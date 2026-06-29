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Il Campionato Italiano di Trial fa tappa a Novalesa il 4 e 5 luglio

La gara in Val Cenischia offre un percorso spettacolare e facilmente accessibile al pubblico, rendendola ideale anche per le famiglie
2 min
Il Campionato Italiano di Trial fa tappa a Novalesa il 4 e 5 luglio

Sabato 4 e domenica 5 luglio il Campionato Italiano di Trial farà tappa a Novalesa, per una gara del circuito nazionale organizzata dal Motoclub Gentlemen’s di Pinerolo con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e dell’amministrazione comunale novalicense. La location è considerata come ideale per la spettacolare disciplina motociclistica, perché le zone in cui si articolerà il percorso saranno tutte facilmente raggiungibili dal pubblico, anche quello delle famiglie.

La gara sarà valida per il Trofeo Renato Rossetto e gli orari delle partenze seguono lo standard ufficiale stabilito dal Regolamento Trial della Federazione Motociclistica Italiana per gli eventi su due giorni. Sabato 4 luglio in mattinata sono in programma le operazioni preliminari, le verifiche tecniche e amministrative, seguite dalle prime partenze della categoria Minitrial e delle categorie giovaniliDomenica 5 luglio la gara principale entrerà nel vivo la mattina presto. Il via ufficiale per i primi piloti delle categorie superiori è previsto a partire dalle 8,30, con gli ultimi arrivi e le premiazioni nel tardo pomeriggio. I programma orario definitivo sarà dettagliato nelle Note di Gara specifiche sulla pagina ufficiale che il sito della Federazione dedica al Trial.

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