Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Terza di ritorno
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-3
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-4
Araldica Castagnole-Terre del Barolo Albese 9-2
Roero Isolamenti Canalese-Alta Langa 8-9
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-2
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a giovedì 2 luglio ore 21
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 13; Gottasecca 11; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8; Alta Langa, Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Terza di ritorno
Centro Incontri Us Gallese-Benese 9-4
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Valle Bormida 1-9
Virtus Langhe-Speb 9-7
Pieve di Teco-Castiati Neivese 4-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese 9-6
Officine Pesce Bubbio-Amici del Castello 9-1
Riposa: Prodeo Chiusavecchia
Quarta di ritorno
Castiati Neivese-Virtus Langhe 9-6
Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Giovedì 2 luglio ore 21
a Mondovì: Alusic Merlese-Pieve di Teco
Venerdì 3 luglio ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Centro Incontri Us Gallese
Venerdì 3 luglio ore 21
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Officine Pesce Bubbio
Sabato 4 luglio ore 21
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Benese
Classifica: Castiati Neivese 13; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco e Valle Bormida 9; Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Virtus Langhe 8; Amici del Castello 6; Benese 5; Officine Pesce Bubbio, Alusic Merlese e Castiglia Costruzioni Bormidese 4.
SERIE C1 - Seconda di ritorno
Castiati Castagnole-Don Dagnino 9-2
San Biagio-Monticellese 9-5
Bormidese-Virtus Langhe 8-9
Pro Paschese-Subalcuneo 9-3
Ceva-Ricca 9-3
Gottasecca-Duseu 9-7
Classifica: Gottasecca 12; Ricca 10; Monticellese e Ceva 9; Pro Paschese e Duseu 7; Castiati Castagnole 6; Don Dagnino e Virtus Langhe 5; San Biagio e Subalcuneo 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Posticipo quarta di ritorno
Pieve di Teco-Abrigo Croma Ricca 1-9
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 9; Abrigo Croma Ricca 6; Augusto Manzo 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B
Classifica: Monastero Dronero 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6; Benese 4; Valle Grana Caraglio e Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Pro Spigno-Global Sped Neivese in data da definire
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Seconda di ritorno
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 1-9
Classifica: Monastero Dronero 4; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso - Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a domenica 5 luglio ore 21
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE - Quinta giornata
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Seconda di ritorno
Virtus Langhe A-Albese 5-9
San Leonardo-Bubbio 9-2
Merlese-Virtus Langhe B 9-0
Cortemilia-Pro Paschese 1-9
Subalcuneo-Araldica Castagnole 9-1
Classifica: San Leonardo e Bubbio 9; Pro Paschese 8; Subalcuneo 7; Cortemilia 6; Merlese 5; Albese e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Posticipo quarta di ritorno
Pro Paschese A-Speb 2-8
Anticipo quinta di ritorno
Amici del Castello-Subalcuneo B 8-4
Classifica: Speb 8; Ricca 7; San Leonardo 6; Don Dagnino 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B
Classifica: Subalcuneo A 6; Bormidese e Pro Paschese B 5; Ceva 3; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Seconda di ritorno
San Biagio-Bormidese 1-8
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 2; San Biagio 0.
