In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza insieme per la crescita delle giovani atlete

In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza sono liete di annunciare un nuovo e ambizioso comune percorso di collaborazione, teso ad unire reciproche competenze, valori e visione per offrire alle giovani atlete un ambiente di crescita e di continuità sempre più ricco, e completo quanto moderno ed inclusivo.
Questa partnership nasce dalla volontà condivisa dai due Club, di elevare ulteriormente la qualità della formazione tecnica e fisica, educativa e di crescita personale, creando un modello virtuoso all’interno del panorama del volley giovanile italiano.
La collaborazione tra le due società si fonda su alcuni punti chiave:
• Formazione tecnica congiunta — Gli staff delle due realtà lavoreranno assieme attraverso sessioni di aggiornamento, confronti metodologici e momenti di co-progettazione tecnica. L’obiettivo è condividere le migliori pratiche e metodologie di allenamento, sviluppare un linguaggio comune, moderno e orientato alla crescita delle giovani pallavoliste.
• Allenamenti integrati — Le atlete avranno la possibilità di partecipare a sedute di lavoro congiunte, confrontandosi con pari livello provenienti da un’altra eccellenza del territorio. Tale fattore sarà teso ad aumentare le competenze individuali e di squadra, il livello di competitività e a favorire nuove relazioni sportive.
• Eventi ed esperienze extra-volley — La collaborazione non si limiterà al campo: sono previsti incontri formativi, attività di team building, iniziative sociali e momenti dedicati al benessere psicofisico. L’obiettivo è accompagnare le atlete in un percorso di crescita completo, che valorizzi tanto la persona quanto l’atleta.
Una visione comune quindi: formare atlete e persone migliori.
La partnership tra In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza rappresenta un passo importante per il movimento giovanile femminile italiano: un modello di cooperazione che mette al centro le atlete e la loro evoluzione durante tutto il loro percorso di crescita, superando logiche di competizione e predominio tra società e puntando su un progetto condiviso.
Per meglio concretizzare il percorso di crescita e meglio preparare le giovani atlete al termine dell’attività giovanile la VAP ha acquisito il titolo di B1 che vedrà impegnate le atlete under 19, e ha messo a disposizione il titolo di serie B2 per l’under 17 di In Volley Piemonte.
Le due realtà, attraverso la sinergia tra gli staff dirigenziali e tecnici, sono pronte e stimolate reciprocamente, a costruire insieme un percorso innovativo, capace di generare valore per il territorio e per tutto il volley italiano.
Di seguito i principali protagonisti del progetto comune:
Volley Academy Piacenza
Staff Tecnico
Direttore Tecnico e allenatore Under 19: Michele Fanni
Allenatore Under 17: Donato Maggipinto
Allenatore Under 15: Simone Mazza
Staff Societario
Presidente: Corrado Marchetti
Direttore Generale: Annalisa Raggi
Direttore Sportivo: Mario Barigione
Sponsor/bandi/eventi: Chiara Garcia
Relazioni esterne/interne: Paolo Gentilotti
In Volley Piemonte
Staff Tecnico
Direttore Tecnico e allenatore Under 17: Trinchero Federico
Allenatore Under 15: Max Bruini
Staff Societario
Presidente: Carlo Tabusso
Direttore Generale: Gianni Grosso
Sponsor/bandi/eventi: Roberto Barbieri
Relazioni esterne/interne: Claudio Bianchi