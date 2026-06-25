Sci nautico: l’Italia pronta a brillare con la Recetto Pro  

L’anno scorso è stata la volta dei Campionati Mondiali; quest’anno sarà invece una tappa del circuito mondiale professionistico di sci nautico a illuminare Recetto e il Piemonte per un weekend di sport ad altissimo livello. Dal 2 al 5 luglio , il paese in provincia di Novara ospiterà una prova di Coppa del Mondo, la Recetto Pro 2026 , inserita nel Waterski Pro Tour della federazione internazionale IWWF e organizzata sotto la regia della FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e di FISSW Servizi.

La manifestazione è stata presentata stamattina al Broletto di Novara dove sono intervenuti, oltre all’amministratore unico FISSW Servizi e responsabile dell’organizzazione tecnica e logistica dell’evento Luciano Serafica e al presidente della FISSW Claudio Ponzani, l’assessora all'Istruzione della Regione Piemonte Daniela Cameroni, il presidente della Provincia di Novara Marco Caccia, il sindaco di Recetto Lido Beltrame, e il presidente del CONI Piemonte Stefano Fabio Mossino.

I migliori atleti al mondo, centinaia tra accompagnatori e tecnici, e un concentrato di adrenalina capace di elettrizzare l’atmosfera: il Centro Tecnico Federale di Recetto sarà per una settimana l’epicentro dello sci nautico internazionale, con una gara tanto unica quanto spettacolare. Figure, salto e soprattutto slalom: tutte e tre le specialità saranno protagoniste, in un format che valorizza l’inclusività. Una scelta non comune: sono infatti rarissime le tappe del circuito mondiale professionistico di sci nautico che includono contemporaneamente slalom, salto e figure, mentre la Federazione ha voluto puntare con decisione su un evento completo, uno dei pochissimi in Europa. La Recetto Pro rappresenta inoltre il naturale prosieguo del successo ottenuto lo scorso anno con i Mondiali, che ad agosto hanno registrato un’affluenza straordinaria e un livello tecnico di assoluto prestigio. Lo stesso impianto di Recetto è considerato uno dei templi internazionali delle discipline classiche, una delle migliori location al mondo grazie alla conformazione delle sponde e a una batimetria ideale per le prestazioni degli atleti.

Tantissime le stelle che si ritroveranno in gara, a partire dal veterano Thomas Degasperi, due volte campione del mondo, e Alice Bagnoli, plurimedagliata europea, ma anche Brando Caruso e Beatrice Ianni, rispettivamente quarto e quinta nella classifica europea, Florian Parth (sesto nella classifica di salto), Edoardo Marenzi (sesto nelle figure e nono nel salto) e Francesco Caldarola (decimo nel salto). La pattuglia azzurra che ha prenotato un posto per l’importante prova piemontese comprende anche Vincenzo Marino, Carlo Allais, Matteo Luzzeri, Arianna Sacco, Vittoria Saracco, Edoardo La Malfa, Salvatore Martorana, Giuseppe Acquaviva, Ettore e Margherita Serafica, e infine Michela e Scarlett Graham, quest’ultima fresca di medaglia d’oro nel salto ai Campionati del Mondo under 17 svolti poche settimane fa in Argentina. Diverso rispetto alle altre gare anche lo svolgimento della gara, con prove eliminatorie e una finale a otto.

Per Recetto e il Parco Nautico del Sesia sarà un’ulteriore opportunità per alimentare il circuito virtuoso del turismo sportivo. In un territorio ricco di storia e gastronomia come quello della regione Piemonte, la Recetto Pro sarà un’occasione di crescita con atleti e tecnici presenti già nelle settimane precedenti alle competizioni per l’allenamento e il condizionamento fisico. La gara sarà anche il momento per l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Centro Tecnico Federale finanziati dal PNRR con oltre quattro milioni, tra i quali spicca anche un moderno impianto di illuminazione che consentirà allenamenti anche in notturna.

