Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Terza di ritorno

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-3

Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-4

Araldica Castagnole-Terre del Barolo Albese 9-2

Roero Isolamenti Canalese-Alta Langa 8-9

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-2

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a giovedì 2 luglio ore 21

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 13; Gottasecca 11; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8; Alta Langa, Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.



SERIE B - Terza di ritorno

Centro Incontri Us Gallese-Benese 9-4

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Valle Bormida 1-9

Virtus Langhe-Speb 9-7

Pieve di Teco-Castiati Neivese 4-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese 9-6

Officine Pesce Bubbio-Amici del Castello 9-1

Riposa: Prodeo Chiusavecchia

Quarta di ritorno

Castiati Neivese-Virtus Langhe 9-6

Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico

Giovedì 2 luglio ore 21

a Mondovì: Alusic Merlese-Pieve di Teco

Venerdì 3 luglio ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Centro Incontri Us Gallese

Venerdì 3 luglio ore 21

a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Officine Pesce Bubbio

Sabato 4 luglio ore 21

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese

Riposa: Benese

Classifica: Castiati Neivese 13; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco e Valle Bormida 9; Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Virtus Langhe 8; Amici del Castello 6; Benese 5; Officine Pesce Bubbio, Alusic Merlese e Castiglia Costruzioni Bormidese 4.



SERIE C1 - Seconda di ritorno

Castiati Castagnole-Don Dagnino 9-2

San Biagio-Monticellese 9-5

Bormidese-Virtus Langhe 8-9

Pro Paschese-Subalcuneo 9-3

Ceva-Ricca 9-3

Gottasecca-Duseu 9-7

Classifica: Gottasecca 12; Ricca 10; Monticellese e Ceva 9; Pro Paschese e Duseu 7; Castiati Castagnole 6; Don Dagnino e Virtus Langhe 5; San Biagio e Subalcuneo 3; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 15 luglio ore 21

a Ricca: Ricca-Monticellese

Lunedì 20 luglio ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Ceva



SERIE C2 Girone A - Posticipo quarta di ritorno

Pieve di Teco-Abrigo Croma Ricca 1-9

Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 9; Abrigo Croma Ricca 6; Augusto Manzo 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B

Classifica: Monastero Dronero 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6; Benese 4; Valle Grana Caraglio e Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione

Pro Spigno-Global Sped Neivese in data da definire

COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu - Seconda di ritorno

Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 1-9

Classifica: Monastero Dronero 4; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Girone Rosso - Seconda di ritorno

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a domenica 5 luglio ore 21

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.



FEMMINILE - Quinta giornata

Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



UNDER 21 - Seconda di ritorno

Virtus Langhe A-Albese 5-9

San Leonardo-Bubbio 9-2

Merlese-Virtus Langhe B 9-0

Cortemilia-Pro Paschese 1-9

Subalcuneo-Araldica Castagnole 9-1

Classifica: San Leonardo e Bubbio 9; Pro Paschese 8; Subalcuneo 7; Cortemilia 6; Merlese 5; Albese e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.



ALLIEVI Girone A - Posticipo quarta di ritorno

Pro Paschese A-Speb 2-8

Anticipo quinta di ritorno

Amici del Castello-Subalcuneo B 8-4

Classifica: Speb 8; Ricca 7; San Leonardo 6; Don Dagnino 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.

ALLIEVI Girone B

Classifica: Subalcuneo A 6; Bormidese e Pro Paschese B 5; Ceva 3; San Biagio e Araldica Castagnole 1.



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione

Martedì 7 luglio ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu - Seconda di ritorno

San Biagio-Bormidese 1-8

Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 2; San Biagio 0.

Girone Rosso - Seconda di ritorno

Subalcuneo A-Ceva 8-1

Classifica: Subalcuneo A 3; Ceva 2; Araldica Castagnole 0.



ESORDIENTI Girone A - Seconda di ritorno

Pro Paschese B-Ceva 7-0

Alta Langa-Ricca 5-7

Neivese A-Merlese B 7-5

Valle Bormida-Araldica Castagnole 7-3

Riposa: San Leonardo

Classifica: Ricca 10; San Leonardo 8; Pro Paschese B 7; Neivese A e Alta Langa 6; Merlese B e Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

ESORDIENTI Girone B - Seconda di ritorno

Albese A-Albese B 7-0

Cortemilia-Neivese B 7-1

Pro Paschese A-Merlese A 3-7

Neivese C-Amici del Castello 7-3

Riposa: Don Dagnino

Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 8; Albese A 7; Neivese B 6; Don Dagnino e Neivese C 4; Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)

Martedì 7 luglio ore 20

a Ricca: Ricca-Neivese B

Mercoledì 2 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo



PULCINI Girone A - Seconda di ritorno

Ricca-San Leonardo 0-7

Merlese-Pro Paschese 2-7

Speb-Duseu 7-0 forfait

Gottasecca-Don Dagnino 0-7

Classifica: San Leonardo 9; Speb e Pro Paschese 6; Don Dagnino e Ricca 5; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Seconda di ritorno

Augusto Manzo-San Biagio 0-7

Monastero Dronero A-Canalese 7-0

Albese-Cortemilia 7-3

Ceva-Monastero Dronero B 3-7

Anticipo terza di ritorno

Augusto Manzo-Monastero Dronero A 0-7

Classifica: Monastero Dronero A 9; Monastero Dronero B 8; Albese 7; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 1; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 8 luglio ore 19.30

a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese

Giovedì 9 luglio ore 19.30

a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B



PROMOZIONALI Girone A - Seconda giornata ad Andora

Taggese-Prodeo Chiusavecchia 3-5

Don Dagnino-Pompeiana 5-0

Don Dagnino-Taggese 5-0

Pompeiana-Prodeo Chiusavecchia 2-5

Taggese-Pompeiana 5-1

Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-0

Classifica: Don Dagnino 6; Taggese e Prodeo Chiusavecchia 3; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B

Classifica: Pieve di Teco 4; Amici del Castello B e Amici del Castello A 1.

PROMOZIONALI Girone C - Seconda giornata a Cuneo

Subalcuneo-Speb 5-1

Centro Incontri Us Gallese-Valle Grana Caraglio 5-0

Centro Incontri Us Gallese-Speb 5-4

Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 5-0

Subalcuneo-Centro Incontri Us Gallese 5-0

Valle Grana Caraglio-Speb 0-5

Classifica: Subalcuneo 6; Speb e Centro Incontri Us Gallese 3; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D

Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.

PROMOZIONALI Girone E

Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.

PROMOZIONALI Girone F - Seconda giornata a Monticello d'Alba

Monticellese-Canalese B 5-0

Canalese A-Canalese B 5-2

Monticellese-Canalese A 5-3

Classifica: Canalese A e Monticellese 3; Canalese B 0.

PROMOZIONALI Girone G - Seconda giornata a Spigno Monferrato

Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5

Pro Spigno-Cortemilia 0-5

Cortemilia-Augusto Manzo 5-4

Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI Girone H

Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.

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