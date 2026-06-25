In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza insieme per la crescita delle giovani atlete

In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza sono liete di annunciare un nuovo e ambizioso comune percorso di collaborazione, teso ad unire reciproche competenze, valori e visione per offrire alle giovani atlete un ambiente di crescita e di continuità sempre più ricco, e completo quanto moderno ed inclusivo.

Questa partnership nasce dalla volontà condivisa dai due Club, di elevare ulteriormente la qualità della formazione tecnica e fisica, educativa e di crescita personale, creando un modello virtuoso all’interno del panorama del volley giovanile italiano.

La collaborazione tra le due società si fonda su alcuni punti chiave:

• Formazione tecnica congiunta — Gli staff delle due realtà lavoreranno assieme attraverso sessioni di aggiornamento, confronti metodologici e momenti di co-progettazione tecnica. L’obiettivo è condividere le migliori pratiche e metodologie di allenamento, sviluppare un linguaggio comune, moderno e orientato alla crescita delle giovani pallavoliste.

• Allenamenti integrati — Le atlete avranno la possibilità di partecipare a sedute di lavoro congiunte, confrontandosi con pari livello provenienti da un’altra eccellenza del territorio. Tale fattore sarà teso ad aumentare le competenze individuali e di squadra, il livello di competitività e a favorire nuove relazioni sportive.

• Eventi ed esperienze extra-volley — La collaborazione non si limiterà al campo: sono previsti incontri formativi, attività di team building, iniziative sociali e momenti dedicati al benessere psicofisico. L’obiettivo è accompagnare le atlete in un percorso di crescita completo, che valorizzi tanto la persona quanto l’atleta.

Una visione comune quindi: formare atlete e persone migliori.

La partnership tra In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza rappresenta un passo importante per il movimento giovanile femminile italiano: un modello di cooperazione che mette al centro le atlete e la loro evoluzione durante tutto il loro percorso di crescita, superando logiche di competizione e predominio tra società e puntando su un progetto condiviso.

Per meglio concretizzare il percorso di crescita e meglio preparare le giovani atlete al termine dell’attività giovanile la VAP ha acquisito il titolo di B1 che vedrà impegnate le atlete under 19, e ha messo a disposizione il titolo di serie B2 per l’under 17 di In Volley Piemonte.

Le due realtà, attraverso la sinergia tra gli staff dirigenziali e tecnici, sono pronte e stimolate reciprocamente, a costruire insieme un percorso innovativo, capace di generare valore per il territorio e per tutto il volley italiano.

Di seguito i principali protagonisti del progetto comune:

Volley Academy Piacenza

Staff Tecnico

Direttore Tecnico e allenatore Under 19: Michele Fanni

Allenatore Under 17: Donato Maggipinto

Allenatore Under 15: Simone Mazza

Staff Societario

Presidente: Corrado Marchetti

Direttore Generale: Annalisa Raggi

Direttore Sportivo: Mario Barigione

Sponsor/bandi/eventi: Chiara Garcia

Relazioni esterne/interne: Paolo Gentilotti

In Volley Piemonte

Staff Tecnico

Direttore Tecnico e allenatore Under 17: Trinchero Federico

Allenatore Under 15: Max Bruini