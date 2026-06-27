Pallapugno: il punto su tutti i campionati 

SERIE A Banca d’Alba - Seconda di ritorno

Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3

Alta Langa-Araldica Castagnole 9-6

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Gottasecca 3-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Roero Isolamenti Canalese 9-3

Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-7

Nocciole Marchisio Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-0 forfait medico

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 13; Gottasecca 10; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Alta Langa, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu 3; Araldica Castagnole 2.



SERIE B - Terza di ritorno

Centro Incontri Us Gallese-Benese 9-4

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Valle Bormida 1-9

Virtus Langhe-Speb 9-7

Sabato 27 giugno ore 21

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Castiati Neivese

Lunedì 29 giugno ore 20.30

a Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese

Lunedì 29 giugno ore 21

a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Amici del Castello

Riposa: Prodeo Chiusavecchia

Classifica: Castiati Neivese 11; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco e Valle Bormida 9; Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Virtus Langhe 8; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 3.



SERIE C1 - Seconda di ritorno

Castiati Castagnole-Don Dagnino 9-2

San Biagio-Monticellese 9-5

Sabato 27 giugno ore 20.30

a Bormida: Bormidese-Virtus Langhe

Sabato 27 giugno ore 21

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo

a Ceva: Ceva-Ricca

a Gottasecca: Gottasecca-Duseu

Classifica: Gottasecca 11; Ricca 10; Monticellese 9; Ceva 8; Duseu 7; Pro Paschese e Castiati Castagnole 6; Don Dagnino 5; Virtus Langhe 4; Subalcuneo e San Biagio 3; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 15 luglio ore 21

a Ricca: Ricca-Monticellese

Lunedì 20 luglio ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Ceva



SERIE C2 Girone A - Quarta di ritorno

Pro Spigno-Taggese 9-1

Domenica 28 giugno ore 21

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Abrigo Croma Ricca

Valle Bormida-Augusto Manzo 0-9

Riposa: Global Sped Neivese

Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 9; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B - Seconda di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 3-9

Monastero Dronero-Benese 9-4

Peveragno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6-9

Classifica: Monastero Dronero 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6; Benese 4; Valle Grana Caraglio e Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione

Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-4

Global Sped Neivese-Augusto Manzo 9-1

Global Sped Neivese e Pro Spigno in finale di qualificazione

COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu

Classifica: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Girone Rosso

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.



FEMMINILE - Quinta giornata

Canalese A-Amici del Castello 3-9

San Leonardo-Canalese B 9-3

Riposa: Gymnasium Albese

Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



UNDER 21 - Seconda di ritorno

Virtus Langhe A-Albese 5-9

Sabato 27 giugno ore 17.30

a Imperia: San Leonardo-Bubbio

Domenica 28 giugno ore 21

a Mondovì: Merlese-Virtus Langhe B

Lunedì 29 giugno ore 21

a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese

a Cuneo: Subalcuneo-Araldica Castagnole

Classifica: Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo e Cortemilia 6; Albese, Araldica Castagnole e Merlese 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.



ALLIEVI Girone A - Quarta di ritorno

Subalcuneo B-San Leonardo 6-8

Ricca-Don Dagnino 8-3

Martedì 30 giugno ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Speb

Riposa: Amici del Castello

Classifica: Ricca e Speb 7; San Leonardo 6; Don Dagnino 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.

ALLIEVI Girone B - Seconda di ritorno

Subalcuneo A-Araldica Castagnole 8-1

San Biagio-Ceva 3-8

Pro Paschese B-Bormidese 7-8

Classifica: Subalcuneo A 6; Bormidese e Pro Paschese B 5; Ceva 3; San Biagio e Araldica Castagnole 1.



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione

Martedì 7 luglio ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu

Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.

Girone Rosso

Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.



ESORDIENTI Girone A - Posticipo prima di ritorno

San Leonardo-Alta Langa 7-3

Seconda di ritorno

Pro Paschese B-Ceva 7-0

Sabato 27 giugno ore 18

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca

Domenica 28 giugno ore 17.30

a Neive: Neivese A-Merlese B

Domenica 28 giugno ore 18

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Araldica Castagnole

Riposa: San Leonardo

Classifica: Ricca 9; San Leonardo 8; Pro Paschese B 7; Alta Langa 6; Neivese A 5; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

ESORDIENTI Girone B - Seconda di ritorno

Albese A-Albese B 7-0

Cortemilia-Neivese B 7-1

Sabato 27 giugno ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese A

Domenica 28 giugno ore 16

a Neive: Neivese C-Amici del Castello

Riposa: Don Dagnino

Classifica: Cortemilia 10; Merlese A e Albese A 7; Neivese B 6; Don Dagnino 4; Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)

Martedì 7 luglio ore 20

a Ricca: Ricca-Neivese B

Mercoledì 2 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo



PULCINI Girone A - Seconda di ritorno

Ricca-San Leonardo 0-7

Merlese-Pro Paschese 2-7

Sabato 27 giugno ore 17

a San Rocco Bernezzo: Speb-Duseu

Sabato 27 giugno ore 19

a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino

Classifica: San Leonardo 9; Pro Paschese 6; Speb e Ricca 5; Don Dagnino 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Seconda di ritorno

Augusto Manzo-San Biagio 0-7

Monastero Dronero A-Canalese 7-0

Albese-Cortemilia 7-3

Sabato 27 giugno ore 18.30

a Ceva: Ceva-Monastero Dronero B

Classifica: Monastero Dronero A 8; Monastero Dronero B e Albese 7; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 8 luglio ore 19.30

a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese

Giovedì 9 luglio ore 19.30

a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B



PROMOZIONALI Girone A

Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B - Seconda giornata a Diano Castello

Amici del Castello A-Pieve di Teco 4-5

Amici del Castello B-Pieve di Teco 1-5

Amici del Castello A-Amici del Castello B 2-5

Classifica: Pieve di Teco 4; Amici del Castello B e Amici del Castello A 1.

PROMOZIONALI Girone C

Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D

Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.

PROMOZIONALI Girone E

Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.

PROMOZIONALI Girone F - Prima giornata a Canale

Canalese B-Monticellese 0-5

Canalese B-Canalese A 2-5

Canalese A-Monticellese 5-3

Classifica: Canalese A 2; Monticellese 1; Canalese B 0.

PROMOZIONALI Girone G

Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI Girone H - Seconda giornata a San Benedetto Belbo

Alta Langa A-Ceva 5-1

Alta Langa A-Gottasecca 5-1

Alta Langa A-Alta Langa B 5-0

Alta Langa B-Ceva 0-5

Alta Langa B-Gottasecca 0-5

Gottasecca-Ceva 5-4

Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.

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