà legate al salto di categoria, ma affrontata con determinazione e spirito di sacrificio. Con il passare dei mesi, la squadra è cresciuta costantemente, trovando sempre maggiore continuità e arrivando a conquistare un prestigioso posto alle Final Four di Coppa Piemonte.

Anche la formazione Under 17 ha vissuto una stagione di grande valore nel campionato Gold, confrontandosi settimanalmente con alcune delle migliori realtà del panorama regionale e nazionale. Un percorso che ha permesso alle ragazze di accumulare esperienza e consapevolezza, culminato in una seconda fase di Coppa giocata da protagoniste. Solo la matematica ha negato l’accesso alla finale, al termine di un cammino che ha comunque confermato il valore del gruppo.

La squadra Under 15 rappresentava una delle principali novità del Progetto. Le ragazze hanno mostrato un miglioramento costante durante tutto l’arco della stagione, costruendo progressivamente la propria identità e riuscendo a disputare una Coppa Piemonte da assolute protagoniste. Un percorso che lascia ottime prospettive per il futuro.

L’Under 13, composta interamente da atlete sotto età, ha affrontato una stagione particolarmente impegnativa. L’inserimento in un girone molto competitivo ha reso complesso l’avvio del campionato, ma il gruppo ha saputo reagire con grande carattere. Nella seconda fase, le ragazze sono cresciute notevolmente e soltanto lo scontro diretto sfavorevole ha impedito l’accesso alla finale di Coppa Piemonte, risultato che sarebbe stato ampiamente meritato per quanto espresso sul campo.

La stagione è stata arricchita anche da importanti esperienze fuori regione. Nel periodo pasquale, una selezione Under 19 ha partecipato al prestigioso torneo nazionale di Pesaro, occasione preziosa per confrontarsi con alcune delle migliori società cestistiche italiane. Le Under 15, invece, hanno avuto l’onore di essere invitate al Torneo della Befana di Genova, vivendo per molte ragazze la prima esperienza contro squadre provenienti da altre regioni e arricchendo così il proprio bagaglio sportivo e personale.

Dal punto di vista tecnico, il progetto ha continuato a crescere in maniera costante. Un segnale particolarmente significativo è stato l’esordio in Prima Squadra di ben quattro atlete provenienti dall’Under 15, oltre alle numerose ragazze dell’Under 17 già coinvolte nel percorso senior. Questo rappresenta la conferma concreta della qualità del lavoro svolto e della capacità delle nostre giocatrici di farsi trovare pronte quando si presentano opportunità importanti.

A completare un’annata ricca di soddisfazioni, sono arrivate le convocazioni di diverse atlete agli allenamenti delle Academy Regionali. Un riconoscimento che premia l’impegno delle ragazze, il lavoro degli allenatori e l’intero percorso costruito dalla società negli ultimi anni.

Commenta Coach Carlo Colò, responsabile tecnico del Settore Femminile: «Abbiamo terminato la stagione 2025-2026 con risultati importanti, di cui siamo molto soddisfatti. Resta chiara, soprattutto, la consapevolezza di aver posto basi ancora più solide per il futuro. Il settore femminile di BEA Chieri continuerà a crescere, formare giocatrici e persone, e a ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante all’interno del panorama cestistico piemontese».