Girone Rosso - Seconda di ritorno
Subalcuneo A-Ceva 8-1
Classifica: Subalcuneo A 3; Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Seconda di ritorno
Pro Paschese B-Ceva 7-0
Alta Langa-Ricca 5-7
Neivese A-Merlese B 7-5
Valle Bormida-Araldica Castagnole 7-3
Riposa: San Leonardo
Classifica: Ricca 10; San Leonardo 8; Pro Paschese B 7; Neivese A e Alta Langa 6; Merlese B e Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Seconda di ritorno
Albese A-Albese B 7-0
Cortemilia-Neivese B 7-1
Pro Paschese A-Merlese A 3-7
Neivese C-Amici del Castello 7-3
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 8; Albese A 7; Neivese B 6; Don Dagnino e Neivese C 4; Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Martedì 7 luglio ore 20
a Ricca: Ricca-Neivese B
Mercoledì 2 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Seconda di ritorno
Ricca-San Leonardo 0-7
Merlese-Pro Paschese 2-7
Speb-Duseu 7-0 forfait
Gottasecca-Don Dagnino 0-7
Classifica: San Leonardo 9; Speb e Pro Paschese 6; Don Dagnino e Ricca 5; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Seconda di ritorno
Augusto Manzo-San Biagio 0-7
Monastero Dronero A-Canalese 7-0
Albese-Cortemilia 7-3
Ceva-Monastero Dronero B 3-7
Anticipo terza di ritorno
Augusto Manzo-Monastero Dronero A 0-7
Classifica: Monastero Dronero A 9; Monastero Dronero B 8; Albese 7; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 1; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B
PROMOZIONALI Girone A - Seconda giornata ad Andora
Taggese-Prodeo Chiusavecchia 3-5
Don Dagnino-Pompeiana 5-0
Don Dagnino-Taggese 5-0
Pompeiana-Prodeo Chiusavecchia 2-5
Taggese-Pompeiana 5-1
Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-0
Classifica: Don Dagnino 6; Taggese e Prodeo Chiusavecchia 3; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: Pieve di Teco 4; Amici del Castello B e Amici del Castello A 1.
PROMOZIONALI Girone C - Seconda giornata a Cuneo
Subalcuneo-Speb 5-1
Centro Incontri Us Gallese-Valle Grana Caraglio 5-0
Centro Incontri Us Gallese-Speb 5-4
Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 5-0
Subalcuneo-Centro Incontri Us Gallese 5-0
Valle Grana Caraglio-Speb 0-5
Classifica: Subalcuneo 6; Speb e Centro Incontri Us Gallese 3; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone F - Seconda giornata a Monticello d'Alba
Monticellese-Canalese B 5-0
Canalese A-Canalese B 5-2
Monticellese-Canalese A 5-3
Classifica: Canalese A e Monticellese 3; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G - Seconda giornata a Spigno Monferrato
Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5
Pro Spigno-Cortemilia 0-5
Cortemilia-Augusto Manzo 5-4
Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-3
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-4
Araldica Castagnole-Terre del Barolo Albese 9-2
Roero Isolamenti Canalese-Alta Langa 8-9
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-2
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a giovedì 2 luglio ore 21
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 13; Gottasecca 11; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8; Alta Langa, Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Terza di ritorno
Centro Incontri Us Gallese-Benese 9-4
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Valle Bormida 1-9
Virtus Langhe-Speb 9-7
Pieve di Teco-Castiati Neivese 4-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese 9-6
Officine Pesce Bubbio-Amici del Castello 9-1
Riposa: Prodeo Chiusavecchia
Quarta di ritorno
Castiati Neivese-Virtus Langhe 9-6
Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Giovedì 2 luglio ore 21
a Mondovì: Alusic Merlese-Pieve di Teco
Venerdì 3 luglio ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Centro Incontri Us Gallese
Venerdì 3 luglio ore 21
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Officine Pesce Bubbio
Sabato 4 luglio ore 21
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Benese
Classifica: Castiati Neivese 13; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco e Valle Bormida 9; Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Virtus Langhe 8; Amici del Castello 6; Benese 5; Officine Pesce Bubbio, Alusic Merlese e Castiglia Costruzioni Bormidese 4.
