Dal Club76 alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, Alessia Regoni torna in biancoblù

Torinese classe 2006, 171 centimetri d’altezza, Alessia Regoni si forma pallavolisticamente nel CUS Torino dove gioca dagli 11 ai 17 anni d’età. Nel 2023 approda al settore giovanile del Club76. In biancoblù oltre a essere aggregata in diverse occasioni alla prima squadra disputa i campionati di B2 e Under 18, esperienza, quest’ultima, conclusa al terzo posto nelle finali nazionali. Nel 2024 il direttore tecnico Marco Mencarelli la sceglie per il Club Italia: due anni di importante crescita, la prima in B1 con Michele Fanni, la seconda in A2 con Juan Cichello.

In azzurro sfiora la partecipazione al campionato mondiale Under 21 del 2025. Ora sta preparando il campionato europeo Under 22 in programma dal 7 al 12 luglio in Olanda. Proprio prima dell’inizio dell’ultimo collegiale Alessia Regoni parla della sua prossima stagione con la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76.

Benvenuta Alessia, anzi, bentornata! Con quale stato d’animo torni stabilmente in prima squadra dopo aver già giocato a Chieri nelle giovanili?

«Per me è una grande emozione. Tornare a giocare non solo a due passi dalla mia città, ma anche nel club dove avevo fatto l’ultimo anno di giovanile, era il mio sogno. Sarò a fianco di giocatrici molto esperte da cui potrò imparare moltissimo, Ilaria in primis per il mio ruolo. Conosco molto bene l’ambiente, so quanto è serio e quanto si lavora bene».

Come ti senti cambiata dopo il biennio nel Club Italia rispetto all’Alessia che avevamo conosciuto tre anni fa?

«Torno sicuramente con un po’ più di fiducia nei miei mezzi. L’ultima stagione in A2 mi ha dato più consapevolezza. Un po’ sento di essere cambiata anche caratterialmente, oltre che in alcuni aspetti tecnici che spero di migliorare ancora in un contesto completamente diverso. Il salto dall’A2 all’A1 è notevole».

Oltre a salire in A1, per la prima volta farai parte di una squadra che non sarà composta soltanto da tue coetanee. Che giocatrice cercherai di essere?

«Finora, in un contesto diverso, penso di essere stata una giocatrice che sa trasmettere sicurezza. E’ quello che vorrei continuare a fare, anche se in un campionato molto più difficile come l’A1. Credo che il mio ruolo di libero sia soprattutto questo».