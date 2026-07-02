Acqua Sant'Anna punta sul Cuneo Volley: nasce la partnership che guarda lontano

Cuneo Volley e Acqua Sant'Anna annunciano con grande soddisfazione la nascita di una partnership che unirà, a partire dalla stagione sportiva 2026/27, due delle realtà più rappresentative del territorio cuneese.

L'accordo che unisce il gruppo leader nel settore delle acque minerali al club biancoblù rappresenta molto più dell'ingresso di un nuovo partner: è la scelta di un'eccellenza imprenditoriale del territorio di investire nello sport, affiancando il Club biancoblù nel proprio percorso di crescita; un progetto sportivo che, stagione dopo stagione, ha saputo conquistare risultati, credibilità e un forte senso di appartenenza da parte della comunità.

«Siamo orgogliosi di legare il nome di Acqua Sant’Anna a una realtà d’eccellenza come il Cuneo Volley. Per la nostra azienda, sostenere il sistema sportivo non è semplicemente un'operazione di sponsorizzazione, ma un dovere morale ed economico verso il territorio in cui affondano le nostre radici. Crediamo fermamente che il tessuto imprenditoriale locale debba farsi custode e promotore delle eccellenze native e la pallavolo cuneese incarna perfettamente questo spirito di appartenenza e determinazione. Investire in questa partnership significa alimentare un circolo virtuoso che genera valore reale per la nostra comunità, unendo le forze per far crescere il territorio sia sul piano sociale sia su quello economico» - Fabrizio Bertone Presidente di Acqua Sant’Anna spa.

«Il benessere e la salute sono da sempre al centro della filosofia di Acqua Sant’Anna e lo sport è lo strumento d'elezione per promuovere uno stile di vita sano, dinamico e orientato alla socialità. Abbiamo scelto il Cuneo Volley perché ne condividiamo i valori profondi: il gioco di squadra, l'inclusione e la capacità di aggregare le persone e le famiglie attorno a passioni sane, partendo dai grandi campioni fino ad arrivare alle squadre giovanili, vero motore del futuro sociale del territorio. Questa unione si sposa perfettamente anche con il nostro percorso di innovazione di prodotto, che ci vede oggi leader non solo nelle acque minerali ma anche nelle bevande funzionali dedicate proprio a chi fa sport e cerca il massimo del benessere fisico.

Inoltre, non possiamo ignorare la straordinaria crescita mediatica che la pallavolo sta vivendo a livello nazionale e internazionale, capace di intercettare un pubblico trasversale, giovane e fortemente digitalizzato. Questo dinamismo mediatico offre al nostro brand una vetrina e una visibilità eccezionali, e ci permette di guardare al futuro con grandi ambizioni comuni, portando l'eccellenza e il nome di Cuneo alla ribalta dei palcoscenici più importanti» - Luca Cheri Amministratore delegato di Acqua Sant’Anna spa.

«Quando un’azienda come Acqua Sant’Anna decide di credere nel tuo progetto, significa che il lavoro svolto negli ultimi anni viene riconosciuto anche da chi rappresenta un’eccellenza imprenditoriale internazionale.

Fin dal primo incontro che ho avuto con la famiglia Bertone e con l’Amministratore Delegato Luca Cheri ho percepito una grande sintonia. Ho trovato persone che condividono una visione, un modo di intendere il rapporto con il territorio e la volontà di costruire qualcosa che vada oltre una semplice sponsorizzazione.

Da Presidente del Cuneo Volley provo un grande orgoglio nel vedere un’azienda che rappresenta il nostro territorio scegliere di condividere il proprio cammino con il nostro Club, è il segnale che sport e impresa possono crescere insieme quando condividono gli stessi valori.

Questa partnership dimostra che il territorio sa riconoscere e sostenere i progetti che generano appartenenza, passione e valore per la comunità. Per noi rappresenta molto più di un accordo commerciale: è la scelta di credere in un percorso di crescita condiviso, fondato su valori, ambizione e responsabilità.

La pallavolo a Cuneo non è soltanto uno sport: è un patrimonio di identità, di partecipazione e di appartenenza. Sapere che un’eccellenza come Acqua Sant’Anna ha scelto di investire in questo patrimonio ci riempie di orgoglio e ci dà ancora più forza per il futuro.

Sono convinto che, insieme a loro e con il sostegno straordinario del nostro pubblico, potremo costruire qualcosa di importante e continuare a far crescere Cuneo Volley, dentro e fuori dal campo» - Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.

Acqua Sant’Anna spa il leader delle acque minerali.

La storia di Acqua Sant'Anna ha inizio con l’intuizione del Sig. Dario Osella e la nascita dell’Azienda con il sodalizio umano e professionale delle famiglie Bertone e Osella. Alla base c’è la profonda convinzione delle alte potenzialità dell’acqua che sgorga dalle montagne che sovrastano Vinadio, nel cuore delle Alpi Marittime.

Oggi l’Acqua Sant’Anna è leader di mercato: un risultato che si deve alla lungimiranza e forza dell’azienda e alle qualità uniche di leggerezza e purezza dell’acqua che sgorga dalle sorgenti della Valle Stura.

Consolidata la leadership nel settore delle acque minerali, l’Azienda ha individuato nuove opportunità di sviluppo nella crescita per linee interne con il lancio di nuovi prodotti nel segmento bevande: da SanTHÈ a Fruity Touch, da Sant’Anna Beauty a SanFruit, fino alle bevande funzionali Sant’Anna PRO e Best.

L’azienda è diventata un modello imprenditoriale eccellente grazie a continui investimenti in tecnologia e innovazione, attenzione verso l’ambiente e soluzioni sostenibili, importanti iniziative di welfare aziendale e solidarietà e sostegno verso il territorio.