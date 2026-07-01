BCC Derthona: verso la terza stagione in Serie A1 e la prima in Europa

L'esordio europeo: EuroCup Women

Una notizia storica accende l'entusiasmo in vista della nuova stagione: BCC Derthona ha formalizzato la propria richiesta di iscrizione alla FIBA EuroCup Women, la seconda competizione continentale per squadre di club. I dettagli sulla partecipazione, l'eventuale girone e gli avversari saranno rivelati il 16 luglio 2026 durante il sorteggio ufficiale che si svolgerà a Monaco di Baviera. Un debutto europeo che rappresenta un traguardo storico per l'intera organizzazione e un'opportunità straordinaria di crescita.

«Il 2025-26 è stata una stagione che ci ha insegnato molto. Abbiamo celebrato i nostri 40 anni con risultati che rispecchiano il nostro DNA: lavoro serio, competenza e dedizione. Guardando alla prossima stagione, sappiamo che ripetere il quarto posto non sarà facile, ma il nostro obiettivo è costruire una squadra solida, omogenea e competitiva, che sappia – come sempre – costruire un legame solido con il territorio ed emozionare. Accanto ai risultati immediati, vogliamo garantire continuità di progetto attraverso un significativo ringiovanimento che guardi ai prossimi anni. Soprattutto, sono entusiasta del debutto in EuroCup: rappresenta un capitolo nuovo nella storia di BCC Derthona, un'opportunità unica per elevare il profilo del nostro club a livello continentale e per far crescere l'intero movimento del basket femminile nel nostro territorio». Maurizio Sacchi • Presidente.

Una stagione ricca di competizioni

La stagione 2026-27 si preannuncia affascinante e complessa. BCC Derthona parteciperà a quattro competizioni ufficiali:

Campionato LBF Serie A1 Femminile – Con 12 squadre e una nuova formula che prevede una fase intermedia ad orologio, oltre alla regular season e ai playoff.

Supercoppa LBF – La qualificazione è già stata conquistata sulla base dei risultati della scorsa stagione. La competizione si disputerà con ogni probabilità a dicembre.

FIBA EuroCup Women – L'esordio storico nella seconda competizione continentale per squadre.

Coppa Italia A1 – Con l'ambizione di tornare a contendersi il titolo, come accaduto nella scorsa stagione.

«La stagione che ci aspetta sarà impegnativa, con una lista lunga di competizioni dove vogliamo competere al nostro massimo livello. Stiamo costruendo una squadra che unisca esperienza e freschezza, con giocatrici che sappiamo di poter far crescere sia tecnicamente che come persone. Il ringiovanimento che abbiamo voluto non è una scelta tattica del momento, bensì una visione strategica che guarda agli anni a venire. L'esperienza europea che ci apprestiamo a vivere credo che sarà fondamentale: non solo per le ragazze sul parquet, che misureranno le loro qualità contro realtà internazionali di alto livello, ma per l'intero ecosistema del club. Lo staff tecnico crescerà professionalmente, a livello dirigenziale potremo confrontarci con modelli organizzativi di eccellenza europea e tutto l'ambiente avrà l'opportunità di elevare gli standard di qualità. Da giocatrice, ho avuto il privilegio di giocare questo tipo di competizione europea: è stata un'esperienza che mi ha insegnato tanto, che mi ha modellato come persona oltre che come atleta. Pensare che le nostre ragazze ed il nostro club possano intraprendere questa avventura è motivo di grande orgoglio e credo che sia un passo importante per il nostro futuro. Parallelamente, abbiamo voluto rafforzare il nostro brand e la nostra identità storica: il nuovo canale @bcc_a1women nasce proprio per dare spazio e visibilità alla nostra prima squadra in questa nuova era». Alice Pedrazzi • General Manager.

Un settore giovanile in crescita

La stagione appena conclusa ha portato grandissime soddisfazioni anche dal settore giovanile, che conta oltre 150 atlete, confermando il percorso di crescita della società anche in questo ambito. Tra i risultati più significativi: il quarto posto nazionale della categoria Under 17, la partecipazione alle finalissime di Serie B e, soprattutto, la vittoria della Coppa Italiana Under 19 conquistata a Roma.

«Veniamo da una stagione straordinaria dal punto di vista del settore giovanile, che è il vero cuore di BCC. Il nostro compito è coltivare i talenti di domani in un ambiente sano e stimolante, dove lo sport insegni valori universali come il rispetto, la perseveranza e la solidarietà tra compagne. Vogliamo continuare a puntare su giovani di grande qualità tecnica e umana, chiamandole a respirare sempre più l'aria della Serie A, affinché possano trovare nei nostri ambienti e nei nostri valori lo spazio per crescere. I risultati della scorsa stagione non sono un traguardo, ma una partenza che ci dà ancora più slancio ed entusiasmo per il futuro». Franco Balduzzi • Responsabile Organizzativo Settore Giovanile.

Identità e comunità

BCC Derthona lavora costantemente per rafforzare il proprio brand e la propria identità storica, di cui la Giraffa è simbolo di eleganza, grazia e forza ed il claim “Alta da sempre” richiama le radici storiche e sportive ma anche il presente fatto di eccellenza. In questa direzione, la società ha lanciato il nuovo canale Instagram e Facebook @bcc_a1women, una piattaforma esclusivamente dedicata alla Serie A1 femminile, che si affianca al canale storico del club @bccderthonabasket, che continuerà ad essere la voce di tutta l’attività giovanile. Questi strumenti rappresentano il costante impegno della società nel mantenere un dialogo autentico e stimolante con i tifosi ed il territorio.