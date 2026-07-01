FISSW | Recetto Pro: da domani al via lo spettacolo dello sci nautico

Circa ottanta atleti, centinaia tra accompagnatori e tecnici e la promessa del grande spettacolo mondiale. Domani prenderà il via la Recetto Pro , prova della Coppa del Mondo di sci nautico , organizzata dalla FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e da FISSW Servizi e inserita nel Waterski Pro Tour . Sino al 5 luglio, i migliori sciatori del pianeta si ritroveranno a Recetto, in provincia di Novara, per andare a caccia dei titoli.

I protagonisti saranno loro, atlete e atleti capaci di eseguire manovre acrobatiche, salti di diverse decine di metri, slalom strettissimi. L’adrenalina è di casa al Centro Tecnico Federale, considerato un tempio della disciplina per la precisione delle sue sponde e delle sue batimetrie e, oggi, completamente rinnovato grazie ai fondi del Pnrr. Alla Recetto Pro si svolgeranno tutte e tre le specialità dello sci nautico: figure, salto e slalom. Una scelta non scontata nelle tappe di Coppa del Mondo – dove anche per motivi organizzativi ne viene prediletta generalmente solo una – ma che invece è stata voluta con determinazione dalla Federazione che ha puntato su un evento completo, tra i pochissimi in Europa con questo format.

La competizione è il naturale prosieguo della manifestazione svolta l’anno scorso, il Mondiale a squadre che ha reso Recetto ancora una volta l’epicentro del grande sci nautico. «Continuiamo sul percorso tracciato in questi anni – commenta Luciano Serafica, amministratore unico FISSW Servizi e responsabile dell’organizzazione tecnica e logistica dell’evento – avremo i migliori atleti, già visti anche al Mondiale l’anno scorso, in un’organizzazione grandiosa in termini di ospitalità e per la quale desidero ringraziare la Regione Piemonte e l’assessorato allo Sport per il supporto, il Comune di Recetto e ogni singola persona che ci ha aiutato e ci aiuterà. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo e questo sarà un evento che diventerà un patrimonio di tutti».

Concetti che vengono ribaditi dal presidente della FISSW, Claudio Ponzani: «Siamo orgogliosi di tornare a Recetto e nel novarese per un evento di questa portata. Mi aspetto risultati agonistici dai nostri atleti e una presenza massiccia anche di pubblico: tutti, a partire dagli sciatori internazionali, sanno cosa trovano quando organizziamo queste manifestazioni; sono sicuro, perciò, che potranno innamorarsi del nostro territorio e magari ritornare a visitarlo non solo per il turismo sportivo, ma anche per scoprire le tantissime eccellenze culturali e gastronomiche».

La manifestazione era stata presentata il 24 giugno a Novara con la presenza dell’assessora all’Istruzione della Regione Piemonte Daniela Cameroni, il sindaco di Recetto Lido Beltrame, il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino e dal presidente della Provincia di Novara Marco Caccia. Durante la conferenza, era stato sottolineato a più voci come la Recetto e il Parco Nautico del Sesia siano un’ulteriore opportunità per alimentare il circuito virtuoso del turismo sportivo, grazie anche agli atleti, presenti nel territorio già da alcune settimane per gli allenamenti.

E per tornare in acqua e all’ambito puramente sportivo, sono tantissimi gli sciatori di altissimo profilo che si ritroveranno in gara. Folta e come sempre con grandi aspirazioni la compagine azzurra, che vedrà la presenza del veterano Thomas Degasperi, due volte campione del mondo, Alice Bagnoli, plurimedagliata europea, Brando Caruso e Beatrice Ianni, rispettivamente quarto e quinta nella classifica europea, Florian Parth (sesto nella classifica di salto), Edoardo Marenzi (sesto nelle figure e nono nel salto) e Francesco Caldarola (decimo nel salto). Insieme a loro, alla prova piemontese ci saranno anche Vincenzo Marino, Carlo Allais, Matteo Luzzeri, Arianna Sacco, Vittoria Saracco, Edoardo La Malfa, Salvatore Martorana, Giuseppe Acquaviva, Ettore e Margherita Serafica, e infine Michela e Scarlett Graham, quest’ultima fresca di medaglia d’oro nel salto ai Campionati del Mondo under 17 svolti recentemente in Argentina.

Le gare inizieranno ufficialmente domani, 2 luglio, alle 13.00 con lo slalom delle categorie juniores, in serata la presentazione degli sciatori a Oleggio. Venerdì e sabato, appuntamento dalle 9 del mattino: il 3 luglio si inizierà con lo slalom under 21, il round 1 slalom dei Pro e le eliminatorie di figure, nel pomeriggio dalle 14.00 le figure di tutte le categorie. Sabato 4 luglio si partirà con il round 2 under 21 dello slalom, a seguire gli over 35 sempre nello slalom e il round 2 slalom dei Pro. Nel pomeriggio, dalle ore 13, salto in tutte le categorie, incluse le eliminatorie della categoria Pro. Domenica il gran finale: sempre a partire dalle nove del mattino, il programma prevede il round 2 dello slalom Over 35 e a seguire le finali di figure, slalom e salto delle categorie Pro donne e uomini. L’ingresso per il pubblico è libero; sarà disponibile anche la diretta streaming sul sito www.fissw.tv. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito della Federazione a questo link.