Il Campionato Italiano di Trial fa tappa a Novalesa il 4 e 5 luglio

Sabato 4 e domenica 5 luglio il Campionato Italiano di Trial farà tappa a Novalesa , per una gara del circuito nazionale organizzata dal Motoclub Gentlemen’s di Pinerolo con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e dell’amministrazione comunale novalicense. La location è considerata come ideale per la spettacolare disciplina motociclistica, perché le zone in cui si articolerà il percorso saranno tutte facilmente raggiungibili dal pubblico , anche quello delle famiglie.

La gara sarà valida per il Trofeo Renato Rossetto e gli orari delle partenze seguono lo standard ufficiale stabilito dal Regolamento Trial della Federazione Motociclistica Italiana per gli eventi su due giorni. Sabato 4 luglio in mattinata sono in programma le operazioni preliminari, le verifiche tecniche e amministrative, seguite dalle prime partenze della categoria Minitrial e delle categorie giovanili. Domenica 5 luglio la gara principale entrerà nel vivo la mattina presto. Il via ufficiale per i primi piloti delle categorie superiori è previsto a partire dalle 8,30, con gli ultimi arrivi e le premiazioni nel tardo pomeriggio. I programma orario definitivo sarà dettagliato nelle Note di Gara specifiche sulla pagina ufficiale che il sito della Federazione dedica al Trial.