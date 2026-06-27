Pallapugno: il punto su tutti i campionati 

SERIE A Banca d’Alba - Seconda di ritorno
Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Alta Langa-Araldica Castagnole 9-6
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Gottasecca 3-9
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Roero Isolamenti Canalese 9-3
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-7
Nocciole Marchisio Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-0 forfait medico
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 13; Gottasecca 10; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Alta Langa, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu 3; Araldica Castagnole 2.
SERIE B - Terza di ritorno
Centro Incontri Us Gallese-Benese 9-4
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Valle Bormida 1-9
Virtus Langhe-Speb 9-7
Sabato 27 giugno ore 21
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Castiati Neivese
Lunedì 29 giugno ore 20.30
a Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese
Lunedì 29 giugno ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Amici del Castello
Riposa: Prodeo Chiusavecchia
Classifica: Castiati Neivese 11; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco e Valle Bormida 9; Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Virtus Langhe 8; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 3.
SERIE C1 - Seconda di ritorno
Castiati Castagnole-Don Dagnino 9-2
San Biagio-Monticellese 9-5
Sabato 27 giugno ore 20.30
a Bormida: Bormidese-Virtus Langhe
Sabato 27 giugno ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo
a Ceva: Ceva-Ricca
a Gottasecca: Gottasecca-Duseu
Classifica: Gottasecca 11; Ricca 10; Monticellese 9; Ceva 8; Duseu 7; Pro Paschese e Castiati Castagnole 6; Don Dagnino 5; Virtus Langhe 4; Subalcuneo e San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Quarta di ritorno
Pro Spigno-Taggese 9-1
Domenica 28 giugno ore 21
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Abrigo Croma Ricca
Valle Bormida-Augusto Manzo 0-9
Riposa: Global Sped Neivese
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 9; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 3-9
Monastero Dronero-Benese 9-4
Peveragno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6-9
Classifica: Monastero Dronero 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6; Benese 4; Valle Grana Caraglio e Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-4
Global Sped Neivese-Augusto Manzo 9-1
Global Sped Neivese e Pro Spigno in finale di qualificazione
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE - Quinta giornata
Canalese A-Amici del Castello 3-9
San Leonardo-Canalese B 9-3
Riposa: Gymnasium Albese
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Seconda di ritorno
Virtus Langhe A-Albese 5-9
Sabato 27 giugno ore 17.30
a Imperia: San Leonardo-Bubbio
Domenica 28 giugno ore 21
a Mondovì: Merlese-Virtus Langhe B
Lunedì 29 giugno ore 21
a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
a Cuneo: Subalcuneo-Araldica Castagnole
Classifica: Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo e Cortemilia 6; Albese, Araldica Castagnole e Merlese 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Quarta di ritorno
Subalcuneo B-San Leonardo 6-8
Ricca-Don Dagnino 8-3
Martedì 30 giugno ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Speb
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Ricca e Speb 7; San Leonardo 6; Don Dagnino 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B - Seconda di ritorno
Subalcuneo A-Araldica Castagnole 8-1
San Biagio-Ceva 3-8
Pro Paschese B-Bormidese 7-8
Classifica: Subalcuneo A 6; Bormidese e Pro Paschese B 5; Ceva 3; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Posticipo prima di ritorno
San Leonardo-Alta Langa 7-3
Seconda di ritorno
Pro Paschese B-Ceva 7-0
Sabato 27 giugno ore 18
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca
Domenica 28 giugno ore 17.30
a Neive: Neivese A-Merlese B
Domenica 28 giugno ore 18
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Araldica Castagnole
Riposa: San Leonardo
Classifica: Ricca 9; San Leonardo 8; Pro Paschese B 7; Alta Langa 6; Neivese A 5; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Seconda di ritorno
Albese A-Albese B 7-0
Cortemilia-Neivese B 7-1
Sabato 27 giugno ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese A
Domenica 28 giugno ore 16
a Neive: Neivese C-Amici del Castello
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A e Albese A 7; Neivese B 6; Don Dagnino 4; Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Martedì 7 luglio ore 20
a Ricca: Ricca-Neivese B
Mercoledì 2 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Seconda di ritorno
Ricca-San Leonardo 0-7
Merlese-Pro Paschese 2-7
Sabato 27 giugno ore 17
a San Rocco Bernezzo: Speb-Duseu
Sabato 27 giugno ore 19
a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino
Classifica: San Leonardo 9; Pro Paschese 6; Speb e Ricca 5; Don Dagnino 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Seconda di ritorno
Augusto Manzo-San Biagio 0-7
Monastero Dronero A-Canalese 7-0
Albese-Cortemilia 7-3
Sabato 27 giugno ore 18.30
a Ceva: Ceva-Monastero Dronero B
Classifica: Monastero Dronero A 8; Monastero Dronero B e Albese 7; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Seconda giornata a Diano Castello
Amici del Castello A-Pieve di Teco 4-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 1-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 2-5
Classifica: Pieve di Teco 4; Amici del Castello B e Amici del Castello A 1.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone F - Prima giornata a Canale
Canalese B-Monticellese 0-5
Canalese B-Canalese A 2-5
Canalese A-Monticellese 5-3
Classifica: Canalese A 2; Monticellese 1; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Seconda giornata a San Benedetto Belbo
Alta Langa A-Ceva 5-1
Alta Langa A-Gottasecca 5-1
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 0-5
Gottasecca-Ceva 5-4
Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.
Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Alta Langa-Araldica Castagnole 9-6
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Gottasecca 3-9
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Roero Isolamenti Canalese 9-3
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-7
Nocciole Marchisio Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-0 forfait medico
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 13; Gottasecca 10; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Alta Langa, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu 3; Araldica Castagnole 2.
SERIE B - Terza di ritorno
Centro Incontri Us Gallese-Benese 9-4
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Valle Bormida 1-9
Virtus Langhe-Speb 9-7
Sabato 27 giugno ore 21
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Castiati Neivese
Lunedì 29 giugno ore 20.30
a Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese
Lunedì 29 giugno ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Amici del Castello
Riposa: Prodeo Chiusavecchia
Classifica: Castiati Neivese 11; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco e Valle Bormida 9; Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Virtus Langhe 8; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 3.
SERIE C1 - Seconda di ritorno
Castiati Castagnole-Don Dagnino 9-2
San Biagio-Monticellese 9-5
Sabato 27 giugno ore 20.30
a Bormida: Bormidese-Virtus Langhe
Sabato 27 giugno ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo
a Ceva: Ceva-Ricca
a Gottasecca: Gottasecca-Duseu
Classifica: Gottasecca 11; Ricca 10; Monticellese 9; Ceva 8; Duseu 7; Pro Paschese e Castiati Castagnole 6; Don Dagnino 5; Virtus Langhe 4; Subalcuneo e San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Quarta di ritorno
Pro Spigno-Taggese 9-1
Domenica 28 giugno ore 21
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Abrigo Croma Ricca
Valle Bormida-Augusto Manzo 0-9
Riposa: Global Sped Neivese
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 9; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 3-9
Monastero Dronero-Benese 9-4
Peveragno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6-9
Classifica: Monastero Dronero 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6; Benese 4; Valle Grana Caraglio e Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-4
Global Sped Neivese-Augusto Manzo 9-1
Global Sped Neivese e Pro Spigno in finale di qualificazione
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE - Quinta giornata
Canalese A-Amici del Castello 3-9
San Leonardo-Canalese B 9-3
Riposa: Gymnasium Albese
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Seconda di ritorno
Virtus Langhe A-Albese 5-9
Sabato 27 giugno ore 17.30
a Imperia: San Leonardo-Bubbio
Domenica 28 giugno ore 21
a Mondovì: Merlese-Virtus Langhe B
Lunedì 29 giugno ore 21
a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
a Cuneo: Subalcuneo-Araldica Castagnole
Classifica: Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo e Cortemilia 6; Albese, Araldica Castagnole e Merlese 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Quarta di ritorno
Subalcuneo B-San Leonardo 6-8
Ricca-Don Dagnino 8-3
Martedì 30 giugno ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Speb
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Ricca e Speb 7; San Leonardo 6; Don Dagnino 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B - Seconda di ritorno
Subalcuneo A-Araldica Castagnole 8-1
San Biagio-Ceva 3-8
Pro Paschese B-Bormidese 7-8
Classifica: Subalcuneo A 6; Bormidese e Pro Paschese B 5; Ceva 3; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Posticipo prima di ritorno
San Leonardo-Alta Langa 7-3
Seconda di ritorno
Pro Paschese B-Ceva 7-0
Sabato 27 giugno ore 18
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca
Domenica 28 giugno ore 17.30
a Neive: Neivese A-Merlese B
Domenica 28 giugno ore 18
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Araldica Castagnole
Riposa: San Leonardo
Classifica: Ricca 9; San Leonardo 8; Pro Paschese B 7; Alta Langa 6; Neivese A 5; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Seconda di ritorno
Albese A-Albese B 7-0
Cortemilia-Neivese B 7-1
Sabato 27 giugno ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese A
Domenica 28 giugno ore 16
a Neive: Neivese C-Amici del Castello
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A e Albese A 7; Neivese B 6; Don Dagnino 4; Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Martedì 7 luglio ore 20
a Ricca: Ricca-Neivese B
Mercoledì 2 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Seconda di ritorno
Ricca-San Leonardo 0-7
Merlese-Pro Paschese 2-7
Sabato 27 giugno ore 17
a San Rocco Bernezzo: Speb-Duseu
Sabato 27 giugno ore 19
a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino
Classifica: San Leonardo 9; Pro Paschese 6; Speb e Ricca 5; Don Dagnino 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Seconda di ritorno
Augusto Manzo-San Biagio 0-7
Monastero Dronero A-Canalese 7-0
Albese-Cortemilia 7-3
Sabato 27 giugno ore 18.30
a Ceva: Ceva-Monastero Dronero B
Classifica: Monastero Dronero A 8; Monastero Dronero B e Albese 7; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Seconda giornata a Diano Castello
Amici del Castello A-Pieve di Teco 4-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 1-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 2-5
Classifica: Pieve di Teco 4; Amici del Castello B e Amici del Castello A 1.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone F - Prima giornata a Canale
Canalese B-Monticellese 0-5
Canalese B-Canalese A 2-5
Canalese A-Monticellese 5-3
Classifica: Canalese A 2; Monticellese 1; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Seconda giornata a San Benedetto Belbo
Alta Langa A-Ceva 5-1
Alta Langa A-Gottasecca 5-1
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 0-5
Gottasecca-Ceva 5-4
Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.
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