Fitarco Piemonte: a Cameri i Campionati Regionali 2026 3D

A Cameri (Novara), presso la Tenuta Bornago, si è svolto domenica 28 luglio il Campionato Regionale 3D 2026. Grazie all’organizzazione degli Arcieri Cameri, dopo il percorso di qualifica sulle 24 piazzole, spazio agli scontri per i titoli regionali assoluti individuali, squadre e mixedteam.
Assoluti Individuali
Matteo Depaoli (Arcieri Iuvenilia) conquista il titolo nel compound maschile battendo 82-74 Giuseppe Marco Abagnale (Arcieri del Sesia); terzo posto per Federico Bellè (Arcieri Cameri).
Al femminile, il titolo a Anna Bonzani (Arcieri Cameri) che supera nella finale con il punteggio di 75-70 Angela Giudice (Arcieri delle Alpi), terza posizione per Noemi Matzutzi (Arcieri iuvenilia).
Nell’arco istintivo maschile si impone per 68-65 Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia) nella finale contro Kevin Gheda (Arcieri delle Alpi), chiude il podio Gianfranco Piovano (Arcieri delle Alpi).
Al femminile, Serena Saltalamacchia (Arcieri delle Alpi) conquista il titolo battendo 49-33 Barbara Bo (Arclub I Falchi Bra), terza piazza per Laura Nepote (Arcieri Iuvenilia).
Nell’arco nudo maschile conquista il titolo per un solo punto di vantaggio Stefano Rosso (Arcieri delle Alpi) 70-69 su Davide Costantino (Arcieri Iuvenilia), terzo posto per David Brachet Barbuse (Arcieri Compagnia degli Orsi).
Nel femminile Erminia Giolo (Compagnia Arcieri Arengo) vince 66-60 la finale su Marina Nicoletti (Arcieri Collegno), terza posizione per Giulia Di Maio (Arcieri Clarascum).
Nel longbow maschile ad imporsi è Maurizio Bevolo (Arcieri Iuvenilia) 72-63 su Natale Marocco (Arcieri Clarascum), terza posizione per Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi).
Al femminile, il podio finale vede la vittoria di Estephanie Silvana Giordana (Arcieri delle Alpi) su Santa Consoli (Arcieri Rupe di Viana) e Marina Vianzone (Arcieri Clarascum).
Negli Under 20 spazio solamente per gli scontri dell’Arco Compond maschile: vittoria per un solo punto 76-75 di Edoardo Berton (Arcieri delle Alpi) su Christian Messina (Arcieri Langhe e Roero), terza posizione per Luigi Belmestieri (Compagnia Arcieri Arengo).
Assoluti a Squadre
Il titolo assoluto agli Arcieri delle Alpi (Bertolucci, Gheda, Lazzaroni, Rosso) che superano nella finale gli Arcieri Iuvenilia (Berti, Bevolo, Costantino, Depaoli), terzo posto per gli Arcieri Clarascum (Bergia, Capra, Marocco, Sciolla).
Assoluti a Squadre MixedTeam
Vittoria per gli Arcieri Iuvenilia nel mixedteam compound con le frecce di Matzutzi e Depaoli sugli Arcieri Cameri (Bonzani, Bellè), terza posizione per gli Arcieri Clarascum (Stevanin, Sciolla).
Gli Arcieri delle Alpi (Pavan, Rosso) vincono il titolo nell’arco nudo mixedteam battendo in finale gli Arcieri Clarascum (Di Maio, Capra), chiude il podio il duo degli Arcieri dell'Arengo (Giolo, Ilaria).
Vittoria degli Arcieri Clarascum (Vianzone, Marocco) nell’arco longbow mixedteam sugli Arcieri delle Alpi (Giordano, Lazzaroni), terza piazza per gli Arcieri Rupe di Viana (Consoli, D'Antonio).
Vittoria degli Arcieri delle Alpi (Saltalamacchia, Gheda) nell’istintivo mixedteam sull’Arclub I Falchi Bra (Bo, Cappai), terza piazza per gli Arcieri Iuvenilia (Nepote, Berti).