DICHIARAZIONI

Luciano Serafica, amministratore unico FISSW Servizi e responsabile dell’organizzazione tecnica e logistica dell’evento: «Il Centro Federale di Recetto e il Comune di Recetto continuano sul percorso tracciato in questi anni. Dopo lo splendido Mondiale dell’anno scorso, torniamo con una tappa di Coppa del Mondo con tutte e tre le discipline. Avremo i migliori atleti, già visti anche al Mondiale, in un’organizzazione grandiosa in termini di ospitalità e per la quale desidero ringraziare la Regione Piemonte e l’assessorato allo Sport per il supporto, il Comune di Recetto e ogni singola persona che ci ha aiutato e ci aiuterà. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo e questo sarà un evento che diventerà un patrimonio di tutti».

Claudio Ponzani, presidente della FISSW, Federazione surfing, sci nautico e wakeboard: «La Federazione sta crescendo a livelli altissimi e contiamo di incrementare ulteriormente il numero degli iscritti e arrivare a 60 mila tesserati entro la fine dell’anno. Ovviamente ora il mio ringraziamento va a tutto lo staff federale, ai tecnici, agli atleti e a tutte le istituzioni che ci supportano. Siamo orgogliosi di tornare a Recetto e nel novarese per un evento di questa portata. Mi aspetto risultati agonistici dai nostri atleti e una presenza massiccia anche di pubblico: tutti, a partire dagli sciatori internazionali, sanno cosa trovano quando organizziamo queste manifestazioni; sono sicuro, perciò, che potranno innamorarsi del nostro territorio e magari ritornare a visitarlo non solo per il turismo sportivo, ma anche per scoprire le tantissime eccellenze culturali e gastronomiche. E poi ovviamente a essere protagonista sarà anche il nostro Centro tecnico federale, sempre più un fiore all’occhiello grazie al completamento dei lavori del PNRR: sin dalla sua nascita è stato un punto di riferimento per gli appassionati di sci nautico di tutto il mondo, ma oggi anche grazie all’impianto di illuminazione notturna, è il miglior posto dove praticare di questo sport».

Daniela Cameroni, assessora all’Istruzione della Regione Piemonte «Da qualche anno questi eventi sportivi danno lustro al nostro territorio, parlo di lustro perché tramite queste manifestazioni i Comuni collaborano tra loro e si interfacciano con la Federazione e questo è già motivo di orgoglio. In questo senso la Recetto Pro dà ulteriore identità al Piemonte e ci permette anche di far conoscere la nostra cultura, la nostra enogastronomia, il nostro territorio. La Regione crede in questi progetti e invito la Federazione a creare sempre più eventi del genere per far conoscere l’Italia e soprattutto la nostra Regione: io stessa non conoscevo il lago di Recetto, ma me ne sono da subito innamorata».

Lido Beltrame, sindaco di Recetto «Essere sindaco di un posto che ha un Centro tecnico federale del genere significa anche saper cogliere le opportunità, come per esempio abbiamo fatto con il PNRR: gli uffici del nostro Comune hanno dato una grande mano e ora il Centro ha un campo gara illuminato, ed è diventato ancora più rilevante a livello mondiale. Inoltre, se dopo il 2020 siamo riusciti a superare l’alluvione è grazie alla Federazione e al suo sostegno, e quindi a loro va tutta la nostra gratitudine».

Stefano Mossino, presidente CONI Piemonte «Sarà un evento essenziale perché ci apre al mondo: fare un evento di questa portata a Recetto, significa portare persone da ogni angolo del pianeta a conoscere questo Comune. Questo sistema sportivo sta diventando un fattore fondamentale per il territorio e per i giovani, e ovviamente è anche un fattore economico. La Regione investe su questi eventi e su questo punto tengo a sottolineare la differenza tra investire e spendere, perché investire porta benefici sociali: se siamo riusciti a portare anche un solo bambino dal divano al lago, abbiamo vinto».

Marco Caccia, presidente della Provincia di Novara «Eventi come questo che portano a conoscere il nostro territorio e lo fanno in un modo unico, perché anche un Comune piccolo e poco conosciuto come Recetto diventa una capitale dello sport. Ma mirano anche a incrementare il turismo, allo stesso tempo danno incredibili opportunità di crescita e a livello territoriale e aiutano a riqualificare delle zone e stupende».