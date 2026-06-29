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BEA Chieri: Leopardi 3x3 vola a Rimini, primo posto al torneo Top Sand

Nuovo successo per Leopardi 3×3 al Top Sand di Rimini, ulteriore conferma della solidità del progetto BEA Chieri
1 min
BEA Chieri: Leopardi 3x3 vola a Rimini, primo posto al torneo Top Sand

Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026, Leopardi 3×3 ha partecipato al torneo Top Sand di Rimini, conquistando nuovamente il primo posto in classifica. Per il team 3×3 di BEA Chieri, secondo nel ranking al primo anno nel circuito Master, è la nuova conferma della qualità del progetto e della solidità del gruppo, diretto verso le finali nazionali. 

Questa volta, ha esordito nel gruppo Wisdom Okoro, affiancato da Alberto Del Prete, Manolo Perella e Valerio Longo. Vinte tutte le gare del girone di qualificazione (21-9 con Arise, 14-11 con Evolution Academy e 10-18 con Basse Aspettative), i Leopardi hanno superato Firts Place Out of Bolo ai quarti di finale (21-14), superando poi Tortona 3×3 (19-21) nella semifinale. La finalissima con Bologna Campas è terminata 20-21 a favore degli Arancioni. 

Manolo Perella, al termine del torneo, è stato premiato come MVP. 

 

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