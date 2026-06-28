Judo: al Campionato Europeo undici torinesi

Su una selezione di venti judokas a rappresentare lo stivale in judogi che parteciperanno ai Campionati Europei Cadetti in programma a Gran Canaria (ESP) ben undici si allenano all’ombra della Mole Antonelliana!
Questo a rappresentare l’alto valore del judo Piemontese che è azionista di maggioranza della nazionale Italiana cadetti (U18).
Le gare si svolgeranno in Spagna e precisamente a Gran Canaria lunedi 30, martedì 1 e Mercoledì 2 luglio.
Tra i piemontesi più accreditati in gara sicuramente Ludovica Storione , Matilda Marriello e Ismael Mehabra già selezionati per partecipare ai mondiali di fine agosto in Ecuador, che hanno conquistato medaglie pesanti nelle gare di qualificazione all Europeo.
Questi i piemontesi in gara giornata per giornata.
Lunedì 30
Storione Ludovica ( Kumiai Druento) Kg 48
Marriello Matilda ( Accademia Torino) kg 52
Mehabra Ismael ( Akiyama Settimo) kg 50
Martini Luca ( Akiyama Settimo) kg 55
Carabotto Gabriele (Kumiai Druento) kg 60
Cena Federico (Akiyama Settimo) 60 kg
Martedì 1 Luglio
Ciuffreda Andrea ( Akiyama Settimo ) 66 kg
Mercoledì 2 luglio
Parisi Cristian (Akiyama Settimo) 81 kg
Clara Fagiano ( Akiyama Settimo) 70 kg
Labate Federico (Akiyama Settimo) +90 kg
Palermo Elisa ( Kumiai Druento) +70kg