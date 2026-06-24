Olimpo Basket Alba: presentati il nuovo Presidente e i Responsabili Tecnici

L’ Olimpo Basket Alba ha presentato davanti a una nutrita rappresentanza di atleti e famiglie il nuovo Presidente e i responsabili tecnici della stagione 2026-27. Ci sono state infatti alcune importanti novità in vista della prossima annata sportiva. Ad aprire la serata è stato il saluto dell’Assessore dello Sport del Comune di Alba, che ha sottolineato l’importanza dello sport e ha spiegato che l’amministrazione è al lavoro per cercare di permettere alle tante e ai tanti ragazzi albesi appassionati di pallacanestro di riuscire ad avere gli spazi per praticare l’attività sportiva.

IL NUOVO PRESIDENTE

In primo luogo c’è stato un cambiamento nella compagine societaria, a partire dal vertice. Dopo quattro anni di presidenza (dal 2022 al 2026) Davide Moschini lascia il suo incarico. Il nuovo Presidente è Alessandro Racca, titolare dell’Agenzia Maratona Viaggi e già sponsor e sostenitore di Olimpo da diversi anni. Sarà dunque lui la nuova guida biancorossa, con un gruppo di soci a loro volta rinnovato. I nuovi soci sono: Alessandro Racca, Roberto Lanzetti, Enzo Gai, Edoardo Bergui, Claudia Cagnasso, Giuseppe Orrú, Giampiero Magliano.

RESPONSABILI TECNICI

Le ultime novità di serata sono quelle del progetto tecnico tra le due società Olimpo Basket (con sede ad Alba) e Campus (con sede a Corneliano non essendoci ad Alba un palazzetto regolare per il basket). A guidare il progetto Campus sarà ancora coach Luca Jacomuzzi, ex giocatore di Serie A e navigato allenatore torinese, alla 14esima stagione albese. In Olimpo arriva un nuovo Responsabile Tecnico, Marco Grattini, esperto allenatore con un passato di 43 anni alla Crocetta Torino.

Alla guida del Minibasket Olimpo sarà ancora Andrea Danna, mentre la referente del movimento femminile sarà Tea Raffaeli. Questa la composizione dei responsaibili tecnici: Coach Luca Jacomuzzi (Resp. Tecnico di Campus), coach Marco Grattini (nuovo Resp. tecnico del settore giovanile di Olimpo), coach Tea Raffaeli (Responsabile Settore Femminile), coach Andrea Danna (Responsabile Minibasket Olimpo).

Gli staff devono ancora essere completati, ma salutano l’Olimpo Franco Zimbardi, dopo 10 anni, l’ex Responsabile del settore Giovanile Stefano Biglia e coach Roberto Schinca. L’Olimpo ci tiene a ringraziarli tutti e tre per il grande impegno profuso e per gli ottimi risultati ottenuti sia dentro che fuori dal campo per aver appassionato tanti ragazzi e averli cresciuti negli ultimi anni.

La dirigenza e responsabili tecnici sono al lavoro per completare al più presto gli staff della nuova stagione e una volta ultimati questi lavori verranno presto presentati a famiglie ed atleti.