Judo: al Campionato Europeo undici torinesi

Su una selezione di venti judokas a rappresentare lo stivale in judogi che parteciperanno ai Campionati Europei Cadetti in programma a Gran Canaria (ESP) ben undici si allenano all’ombra della Mole Antonelliana!

Questo a rappresentare l’alto valore del judo Piemontese che è azionista di maggioranza della nazionale Italiana cadetti (U18).

Le gare si svolgeranno in Spagna e precisamente a Gran Canaria lunedi 30, martedì 1 e Mercoledì 2 luglio.

Tra i piemontesi più accreditati in gara sicuramente Ludovica Storione , Matilda Marriello e Ismael Mehabra già selezionati per partecipare ai mondiali di fine agosto in Ecuador, che hanno conquistato medaglie pesanti nelle gare di qualificazione all Europeo.

Questi i piemontesi in gara giornata per giornata.

Lunedì 30

Storione Ludovica ( Kumiai Druento) Kg 48

Marriello Matilda ( Accademia Torino) kg 52

Mehabra Ismael ( Akiyama Settimo) kg 50

Martini Luca ( Akiyama Settimo) kg 55

Carabotto Gabriele (Kumiai Druento) kg 60

Cena Federico (Akiyama Settimo) 60 kg

Martedì 1 Luglio

Ciuffreda Andrea ( Akiyama Settimo ) 66 kg

Mercoledì 2 luglio

Parisi Cristian (Akiyama Settimo) 81 kg

Clara Fagiano ( Akiyama Settimo) 70 kg

Labate Federico (Akiyama Settimo) +90 kg

Palermo Elisa ( Kumiai Druento) +70kg