Reale Mutua Basket Torino, ufficiale il ritorno di Simone Pepe

Guardia di 184 cm, classe 1993, Pepe torna sotto la Mole dopo aver lasciato un ricordo importante nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Tra i protagonisti della cavalcata gialloblù culminata con la finale playoff del 2023, ha poi confermato il proprio valore nella stagione successiva, distinguendosi per leadership, carisma e capacità di cambiare l'inerzia delle partite uscendo dalla panchina nel ruolo di sesto uomo. In entrambe le annate ha dato dimostrazione della sua vena realizzativa, registrando una media di circa 13 punti a partita con il 38% dall’arco.

Dopo le esperienze maturate nelle ultime due stagioni tra Orzinuovi, Udine e Forlì (12 punti di media nel 2025/26), Simone torna a Torino, ritrovando una città e un ambiente che hanno rappresentato una tappa significativa della sua carriera e della sua vita.

LE DICHIARAZIONI

Simone Pepe (giocatore): «Sono contentissimo. Appena ho ricevuto la chiamata di Torino non ho avuto alcun dubbio, ho colto al volo questa opportunità. Per me è speciale tornare nella città che è stata casa mia per due anni, dove è nata mia figlia. Non ci ho pensato due volte: sono davvero felice di tornare. Credo sia la scelta migliore per me e la mia famiglia. Ho parlato con il coach e ci siamo trovati subito in sintonia su tutto. Siamo pronti. Sono contento di ritrovare tanti amici: vedo soltanto cose positive».

Paolo Moretti (capo allenatore): «Quando ho iniziato a lavorare sulla costruzione della squadra per la prossima stagione, ho pensato a giocatori che potessero darci un contributo in campo e che potessero rappresentare anche un riferimento per i più giovani che avremo in roster. Cercavo un giocatore che conoscesse già la piazza, che amasse la città di Torino, un uomo riconosciuto dal pubblico. Il suo talento e la sua personalità saranno fondamentali per disputare la migliore stagione possibile».

LA CARRIERA

Nato nel 1993, Simone Pepe cresce cestisticamente nell'Amatori Pescara, società che lo lancia nella pallacanestro di alto livello dopo aver conquistato la promozione in Serie B. Dal 2017 al 2020 veste la maglia di Agrigento agli ordini di coach Franco Ciani, per poi trasferirsi a Treviglio. Nel 2021 approda all'Eurobasket Roma, dove chiude il Girone Rosso di Serie A2 da miglior realizzatore italiano con 16.9 punti di media. Nell'estate del 2022 riceve la prima chiamata da Torino. In due stagioni diventa uno dei simboli del gruppo gialloblù, contribuendo in maniera determinante alla cavalcata fino alla finale playoff del 2023 e confermandosi successivamente come sesto uomo di lusso grazie alle sue qualità offensive, energia e leadership. Dopo una breve parentesi a Orzinuovi, raggiunge Udine a stagione in corso, contribuendo con la propria esperienza alla conquista del campionato di Serie A2 e la conseguente promozione diretta in Serie A. Nella stagione appena conclusa veste invece la maglia di Forlì, risultando ancora una volta prezioso nei momenti decisivi del campionato e contribuendo al raggiungimento della salvezza. Ora, per Simone Pepe, è tempo di scrivere un nuovo capitolo della sua storia con Basket Torino.