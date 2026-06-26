Basket Torino e Matteo Ghirlanda, ancora insieme

Reale Mutua Basket Torino comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto di Matteo Ghirlanda, che farà parte del roster gialloblù anche nella stagione 2026/27. Per l'ala classe 2001 sarà la quarta stagione consecutiva sotto la Mole, a conferma della volontà condivisa di proseguire un percorso iniziato nell'estate del 2023.

Quella appena conclusa è stata una stagione particolare per “Ghiro”, costretto a un lungo percorso di recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro riportata nella fase finale del campionato precedente. Quasi dodici mesi di riabilitazione affrontati con grande determinazione, professionalità e spirito di sacrificio, fino al tanto atteso ritorno in campo dello scorso 8 marzo, quando ha potuto finalmente riabbracciare il pubblico gialloblù e i suoi compagni di squadra. Da quel momento è tornato progressivamente a far parte delle rotazioni, contribuendo al raggiungimento dei play-in.

La nuova stagione rappresenterà per Matteo un nuovo punto di partenza, con la possibilità di essere a disposizione di coach Paolo Moretti fin dall'inizio della preparazione estiva e di ritrovare pienamente ritmo e continuità dopo il lungo stop.

Dotato di importanti qualità fisiche e atletiche che gli consentono di ricoprire entrambi gli spot di ala, Ghirlanda ha mostrato nel corso delle sue stagioni a Torino una costante crescita, diventando un elemento prezioso grazie alla sua attitudine e duttilità difensiva.

LE DICHIARAZIONI

Matteo Ghirlanda (giocatore): «Sono molto felice di aver rinnovato con Torino e di poter affrontare la mia quarta stagione consecutiva con questa maglia. Per me significa continuare un percorso importante, sia dal punto di vista sportivo che personale. Continuare a lavorare con il coach Paolo Moretti, che ha creduto in me fin dal primo giorno, è un motivo di grande entusiasmo e fiducia. Dopo il rientro dall'infortunio sono felice di poter iniziare questa stagione fin dal primo allenamento e non vedo l'ora di affrontare il prossimo campionato con i miei compagni, dando il massimo per la squadra, la società e la città, che considero una seconda casa. Un saluto a tutti i tifosi gialloblù: non vedo l'ora di rivedervi in tanti al Pala Gianni Asti e vivere insieme una nuova stagione ricca di emozioni. Daje Torino!».

Paolo Moretti (capo allenatore): «Sono estremamente felice di continuare ad allenare Matteo per un’altra stagione. Credo che lui e Federico Massone siano due pilastri importanti da cui poter ripartire, sia dal punto di vista tecnico per la loro duttilità in campo sia dal punto di vista umano, per il rapporto con il nostro pubblico e con tutto l’ambiente. Tutto questo mi trasmette ottimismo, credo che ripartire da questi due ragazzi della passata stagione sia un punto di partenza importante, insieme rappresenteranno un punto di riferimento anche per quelli che saranno i nostri nuovi giocatori, per affrontare la stagione con ambizione e nel migliore dei modi.»

LA CARRIERA DI MATTEO GHIRLANDA

Nato a Roma, Ghirlanda cresce nel vivaio della Stella Azzurra, dove svolge tutta la trafila delle giovanili dal Minibasket all’Under 20, vincendo lo Scudetto Under 18 e raggiungendo la semifinale nazionale con l’Under 20. L’esordio tra i senior con il club capitolino arriva nella stagione 2019/20, nel campionato di Serie B: in 22 partite giocate segna 6.9 punti e cattura 4.9 rimbalzi di media. Nello stesso anno registra le sue prime presenze in Serie A2 con la maglia di Roseto. Nel 2020/21 torna a vestire la maglia della Stella Azzurra prima di passare a Casale Monferrato dove trascorre le due stagioni successive. Nel 2022/23 registra il suo record realizzativo in una partita di Serie A2, mettendo a referto 17 punti contro la squadra con la quale è cresciuto, la Stella Azzurra Roma. Nel 2023 è arrivata la chiamata di Torino: nei suoi primi due anni sotto la Mole continua a crescere, affermandosi come giocatore importante nelle rotazioni gialloblù. Nell’aprile 2025, la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rappresenta una brusca frenata al suo percorso di crescita: Matteo non si è arreso e dopo un lungo percorso di riabilitazione è tornato in campo nella parte finale della stagione 2025/26. Ora, coach Moretti è contento di averlo pienamente a disposizione sin dai blocchi di partenza dell’annata che verrà.