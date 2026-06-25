Fulgor Basket: Obi Odah è un nuovo giocatore rossoverde

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare l'ingaggio di Obinna "Obi" Odah, ala classe 2005 proveniente da Ozzano, che vestirà la maglia rossoverde per due stagioni.
Giocatore giovane ma già in possesso di importanti esperienze a livello senior, Odah ha mosso i primi passi nel basket dei grandi a Rapallo, società riconosciuta per la valorizzazione e la crescita di prospetti di talento. Successivamente si è trasferito a Ozzano, sponda CMO, dove ha continuato il proprio percorso di crescita contribuendo da protagonista alla vittoria del campionato di Serie C.
Nella stagione 2025-2026 ha confermato tutto il proprio valore chiudendo l'annata con una media di 14 punti a partita in Serie B Interregionale. Ala forte moderna, Odah è un numero quattro puro, dotato di grande atletismo, capace di attaccare il ferro con efficacia, ma anche di aprire il campo grazie a un buon tiro dalla lunga distanza. Le sue qualità gli consentono inoltre di essere particolarmente dinamico nelle situazioni di pick and roll e di giocare sopra il ferro, garantendo energia, intensità e versatilità su entrambi i lati del campo.
«Lo volevano anche altre squadre. È un classe 2005 perfettamente in linea con il progetto che abbiamo delineato per questa stagione, costruendo un gruppo che possa contare sia su giocatori senior sia su giovani di prospettiva. È il primo tassello che inseriamo e siamo felici che abbia deciso di sposare il nostro progetto», commenta il direttore sportivo Pierpaolo Picazio.
La società dà il benvenuto a Obi nella famiglia rossoverde e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.