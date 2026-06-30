Nivolet Bike Day: oltre 2.500 ciclisti, l'edizione più partecipata di sempre

Si è conclusa con oltre 2.500 partecipanti la quinta edizione del Biking GAL – Gran Paradiso – Nivolet Bike Day , l'evento organizzato dal GAL Valli del Canavese insieme a Paola Gianotti, con la collaborazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso. L'iniziativa ha fatto registrare il record come edizione più partecipata di sempre , confermando il crescente interesse per un appuntamento che unisce sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Per sei ore la strada che collega Ceresole Reale al Colle del Nivolet è stata riservata esclusivamente alle biciclette, permettendo ai partecipanti di affrontare una delle salite più iconiche delle Alpi in totale assenza di traffico motorizzato. Migliaia di ciclisti, con biciclette di ogni tipologia e provenienti da tutta Italia e dall'estero, hanno condiviso l'emozione di pedalare nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, vivendo una giornata all'insegna dello sport, del rispetto dell'ambiente e della scoperta del territorio.

Giunto alla sua quinta edizione, il Nivolet Bike Day conferma la crescita di un appuntamento che negli anni ha saputo affermarsi tra gli eventi di riferimento per gli amanti della bicicletta e della montagna. L'iniziativa continua infatti a promuovere un modello di fruizione sostenibile dell'ambiente alpino, offrendo la possibilità di vivere uno dei luoghi più spettacolari delle Alpi in modo rispettoso della natura e del territorio.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il GAL Valli del Canavese, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Comune di Ceresole Reale, che ha supportato l'organizzazione e le attività di vigilanza lungo il percorso. Una sinergia che, anche quest'anno, ha consentito di garantire ai partecipanti un'esperienza sicura e di valorizzare uno dei territori più suggestivi dell'arco alpino.

L'ultraciclista Paola Gianotti, co-organizzatrice dell'iniziativa, afferma: «Oltre 2.500 ciclisti che salgono lungo quella che per me è la salita più bella del mondo: uno spettacolo che ancora fatico a descrivere a parole. Era un fiume di persone, con bici di ogni tipo, di ogni età, di ogni livello – e questo è ciò che rende il Nivolet Bike Day unico. Una strada chiusa al traffico, restituita alle persone, trasformata in qualcosa di straordinario. Fino a qualche anno fa tutto questo sembrava un sogno. Con il GAL Valli del Canavese abbiamo creduto in questo progetto quando forse non era ancora scontato farlo, e oggi siamo incredibilmente felici e orgogliosi di vedere come stia diventando un appuntamento fisso nel cuore di chi ama la bici e le montagne. Questa edizione record – la più partecipata di sempre – ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Il Nivolet è speciale. Di salite nel mondo ne ho fatte tante, eppure questa continua a emozionarmi come la prima volta. Sapere che migliaia di ciclisti la vivono con la stessa emozione è qualcosa che riempie il cuore».

Giorgio Magrini, direttore del GAL Valli del Canavese dichiara: «Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Parco Nazionale del Gran Paradiso per aver cofinanziato, insieme al GAL, la quinta edizione del Nivolet Bike Day – Biking GAL. La presenza del Parco nel partenariato ha consentito di realizzare un evento di eccellenza, mantenendo accessibile la partecipazione e garantendo i più alti standard di organizzazione. Un elemento fondamentale che caratterizza il Nivolet Bike Day – Biking GAL è il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Ogni aspetto della manifestazione è stato concepito nel rispetto dell'ambiente montano: dalle modalità di accesso al colle, alla gestione dei rifiuti, fino alla valorizzazione dell'ecosistema locale. La nostra volontà è quella di promuovere il ciclismo come attività di fruizione privilegiata del nostro territorio, consapevole e responsabile, dove l'amore per la montagna si coniuga con il dovere di preservarla per le generazioni future. Lo straordinario successo di questa quinta edizione ci incoraggia a guardare già alla prossima edizione del 2027. Vogliamo ampliare ulteriormente l'esperienza offerta ai nostri partecipanti, consolidare le partnerships con le istituzioni locali e continuare a innovare nella sostenibilità dell'evento. Il Nivolet Bike Day – Biking GAL si conferma come un appuntamento imprescindibile del calendario ciclistico italiano, un simbolo di unione, passione e rispetto per la natura».