SERIE C1 - Seconda di ritorno
Castiati Castagnole-Don Dagnino 9-2
San Biagio-Monticellese 9-5
Bormidese-Virtus Langhe 8-9
Pro Paschese-Subalcuneo 9-3
Ceva-Ricca 9-3
Gottasecca-Duseu 9-7
Classifica: Gottasecca 12; Ricca 10; Monticellese e Ceva 9; Pro Paschese e Duseu 7; Castiati Castagnole 6; Don Dagnino e Virtus Langhe 5; San Biagio e Subalcuneo 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Posticipo quarta di ritorno
Pieve di Teco-Abrigo Croma Ricca 1-9
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 9; Abrigo Croma Ricca 6; Augusto Manzo 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B
Classifica: Monastero Dronero 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6; Benese 4; Valle Grana Caraglio e Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Pro Spigno-Global Sped Neivese in data da definire
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Seconda di ritorno
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 1-9
Classifica: Monastero Dronero 4; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso - Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a domenica 5 luglio ore 21
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE - Quinta giornata
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Seconda di ritorno
Virtus Langhe A-Albese 5-9
San Leonardo-Bubbio 9-2
Merlese-Virtus Langhe B 9-0
Cortemilia-Pro Paschese 1-9
Subalcuneo-Araldica Castagnole 9-1
Classifica: San Leonardo e Bubbio 9; Pro Paschese 8; Subalcuneo 7; Cortemilia 6; Merlese 5; Albese e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Posticipo quarta di ritorno
Pro Paschese A-Speb 2-8
Anticipo quinta di ritorno
Amici del Castello-Subalcuneo B 8-4
Classifica: Speb 8; Ricca 7; San Leonardo 6; Don Dagnino 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B
Classifica: Subalcuneo A 6; Bormidese e Pro Paschese B 5; Ceva 3; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Seconda di ritorno
San Biagio-Bormidese 1-8
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 2; San Biagio 0.
Girone Rosso - Seconda di ritorno
Subalcuneo A-Ceva 8-1
Classifica: Subalcuneo A 3; Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Seconda di ritorno
Pro Paschese B-Ceva 7-0
Alta Langa-Ricca 5-7
Neivese A-Merlese B 7-5
Valle Bormida-Araldica Castagnole 7-3
Riposa: San Leonardo
Classifica: Ricca 10; San Leonardo 8; Pro Paschese B 7; Neivese A e Alta Langa 6; Merlese B e Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Seconda di ritorno
Albese A-Albese B 7-0
Cortemilia-Neivese B 7-1
Pro Paschese A-Merlese A 3-7
Neivese C-Amici del Castello 7-3
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 8; Albese A 7; Neivese B 6; Don Dagnino e Neivese C 4; Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Martedì 7 luglio ore 20
a Ricca: Ricca-Neivese B
Mercoledì 2 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Seconda di ritorno
Ricca-San Leonardo 0-7
Merlese-Pro Paschese 2-7
Speb-Duseu 7-0 forfait
Gottasecca-Don Dagnino 0-7
Classifica: San Leonardo 9; Speb e Pro Paschese 6; Don Dagnino e Ricca 5; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Seconda di ritorno
Augusto Manzo-San Biagio 0-7
Monastero Dronero A-Canalese 7-0
Albese-Cortemilia 7-3
Ceva-Monastero Dronero B 3-7
Anticipo terza di ritorno
Augusto Manzo-Monastero Dronero A 0-7
Classifica: Monastero Dronero A 9; Monastero Dronero B 8; Albese 7; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 1; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B
PROMOZIONALI Girone A - Seconda giornata ad Andora
Taggese-Prodeo Chiusavecchia 3-5
Don Dagnino-Pompeiana 5-0
Don Dagnino-Taggese 5-0
Pompeiana-Prodeo Chiusavecchia 2-5
Taggese-Pompeiana 5-1
Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-0
Classifica: Don Dagnino 6; Taggese e Prodeo Chiusavecchia 3; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: Pieve di Teco 4; Amici del Castello B e Amici del Castello A 1.
PROMOZIONALI Girone C - Seconda giornata a Cuneo
Subalcuneo-Speb 5-1
Centro Incontri Us Gallese-Valle Grana Caraglio 5-0
Centro Incontri Us Gallese-Speb 5-4
Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 5-0
Subalcuneo-Centro Incontri Us Gallese 5-0
Valle Grana Caraglio-Speb 0-5
Classifica: Subalcuneo 6; Speb e Centro Incontri Us Gallese 3; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone F - Seconda giornata a Monticello d'Alba
Monticellese-Canalese B 5-0
Canalese A-Canalese B 5-2
Monticellese-Canalese A 5-3
Classifica: Canalese A e Monticellese 3; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G - Seconda giornata a Spigno Monferrato
Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5
Pro Spigno-Cortemilia 0-5
Cortemilia-Augusto Manzo 5-4
Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.
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