Il Rally Regione Piemonte accende i motori a fine luglio

La storica manifestazione piemontese si conferma pilastro d'identità per il territorio delle Langhe e del Roero. Nel 2026 si consolida l'impegno ambientale con l'obiettivo di 600 alberi distribuiti, nuove piante tartufigene in collaborazione con i “Trifolao” e una flotta di servizi totalmente elettrica.

Il grande rally tricolore si prepara a fare tappa in uno degli scenari più affascinanti e iconici d'Italia. Dal 31 luglio al 2 agosto, i riflettori si accenderanno sul Rally Regione Piemonte, valido come quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. Un evento che, anno dopo anno, dimostra di andare ben oltre l'aspetto puramente agonistico, rappresentando un fattore di fortissima identità, valorizzazione e promozione per l'intero territorio piemontese.

Accanto allo spettacolo delle prove speciali e alle sfide sui decimi di secondo, l’evento ribadisce la propria vocazione e attenzione al patrimonio naturale che lo circonda. Prosegue infatti con slancio anche nel 2026 il percorso di Green Tires, l’innovativo progetto promosso dal Cinzano Rally Team nato per unire in modo indissolubile la passione per i motori alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa taglia quest'anno il traguardo della sua settima edizione, ponendosi l'ambizioso obiettivo di raggiungere quota 600 alberi totali distribuiti dall'avvio del progetto: una crescita costante che testimonia un impegno concreto e tangibile verso la sostenibilità.

La grande novità di questa stagione riguarda la collaborazione strategica con l’Associazione Tartufai Albesi. Le nuove piante consegnate saranno infatti di tipo tartufigeno: spetterà proprio ai trifolao albesi il compito di individuare le aree boschive più idonee alla loro messa a dimora, favorendo interventi mirati ed estremamente funzionali alla salvaguardia e al rilancio del territorio di Langhe e Roero.

Un cammino virtuoso, quello di Green Tires, fortemente sostenuto da partner d'eccellenza che condividono la medesima visione di crescita sostenibile, come Confartigianato Cuneo, il Consorzio dell’Asti DOCG e Proglio Spa. Proprio quest’ultima azienda darà un contributo operativo fondamentale alla logistica dell’evento, mettendo a disposizione dell’organizzazione una flotta di veicoli interamente elettrici destinati ai servizi del rally. Tra questi spiccano l’Ecoscopa, il mezzo incaricato del monitoraggio ambientale e della pulizia delle aree interessate dal passaggio delle vetture, e l'auto riservata al servizio meteo. Per garantire il massimo dell'efficienza energetica, tutti i veicoli saranno ricaricati presso le infrastrutture di Albasolar, nuovo partner tecnico della manifestazione.

Per tutti gli appassionati, i curiosi e gli addetti ai lavori, il cuore pulsante delle iniziative eco-sostenibili sarà facilmente accessibile durante le giornate di gara. Presso il #RallyVillage, situato a pochi passi dal parco assistenza nella suggestiva piazzetta Bubbio, sarà infatti allestito uno stand dedicato. Qui si potrà conoscere da vicino l'evoluzione del progetto Green Tires e scoprire i segreti, le tradizioni e le attività dei trifolao albesi.

Con l’edizione 2026, il Rally Regione Piemonte rinnova e consolida la propria missione: dimostrare che il motorsport moderno può e deve farsi promotore di pratiche sostenibili, creando una rete virtuosa tra organizzatori, imprese e realtà locali, con l'obiettivo prioritario di lasciare un segno profondo e positivo sul territorio ben oltre il fine settimana di gara.