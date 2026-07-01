Quattro conferme in casa Derthona Basket: Gorham, Hubb, Olejniczak e Pecchia ancora bianconeri

Derthona Basket annuncia le conferme per la stagione 2026/27 degli atleti Justin Gorham, Prentiss Hubb, Dominik Olejniczak e Andrea Pecchia. I quattro giocatori vanno così a rappresentare il blocco iniziale con cui la squadra allenata da Mario Fioretti si presenterà alla partenza delle prossime Serie A e BKT EuroCup.

L’ala grande americana Gorham, 28 anni il prossimo agosto, diventa il giocatore con la più lunga permanenza in bianconero del prossimo roster in virtù del suo arrivo a Tortona nell’estate 2024, facendo così salire a tre le stagioni nel Derthona.

Hubb, 27enne play statunitense arrivato la scorsa estate dall’AEK Atene, è stato autore di una prima annata in maglia Bertram in cui ha riscritto la storia del Club nel massimo campionato nazionale, con il nuovo record societario di 37 punti segnati in una singola gara nella sfida casalinga dell’8 febbraio scorso vinta 104-99 su Trieste. Per lui anche l’inserimento da parte di LBA nella cinquina dei candidati per le votazioni di fine stagione per il trofeo Miglior Sesto Uomo dell’Anno.

Il centro polacco Olejniczak, che proprio oggi festeggia il suo 30° compleanno, con i suoi 213 centimetri d’altezza continuerà a garantire protezione del canestro e una cospicua dose di rimbalzi (3° miglior rimbalzista totale e offensivo della passata regular season LBA), oltre alla concretezza offensiva testimoniata dal 67.0% da due che ne ha fatto il secondo miglior tiratore vicino al ferro della Serie A.

Con la presenza di Pecchia, classe 1997 anche lui al secondo anno a Tortona, i Leoni si assicurano nuovamente il collante della squadra e un giocatore imprescindibile nelle rotazioni di coach Fioretti.

Ai quattro protagonisti della scorsa annata si aggiunge inoltre la promozione in Prima Squadra del classe 2008 Edoardo Di Meo, piemontese di Cuneo, play titolare dell’U19 Eccellenza tortonese fresca di vittoria dello Scudetto di categoria.