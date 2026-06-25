Fulgor Basket: Obi Odah è un nuovo giocatore rossoverde

Giocatore giovane ma già in possesso di importanti esperienze a livello senior, Odah ha mosso i primi passi nel basket dei grandi a Rapallo, società riconosciuta per la valorizzazione e la crescita di prospetti di talento. Successivamente si è trasferito a Ozzano, sponda CMO, dove ha continuato il proprio percorso di crescita contribuendo da protagonista alla vittoria del campionato di Serie C.

Nella stagione 2025-2026 ha confermato tutto il proprio valore chiudendo l'annata con una media di 14 punti a partita in Serie B Interregionale. Ala forte moderna, Odah è un numero quattro puro, dotato di grande atletismo, capace di attaccare il ferro con efficacia, ma anche di aprire il campo grazie a un buon tiro dalla lunga distanza. Le sue qualità gli consentono inoltre di essere particolarmente dinamico nelle situazioni di pick and roll e di giocare sopra il ferro, garantendo energia, intensità e versatilità su entrambi i lati del campo.

«Lo volevano anche altre squadre. È un classe 2005 perfettamente in linea con il progetto che abbiamo delineato per questa stagione, costruendo un gruppo che possa contare sia su giocatori senior sia su giovani di prospettiva. È il primo tassello che inseriamo e siamo felici che abbia deciso di sposare il nostro progetto», commenta il direttore sportivo Pierpaolo Picazio.

La società dà il benvenuto a Obi nella famiglia rossoverde e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.