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Judo: al Campionato Europeo undici torinesi

Il judo piemontese conferma il suo alto livello contribuendo in modo determinante alla nazionale italiana cadetti (U18)
2 min
Judo: al Campionato Europeo undici torinesi

 

Su una selezione di venti judokas a rappresentare lo stivale in judogi che parteciperanno ai Campionati Europei Cadetti in programma a Gran Canaria (ESP) ben undici si allenano all’ombra della Mole Antonelliana!

Questo a rappresentare l’alto valore del judo Piemontese che è azionista di maggioranza della nazionale Italiana cadetti (U18).
Le gare si svolgeranno in Spagna e precisamente a Gran Canaria lunedi 30, martedì 1 e Mercoledì 2 luglio.

Tra i piemontesi più accreditati in gara sicuramente Ludovica Storione , Matilda Marriello e Ismael Mehabra già selezionati per partecipare ai mondiali di fine agosto in Ecuador, che hanno conquistato medaglie pesanti nelle gare di qualificazione all Europeo.

Questi i piemontesi in gara giornata per giornata.

Lunedì 30
Storione Ludovica ( Kumiai Druento) Kg 48
Marriello Matilda ( Accademia Torino) kg 52
Mehabra Ismael ( Akiyama Settimo) kg 50
Martini Luca ( Akiyama Settimo) kg 55
Carabotto Gabriele (Kumiai Druento) kg 60
Cena Federico (Akiyama Settimo) 60 kg

Martedì 1 Luglio
Ciuffreda Andrea ( Akiyama Settimo ) 66 kg

Mercoledì 2 luglio
Parisi Cristian (Akiyama Settimo) 81 kg
Clara Fagiano ( Akiyama Settimo) 70 kg
Labate Federico (Akiyama Settimo) +90 kg
Palermo Elisa ( Kumiai Druento) +70kg

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